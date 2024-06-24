ساينز ينتقد لوكلير "كثير التذمّر"
انتقد كارلوس ساينز زميله في فيراري، شارل لوكلير، لأنه يتذمر كثيراً، بعد أن اتّهمه أصيل موناكو بأنه كان يرغب في "القيام بشيء مثير" لمسيرته في الفورمولا 1 وذلك بعد وقوع احتكاكٍ بينهما خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
لحق ساينز بـ لوكلير في نهاية اللفّة الثانية وأقدم على حركة تجاوزٍ عليه بالدخول إلى المنعطف الأوّل من الجهة الخارجيّة، وذلك في الوقت الذي بقي فيه لوكلير على الحفف الداخليّة.
وأكد لوكلير المنزعج من ذلك أنّ الاحتكاك بينهما جعل سباقه أصعب وأشار إلى أنّ ساينز أراد إثارة الإعجاب على أرضه في ظلّ اقترابه من نهاية مفاوضاته بشأن عقده مع فريقه الجديد.
حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "كانت لدينا استراتيجيّة واضحة لبداية السباق وأنّ على كلينا الحفاظ على إطاراتنا للهجوم لاحقاً".
وأضاف: "لم يُحافظ كارلوس على إطاراته مطلقاً، وذلك مؤسفٌ لأنّنا خسرنا وقتاً معاً. ألحقت ضرراً بجناحي الأمامي بسبب الاحتكاك مع كارلوس وهو ما زاد سباقنا صعوبة".
وأكمل: "طلب منا الفريق الحفاظ على الإطارات في تلك المرحلة قبل السباق أصلاً. لم يكن ذلك ضرورياً، لكنّني أتفهّم أيضاً أنّه على أرضه وأنّ هذه لحظة مهمّة لمسيرته وأعتقد بأنّه أراد القيام بشيء مثير. لكنّني لم أكن الشخص المناسب على الأرجح لفعل ذلك معه".
لكن ردّ ساينز جاء سريعاً على تعليقات زميله، حيث أشار إلى أن لوكلير "يتذمّر كثيراً".
فقال: "أعتقد أن المرات كثيرة.. تلك التي يتذمر فيها بعد السباق من شيء ما!".
وأكمل: "كنت في وضعية الهجوم، كنا على إطارات سوفت جديدة، وكانت مرسيدس على سوفت مستعملة. كان علينا الهجوم في اللفات الأولى لتجاوزهم، تكلمنا عن ذلك قبل السباق".
وأضاف: "تجاوزتُ شارل، لا أدري إن ارتكب خطأ أو كان يحافظ كثيراً على إطاراته".
لكن رغم ذلك، اعترف ساينز أن هذه الاستراتيجية العدائية لم تكن في صالحه، لأنه انتقل إلى إطارات هارد في القسم الأخير من السباق.
فقال: "قمتُ بـ أندركت لتجاوز لويس (هاميلتون)، كدتُ أتجاوز جورج راسل كذلك في المنصة. كنتُ أحاول القيام بما يتوجب عليّ فعله كسائق".
وأردف: "بالنسبة له، قرر الحفاظ أكثر على إطاراته، في النهاية ذلك أجدى نفعاً لأنه تفوق عليّ عبر استراتيجية سوفت-ميديوم-سوفت".
واختتم: "بالنسبة لي، قررتُ اتباع استراتيجية عدائية لكنها لم تثمر. كنت أنا وجورج بطيئين على إطارات هارد، بينما كان السائقون على سوفت أسرع منا".
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