مع انطلاق موسم 2026، انتقلت الفورمولا 1 ليس فقط إلى سيارات جديدة بالكامل مزودة بانسيابية نشطة، بل أيضًا إلى وحدات طاقة جديدة تعتمد على توزيع يقارب 50% من القدرة بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية. وتركزت أكبر انتقادات السائقين على طريقة إدارة هذه الطاقة الكهربائية.

وطوال الموسم، اشتكى السائقون مرارًا، خصوصًا من ظاهرتي السوبر كليبينغ والاستعادة المكثفة للطاقة. وأصبحت هذه المشاكل أكثر وضوحًا على حلبة سبا-فرانكورشان، المعروفة بمستقيماتها الطويلة ومنعطفاتها السريعة.

وفي سبا، التي تضم مقاطع سريعة مثل مستقيم كيميل، وأو روج - راديلون، وبوهون، أدى غياب مناطق الكبح القوية إلى جعل إدارة الطاقة أكثر أهمية.

وخلال التصفيات، بلغت سرعة السيارات عند نهاية مستقيم بلانشيمون أقل بحوالي 50 كيلومترًا في الساعة مقارنة بالعام الماضي، كما كانت السرعة عند منعطف بوهون أقل بنحو 40 كيلومترًا في الساعة. ولم يتغير الوضع كثيرًا خلال السباق.

"بطبيعة الحال، يصبح التماسك الميكانيكي أكثر أهمية في السباق، ولذلك تعاني أكثر مع السيارة في ذلك الجزء" قال كارلوس ساينز، الذي أنهى جائزة بلجيكا الكبرى في المركز السادس عشر ولم يتمكن سوى من كسب ثلاثة مراكز خلال 44 لفة.

وأضاف: "لكن نعم، أعتقد أننا جميعًا نفتقد تصفيات العام الماضي، خصوصًا على حلبات مثل هذه أو سيلفرستون. لا أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن هذا الأمر".

وتابع: "الجميع يعلم أن هذا لا يليق بالفورمولا 1، ويجب أن يتغير. لا أحد منا يستمتع بهذه السيارات بقدر استمتاعنا بسيارات العام الماضي".

هذا وأشار السائق الإسباني إلى أن الوضع قد يكون أسوأ على حلبات أخرى، قائلًا: "نعم، على الأرجح. في مونزا لا توجد منعطفات سريعة تضبط فيها التوازن بين دواسة الوقود والمكابح، ولذلك ستنفد الطاقة الكهربائية في وقت أبكر بكثير على المستقيمات، وسنعاني من ظاهرة السوبر كليبينغ بصورة أكبر".

وأكمل: "أما في المنعطفات، فلن يكون الفارق كبيرًا كما هو الحال في سبا. لكن من ناحية نقص الأداء في المنعطفات السريعة، فإن سبا وسيلفرستون هما على الأرجح أسوأ حلبتين".

كما أبدى ساينز تشككه في أن التعديل المخطط له في قوانين 2027، والذي يقضي برفع مساهمة محرك الاحتراق الداخلي لتصبح نسبة توزيع الطاقة 58% لمحرك الاحتراق الداخلي مقابل 42% للطاقة الكهربائية، سيحدث تحسنًا كبيرًا.

حيث قال: "على الأرجح لا. ولهذا السبب يخططون بالفعل لتغيير جديد، لأنهم يعلمون أن هذا ليس أفضل حل. بالطبع سيحاولون تحسينه، وسيكون هناك بعض التحسن".

واختتم: "لكن أعتقد أن الجميع يعلم أن الاعتماد على الطاقة الكهربائية أصبح أكبر من اللازم. نحن بحاجة إلى العودة إلى النظام الذي نجح لسنوات طويلة".