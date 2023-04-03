ساينز ينتقد بشدة "أكثر عقوبة غير عادلة رآها في حياته" ويسعى لتفسير من قبل الحكام

ارتطم ساينز بسيارة فرناندو ألونسو خلال إعادة الانطلاق الثانية لسباق أستراليا، ما دفع مواطنه الإسباني إلى الحائط قبل أن يُرفع العلم الأحمر للمرة الثالثة.

وضمن الحيرة التي رافقت قرارات الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فيما يتعلق بكيفية ترتيب إعادة الانطلاق الأخيرة بعد رفع العلم الأحمر للمرة الثالثة، تلقى ساينز عقوبة على تلك الحادثة قدرها 5 ثوانٍ تم تطبيقها خلف سيارة الأمان ما كان يعني أنه تراجع للمركز 12 خارج النقاط بعد أن كان رابعاً.

وبدا الإسباني غاضباً للغاية حيث عبّر عن رغبته بمراجعة العقوبة مع الحكام، مشيراً عبر اللاسلكي إلى أن "هذا غير مقبول! عليهم الانتظار حتى نهاية السباق لمناقشة العقوبة معي".

ولاحقاً، أوضح ساينز أنه بحاجة للكلام مع الحكام حيال ما حصل قبل أن يعطي رأيه الكامل.

فقال: "أعتقد أنها أكثر عقوبة غير عادلة رأيتها في حياتي".

وأكمل: "قبل الكلام والتصريح بأية كلمات سيئة، أفضّل العودة والنقاش مع الحكام، ربما يكون بوسعي لاحقاً التعليق".

وأردف: "لأنني غير قادر على ذلك حالياً، أعتقد أنها غير مستحقة وغير عادلة، ولا أشعر بأن حالتي تسمح بالتعليق".

من جهته، يتفق فريدريك فاسور مدير فريق فيراري مع سائقه بأن الحكام لم يكونوا عادلين خاصة وأن ما حصل لم يؤثر على نتيجة السباق أو منصة التتويج.

فقال: "في سباق السعودية، تعرض الحكام للكثير من الضغوط بسبب تطبيق عقوبة على ألونسو بعد السباق، أثّرت على مراكز منصة التتويج، لكن بعدها تم التراجع عنها بعد المراجعة".

وتابع: "إحباطي يكمن في أنهم أخذوا القرار قبل نهاية السباق، وقبل أن يستمعوا، ومع بقاء لفة واحدة خلف سيارة الأمان".

وأردف: "ما حدث (حادثة ساينز وألونسو) لم يغير في نهاية المطاف نتيجة مراكز منصة التتويج ولم يتسبب بأية دراما".

يشار إلى أن ساينز تلقى كذلك نقطتي عقوبة على رخصة قيادته الخاصة لأنه وُجد "مذنباً بالكامل" في تلك الحادثة.