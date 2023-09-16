ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة

اكتفى ماكس فيرستابن بالمركز الرابع على متن ريد بُل، وأمام شارل لوكلير سائق فيراري الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

دخلت ريد بُل التجارب الحرة الثالثة بإعدادات مختلفة لسيارتها، وذلك بعد المعاناة الواضحة خلال التجارب الحرة الأولى والثانية.

وبدا لوهلة أن العلامة النمساوية وجدت وتيرة جيدة حيث نجح ماكس فيرستابن (ميديوم) بتصدر الأزمنة المبدئية بفارق 6 أعشار الثانية أمام كارلوس ساينز سائق فيراري (ميديوم) الذي كان الأسرع يوم الجمعة.

وسرعان ما ردّ الإسباني مجدداً ليتقدم على فيرستابن، لكن المعركة بينهما لم تتوقف حيث عاد الهولندي مجدداً للأمام، بينما تقدم لاندو نوريس على متن مكلارين للمركز الثالث.

أما بالنسبة إلى مرسيدس فقد ركزت على إطارات سوفت.

وكان من الملاحظ مقدار الفارق الضئيل جداً بين سائقَي فيراري، وهو الأمر الذي تكرر طوال حصص التجارب الحرة.

وتواصلت تقلبات المركز الأول المبدئي، حيث انتقل إلى جورج راسل على إطارات سوفت، قبل أن ينتزعه ساينز مجدداً وبإطارات ميديوم.

ومع الاقتراب من انتصاف الحصة كان ترتيب المراكز الأولى كالتالي:

راسل (سوفت)، ساينز (ميديوم)، فيرستابن (ميديوم)، لوكلير (ميديوم)، هاميلتون (سوفت) ومن ثم لاندو نوريس (ميديوم).

وبعد فترة قصيرة، تقدمت سيارتا مرسيدس للأمام مع راسل وهاميلتون بإطارات سوفت.

محاكاة التصفيات

واقتراباً من ربع الساعة الأخيرة، وضعت مرسيدس إطارات سوفت جديدة، بينما بدأت الفرق الأخرى تنتقل لهذه الإطارات كذلك.

ونجح نوريس (على متن سيارة مكلارين المحدّثة) باقتناص المركز الأول بفارق 0.061 ثانية من أمام راسل الذي حسّن زمنه أيضاً وكذلك زميله هاميلتون.

أوسكار بياستري زميل نوريس (الذي لم يتلقَ تحديثات لهذه الجولة)، تقدم للمركز الرابع خلف ثنائي مرسيدس.

ومع انتقال ريد بُل لإطارات سوفت، لم يتمكن فيرستابن سوى من تسجيل رابع أسرع زمن خلف هاميلتون في لفته السريعة.

لكن سرعان ما عادت فيراري (سوفت) للصدارة مع ساينز بينما تقدم زميله لوكلير للمركز الرابع.

وسُمع فيرستابن وهو يتذمر ويشتكي من نقل نسب السرعة لسيارته، حيث استدعاه الفريق لبعضٍ من التعديلات في السيارة.

بدا راسل سريعاً كذلك، حيث تقدم في الدقيقة الثالثة الأخيرة إلى المركز الثاني بفارق 0.069 ثانية فقط خلف ساينز.

وانتهت الحصة مع ساينز أولاً أمام راسل، نوريس، فيرستابن، لوكلير، هاميلتون، بياستري، بيريز.

بينما أكمل نيكو هلكنبرغ (هاس) ويوكي تسونودا (ألفا تاوري) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة