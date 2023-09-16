اشترك
السابق / فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة
فورمولا 1 / جائزة سنغافورة الكبرى تقرير التجارب

ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة

بدت فيراري سريعة للغاية مجدداً خلال التجارب الحرة الثالثة، حيث أكمل كارلوس ساينز الحصة بالمركز الأول متقدماً على جورج راسل سائق مرسيدس بفارق 0.069 ثانية ولاندو نوريس على متن مكلارين.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز، فيراري

اكتفى ماكس فيرستابن بالمركز الرابع على متن ريد بُل، وأمام شارل لوكلير سائق فيراري الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

دخلت ريد بُل التجارب الحرة الثالثة بإعدادات مختلفة لسيارتها، وذلك بعد المعاناة الواضحة خلال التجارب الحرة الأولى والثانية. 

وبدا لوهلة أن العلامة النمساوية وجدت وتيرة جيدة حيث نجح ماكس فيرستابن (ميديوم) بتصدر الأزمنة المبدئية بفارق 6 أعشار الثانية أمام كارلوس ساينز سائق فيراري (ميديوم) الذي كان الأسرع يوم الجمعة.

وسرعان ما ردّ الإسباني مجدداً ليتقدم على فيرستابن، لكن المعركة بينهما لم تتوقف حيث عاد الهولندي مجدداً للأمام، بينما تقدم لاندو نوريس على متن مكلارين للمركز الثالث.

أما بالنسبة إلى مرسيدس فقد ركزت على إطارات سوفت.

وكان من الملاحظ مقدار الفارق الضئيل جداً بين سائقَي فيراري، وهو الأمر الذي تكرر طوال حصص التجارب الحرة.

وتواصلت تقلبات المركز الأول المبدئي، حيث انتقل إلى جورج راسل على إطارات سوفت، قبل أن ينتزعه ساينز مجدداً وبإطارات ميديوم.

ومع الاقتراب من انتصاف الحصة كان ترتيب المراكز الأولى كالتالي:

راسل (سوفت)، ساينز (ميديوم)، فيرستابن (ميديوم)، لوكلير (ميديوم)، هاميلتون (سوفت) ومن ثم لاندو نوريس (ميديوم).

وبعد فترة قصيرة، تقدمت سيارتا مرسيدس للأمام مع راسل وهاميلتون بإطارات سوفت.

محاكاة التصفيات

واقتراباً من ربع الساعة الأخيرة، وضعت مرسيدس إطارات سوفت جديدة، بينما بدأت الفرق الأخرى تنتقل لهذه الإطارات كذلك.

ونجح نوريس (على متن سيارة مكلارين المحدّثة) باقتناص المركز الأول بفارق 0.061 ثانية من أمام راسل الذي حسّن زمنه أيضاً وكذلك زميله هاميلتون.

أوسكار بياستري زميل نوريس (الذي لم يتلقَ تحديثات لهذه الجولة)، تقدم للمركز الرابع خلف ثنائي مرسيدس.

ومع انتقال ريد بُل لإطارات سوفت، لم يتمكن فيرستابن سوى من تسجيل رابع أسرع زمن خلف هاميلتون في لفته السريعة.

لكن سرعان ما عادت فيراري (سوفت) للصدارة مع ساينز بينما تقدم زميله لوكلير للمركز الرابع.

وسُمع فيرستابن وهو يتذمر ويشتكي من نقل نسب السرعة لسيارته، حيث استدعاه الفريق لبعضٍ من التعديلات في السيارة.

بدا راسل سريعاً كذلك، حيث تقدم في الدقيقة الثالثة الأخيرة إلى المركز الثاني بفارق 0.069 ثانية فقط خلف ساينز.

وانتهت الحصة مع ساينز أولاً أمام راسل، نوريس، فيرستابن، لوكلير، هاميلتون، بياستري، بيريز.

بينما أكمل نيكو هلكنبرغ (هاس) ويوكي تسونودا (ألفا تاوري) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

اقرأ أيضاً:

التجارب الحرة الثالثة

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spain ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 23 1:32.065   197.977
2 United Kingdom راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 20 +0.069 0.069 197.829
3 United Kingdom نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 17 +0.238 0.169 197.467
4 Netherlands فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 21 +0.313 0.075 197.306
5 Monaco لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 25 +0.316 0.003 197.300
6 United Kingdom هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 18 +0.470 0.154 196.971
7 Australia بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 18 +0.665 0.195 196.557
8 Mexico بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 20 +0.719 0.054 196.443
9 Germany هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 18 +0.831 0.112 196.206
10 Japan تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull 18 +0.880 0.049 196.103
11 Denmark ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 16 +0.905 0.025 196.050
12 France أوكون ألبين 31 Alpine Renault 19 +0.914 0.009 196.031
13 Spain ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 19 +0.986 0.072 195.879
14 Canada سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 23 +1.061 0.075 195.721
15 France غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 19 +1.286 0.225 195.250
16 New Zealand لاوسون ألفا تاوري 40 AlphaTauri Red Bull 19 +1.292 0.006 195.237
17 Thailand ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 15 +1.305 0.013 195.210
18 Finland بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 26 +1.475 0.170 194.855
19 China جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 24 +1.572 0.097 194.653
20 United States سارجينت ويليامز 2 Williams Mercedes 16 +1.643 0.071 194.506
شاهد كامل النتائج  
المشاركات
التعليقات

فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة

فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة

وولف يعترف بأن كلامه حول "ويكيبيديا" وأرقام فيرستابن "لم يكن تعليقاً ذكياً"

وولف يعترف بأن كلامه حول "ويكيبيديا" وأرقام فيرستابن "لم يكن تعليقاً ذكياً"

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

وولف يعترف بأن كلامه حول "ويكيبيديا" وأرقام فيرستابن "لم يكن تعليقاً ذكياً" وولف يعترف بأن كلامه حول "ويكيبيديا" وأرقام فيرستابن "لم يكن تعليقاً ذكياً"

ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

كارلوس ساينز الإبن More from
كارلوس ساينز الإبن
لوكلير يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة

لوكلير يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

لوكلير يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لوكلير يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة

فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين 

فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين 

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين  فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين 

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

فيراري More from
فيراري
مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023

مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023 مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023

فيراري: معركة سباق مونزا "ليست بالإنجاز القليل" رغم سيطرة ريد بُل

فيراري: معركة سباق مونزا "ليست بالإنجاز القليل" رغم سيطرة ريد بُل

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

فيراري: معركة سباق مونزا "ليست بالإنجاز القليل" رغم سيطرة ريد بُل فيراري: معركة سباق مونزا "ليست بالإنجاز القليل" رغم سيطرة ريد بُل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة

ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة ساينز يمنح فيراري صدارة التجارب الحرة الثالثة وسط تواصل معاناة ريد بُل في سنغافورة

فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة

فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة

وولف يعترف بأن كلامه حول "ويكيبيديا" وأرقام فيرستابن "لم يكن تعليقاً ذكياً"

وولف يعترف بأن كلامه حول "ويكيبيديا" وأرقام فيرستابن "لم يكن تعليقاً ذكياً"

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

وولف يعترف بأن كلامه حول "ويكيبيديا" وأرقام فيرستابن "لم يكن تعليقاً ذكياً" وولف يعترف بأن كلامه حول "ويكيبيديا" وأرقام فيرستابن "لم يكن تعليقاً ذكياً"

"دريفن لايف ستايل" من شبكة موتورسبورت تقدم "مجموعة دوبون ريجستري" كمنصة متكاملة للسيارات الفارهة

"دريفن لايف ستايل" من شبكة موتورسبورت تقدم "مجموعة دوبون ريجستري" كمنصة متكاملة للسيارات الفارهة

Misc سلاسل متعددة
أخبار

"دريفن لايف ستايل" من شبكة موتورسبورت تقدم "مجموعة دوبون ريجستري" كمنصة متكاملة للسيارات الفارهة "دريفن لايف ستايل" من شبكة موتورسبورت تقدم "مجموعة دوبون ريجستري" كمنصة متكاملة للسيارات الفارهة

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك