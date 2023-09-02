ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن

جورج راسل أنهى التصفيات بالمركز الرابع على متن مرسيدس متقدماً على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

مجريات الحصة

القسم الأول

استعملت جميع السيارات إطارات هارد في القسم الأول، وذلك بناءً على قانون جديد يقضي بتجربة العمل مع مجموعات معينة من الإطارات في جولات محددة خلال الموسم.

وبناء على ذلك استعملت السيارات إطارات هارد في القسم الأول، ميديوم في الثاني وسوفت في الثالث والأخير.

وخرج ماكس فيرستابن على متن ريد بُل مباشرة لتسجيل زمن سريع لكن لفته حُذفت لخروجه عن حدود المسار (وكذلك مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، لاحقاً).

بينما تألق أليكسندر ألبون في هذه الأثناء بالقفز إلى صدارة الأزمنة أمام جورج راسل سائق مرسيدس بفارق 0.025 ثانية فقط وأمام سيرجيو بيريز على متن ريد بُل بفارق 0.103 ثانية.

لكن وفي الطلعة الثانية، تقدم فيرستابن للمركز الأول أمام زميله بيريز بفارق 3 أعشار الثانية، بينما تقدم ألونسو للمركز الثالث أمام ألبون.

وكان من اللافت تسجيل ليام لاوسون (الذي يشارك في ثاني جولة له فقط في الفورمولا واحد كبديل عن دانيال ريكاردو المصاب) لسابع أسرع الأزمنة في هذه الأثناء على متن ألفا تاوري.

وبدا أن مرسيدس تعاني بعض الشيء مقارنة بمنافسيها، بينما كانت ألبين مهددة بعدم التأهل.

وحاول السائقون تحسين زمنهم في الدقيقة الأخيرة حيث تقلبت الأزمنة بشكل واضح، لينتهي القسم الأول مع فيرستابن أولاً أمام ألبون، لوكلير، يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، بيريز، لوغان سارجانت (ويليامز)، ساينز، لويس هاميلتون، لاندو نوريس، ألبون.

يشار إلى أن ليام لاوسون تأهل بالمركز 12. بينما فشل كل من جو غوانيو (ألفا روميو)، ثنائي ألبين: بيير غاسلي، إستيبان أوكون، كيفن ماغنوسن (هاس) ولانس سترول (أستون مارتن) بالتأهل إلى القسم الثاني.

يشار إلى أن سائقي فيراري سيخضعان للتحقيق بعد التصفيات، لأنهما لم يمتثلا لتعليمات مدير السباق فيما يتعلق بالزمن الأقصى لكل لفة (أي كانا أبطأ من اللازم على الحلبة خلال القسم الأول).

لكن وبعد التصفيات تم الإعلان أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بحقهما.

القسم الثاني

شاركت جميع السيارات في هذا القسم بإطارات ميديوم.

وخرج فيرستابن أولاً إلى المسار تلاه زميله بيريز، ومن ثم بقية السيارات، وانتهت الطلعات الأولى مع ساينز أولاً أمام فيرستابن (بفارق 0.044 ثانية فقط)، لوكلير، ألبون وبيريز ومن ثم ألونسو.

وظهرت فيراري قوية للغاية وكذلك الحال مع ويليامز بعكس مرسيدس التي اكتفت بالمركزين السادس و12 مع راسل وهاميلتون بعد الطلعات السريعة الأولى.

ومن ثم انتظر الجميع حتى آخر دقيقتين للخروج مجدداً للمسار.

ونجح فيرستابن بخطف المركز الأول من لوكلير بفارق 0.040 ثانية و0.054 ثانية عن ساينز.

بيريز أنهى القسم الثاني بالمركز الرابع أمام ألبون، ومن ثم ثنائي مرسيدس: هاميلتون وراسل.

بياستري، ألونسو ونوريس أكملوا المراكز العشرة الأولى. بينما فشل تسونودا، لاوسون، هلكنبرغ، بوتاس وسارجانت بالتأهل للقسم الثالث والأخير.

القسم الثالث

انطلقت السيارات على إطارات سوفت، ومباشرة بدأ سائقا ريد بُل لفتيهما السريعتين، ورغم خروج فيرستابن بعض الشيء إلى المنطقة العشبية لكنه واصل اللفة.

ومع إكمال بقية السيارات للفاتها السريعة، وضع ساينز سيارة فيراري بالصدارة أمام زميله لوكلير بفارق 0.032 ثانية وفيرستابن بفارق 0.099 ثانية.

راسل كان رابعاً أمام ألبون، بيريز، نوريس، بياستري، هاميلتون وألونسو.

لوكلير بدأ الطلعات السريعة الثانية والأخيرة بأفضل شكل ممكن عبر تسجيل الزمن الأسرع في المقطع الأول والثاني كذلك (قبل أن يرد عليه فيرستابن ومن ثم ساينز بتسجيل الزمن الأسرع في المقطع الثاني).

واجتازت السيارات خط النهاية حيث نجح ساينز بخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن و0.067 ثانية عن لوكلير.

راسل أنهى التصفيات رابعاً أمام بيريز، ألبون، بياستري وهاميلتون.

بينما أكمل نوريس وألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق