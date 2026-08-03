أكد الإسباني أنه منفتح على فكرة خوض منافسات فئة جي تي3 في المستقبل.

وتحدث سائق ويليامز، الذي يمر بموسم صعب في بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، عن خططه المهنية بعد 10 إلى 15 عامًا من الآن، خلال ظهوره في بودكاست "تيم تورك" برفقة زميله في الفريق أليكس ألبون.

وعندما سُئل عن المكان الذي يرى نفسه فيه مستقبلًا، أكد ساينز أنه لا ينوي اعتزال رياضة السيارات.

حيث قال: "أرى نفسي أشارك في بطولة أخرى".

وعندما سأله زميله أليكسندر ألبون عما إذا كان لديه "قائمة أهداف" يريد تحقيقها خلال مسيرته في رياضة السيارات، جاء رد ساينز واضحًا.

ليجيب: "أريد حقًا خوض سباق لومان".

ويتمثل أحد أكبر أهداف السائق البالغ من العمر 31 عامًا في المشاركة ضمن فئة الهايبركار في سباق لومان 24 ساعة.

ومع ذلك، أوضح ساينز أيضًا أن فكرة المشاركة في فئة جي تي3 مع أصدقائه خلال السنوات المقبلة تثير حماسه.

حيث أضاف: "إذا تم تشكيل فريق جيد في فئة جي تي3، وأعرف أنني سأستمتع معه حقًا، فقد أحصل على الكثير من المتعة من ذلك".

وأكمل: "أعتقد أن جوهر الأمر كله هو القدرة على الاستمتاع برياضة السيارات من منظور مختلف عن المكان الذي نحن فيه الآن".

وتابع: "في الوقت الحالي، لدينا مسؤولية ضخمة، وعلينا تحقيق النتائج للفريق الذي نمثله".

واختتم: "أما في المستقبل، فيمكننا القيام بهذا الأمر من أجل أنفسنا فقط".