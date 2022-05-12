ساينز يكشف معاناته البدنية في سباق ميامي للفورمولا واحد

حقق الإسباني المركز الثالث في سباق ميامي، لكنه كان بعيداً عن المتصدر ماكس فيرشتابن وزميله في المركز الثاني شارل لوكلير.

وبينما كان يبدو أنه ربما يعاني من مشاكل في التوازن على إطارات "هارد"، لكن ساينز كشف أن العامل الأساسي في معاناته تلك يعود إلى حالته البدنية.

فقد تعرض لحادثة قوية في تجارب الجمعة، كما عانى كذلك من انخفاض في اللياقة البدنية اللازمة لخوض السباقات، لأنه انسحب من سباقي ملبورن وإيمولا، وبالتالي فإن الوقت الذي أمضاه خلف المقود كان قليلاً خلال هذه الفترة، منذ جولة السعودية.

حيث قال: "لم تكن هناك مشاكل في التوازن بالرغم من أنه كان صعباً نظراً لأننا لم نكن قادرين على مجاراة وتيرة ماكس على متن سيارة ريد بُل".

وأكمل: "من جهتي، لم أكن في أفضل حال مع الاقتراب من نهاية الفترة على إطارات ’ميديوم’".

وتابع: "خلال اللفات الخمس الأخيرة، بدأتُ أشعر ببعض التعب في عنقي، ولم يكن بوسعي الضغط مئة بالمئة، خاصة بعد الحادثة يوم الجمعة".

وأردف: "لن أستعمل هذا كعذر، لكن ربما يعود السبب إلى قلة الوقت الذي أمضيته خلف المقود في السباقين الأخيرين، وبالتالي فإن عنقي وجسمي لم يعتادا بالكامل على سيارات الفورمولا واحد هذه".

واستكمل: "من الواضح أنني أمضيتُ شهراً من دون إكمال مسافة سباق كامل، وربما شكّل ذلك بالإضافة إلى حادثة يوم الجمعة، عاملاً ساهم بعدم قدرتي على الضغط الكامل مئة بالمئة".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: فيراري

بالمقابل، اعترف ساينز أنه كان من المهم له إكمال السباق بعد المشاكل الأخيرة التي واجهته.

فقال: "لم يكن ذلك مصدر ارتياح كبير، لكن كان من الضروري إكمال السباق وذلك كي يعتاد جسمي مجدداً على ذلك".

وأكمل: "كنت أرتكب بعض الأخطاء لأنني كنت أجرب بعض الأمور مع السيارة".

وتابع: "الأمر الأهم أنني أكملت مسافة سباق كامل. في مرحلة ما كنت سريعاً جداً وتنافسياً كذلك".

واختتم: "أعتقد أن السباق قدم لي فهماً لما يجب علي عمله في المستقبل".