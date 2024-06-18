ساينز يكشف "مخاطرته بالموت" قبل عمليته الجراحية على هامش سباق جدة

على هامش الجولة في جدة، عُلم أن ساينز تعرض لوعكة صحية، لكنه رغم ذلك شارك في التجارب الحرة الأولى والثانية يوم الخميس.

ولاحقاً، تبين أن الإسباني لن يتمكن من مواصلة المشاركة، حيث قاد الناشئ أوليفر بيرمان بديلاً عنه بدءاً من التجارب الحرة الثالثة ومن ثم التصفيات (تأهل بالمركز 11) والسباق الذي أنهاه ضمن النقاط بالمركز السابع.

وتكلم ساينز ضمن برنامج Nude Project عبر الإنترنت، حول تلك الفترة الصعبة من الموسم.

فقال: "وصلت جدة بعد المركز الثالث في البحرين وكانت بداية موسمي جيدة جداً".

وأكمل: "صباح الخميس، أثناء الاجتماعات الصحفية ومع المهندسين ومع الرعاة، بدأ يخامرني شعور مزعج جداً".

وأردف: "عانيت من حمى شديدة وكنت أذهب للمرحاض مراراً وتكراراً. كنت مريضاً جداً طوال 24 ساعة. وكان عليّ يوم الجمعة خوض التجارب الحرة، لذا أخذتُ كل ما بوسعي من أدوية لإيقاف الإسهال والحمّى".

وتابع: "تمكنتُ من تخفيف الأعراض وفكرتُ أن الأدوية بوسعها تخفيف الآلام كي أتمكن من قيادة السيارة".

وأضاف: "كنت منهكاً للغاية ولم أتمكن من تناول الطعام ولم تكن لدي أية طاقة وكنت أتعرّق أكثر من المعتاد، كانت تلك أصعب حصتي تجارب حرة في حياتي، كما أن حلبة جدة متطلبة للغاية بدنياً بسبب المنعطفات السريعة والحرارة المرتفعة هناك".

وأكد ساينز أن خوض تلك التجارب الحرة كان خطأ جسيماً للغاية، حيث كشف طبيبه أنه غامر "بالموت" وبعملية جراحية أطول من المعتاد بسبب ذلك.

فقال: "أكملت التجارب الحرة، لكنني فكرتُ بأنني لن أتمكن من خوض السباق والتصفيات وأنا أعاني بهذا القدر".

وأكمل: "صباح اليوم التالي، فكرتُ حينها أن ما يجري معي ليس إصابة فيروسية. لقد كنتُ منهكاً لأكثر من يومين، وقررتُ الذهاب للمستشفى. حين وصلتُ هناك ظهرت نتائج التحاليل: ’التهاب الزائدة الدودية’".

وأضاف: "قلتُ ’علينا إجراء عملية أليس كذلك؟’ وقالوا لي ’نعم’. ومن ثم سألوني: ’ما هي المدة التي بقيت فيها على هذه الحال؟’ أجبتُ: ’يومين’".

واسترسل: "حينها قالوا لي: ’أنت مجنون، هذه الزائدة قد تنفجر وتخاطر بالموت وإطالة زمن العملية أكثر من 3 مرات!’".

وأردف: "لكنني كنت أفكر بالفورمولا واحد وطلبت منهم إعطائي شيئاً ما لتسكين الألم ومن ثم أعود بعد السباق لإجراء العملية، حينها رفضوا طلبي لأنه قد تحصل مضاعفات خطيرة وقد أموت إن انفجرت الزائدة الملتهبة!".

واستكمل: "حينها وافقتُ على العملية وقلتُ ’لكن لدي سباق في أستراليا خلال أسبوعين. هل سأكون جاهزاً؟’ قالوا لي أن الجدول الزمني ضيق، لكن ليس عليّ التفكير بذلك الآن، بل بالعملية الجراحية وما بعدها".

واختتم: "لقد تغيبت عن سباق جدة وهذا ما آلمني كثيراً لأنني خسرتُ ما يقارب 12 - 15 نقطة في البطولة بالتأكيد، حينها كنتُ أفكّر بالعودة بقوة في أستراليا".

يشار إلى أن ساينز عاد بالفعل بقوة في أستراليا ليحرز الفوز على متن فيراري.