ساينز يكشف عن الفترة التي تحتاجها فيراري لمجاراة ريد بُل

رغم أن فيراري لم تتفوق على ريد بُل بعد في التصفيات، لكن العلامة الحمراء حققت الثنائية في سباق أستراليا، حيث أحرز كارلوس ساينز الفوز أمام زميله شارل لوكلير.

وبعد هيمنة ريد بُل في أول سباقين، تعرض ماكس فيرستابن لانسحاب خلال اللفة الرابعة بسبب مشكلة في المكابح، عقب تجاوزه من قبل ساينز منذ اللفة الثانية.

لكن ورغم ذلك، لم يكن زميله سيرجيو بيريز، تنافسياً بما يكفي، حيث أنهى بالمركز الخامس فقط.

وعبّر الإسباني الفائز بالسباق عن تفاؤله من أداء فيراري، لكنه حذّر من أنّ فريق مارانيللو سيعاني في مجاراة ريد بُل قبل تطبيق حزمة التحديثات الكبيرة المنتظرة.

فقال: "كانت سيارتنا تعمل بشكل جيد جداً خلال الجولة. لكن سيكون من الصعب مجاراة ريد بُل في كل حلبة، قبل أن نجلب أولى التحديثات التي ستغلق الفارق الذي رأيناه في البحرين وجدة".

وأكمل: "لكن وفي أستراليا، منذ اللفة الأولى، شعرت بأنني أقود سيارة قادرة على الفوز بالسباق. حتى ريد بُل التي كانت أسرع في التصفيات، لم تكن بعيدة عن متناولنا".

وأضاف: "ستكون هناك حلبات نحن أقوياء فيها. ويبدو أن وتيرتنا أفضل من الموسم الماضي على الحلبات التي تناسبنا. وإلى جانب برنامج تطوير جيد، آمل أن نتمكن من مجاراة ريد بُل قريباً".

يشار إلى أن فيراري كانت تخطط لجلب تحديثات في إيمولا خلال شهر مايو، بينما ستقدم في سوزوكا تحديثات انسيابية طفيفة، لكن الفريق الأحمر يحاول إدخال التحديثات بأسرع ما يمكن.

ورغم أنه من الصعب معرفة وتيرة فيراري في مواجهة ريد بُل لولا انسحاب فيرستابن، لكن يبدو أن السائقين متفائلان لناحية أداء السيارة على مدار السباق.