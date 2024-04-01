جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

ساينز يكشف عن الفترة التي تحتاجها فيراري لمجاراة ريد بُل

تكلم كارلوس ساينز سائق فيراري والفائز بسباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، عن الفترة التي تحتاجها فيراري لمجاراة ريد بُل وفقاً لتوقعاته.

خلدون يونس
خلدون يونس
كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

فيراري

رغم أن فيراري لم تتفوق على ريد بُل بعد في التصفيات، لكن العلامة الحمراء حققت الثنائية في سباق أستراليا، حيث أحرز كارلوس ساينز الفوز أمام زميله شارل لوكلير.

وبعد هيمنة ريد بُل في أول سباقين، تعرض ماكس فيرستابن لانسحاب خلال اللفة الرابعة بسبب مشكلة في المكابح، عقب تجاوزه من قبل ساينز منذ اللفة الثانية.

لكن ورغم ذلك، لم يكن زميله سيرجيو بيريز، تنافسياً بما يكفي، حيث أنهى بالمركز الخامس فقط.

وعبّر الإسباني الفائز بالسباق عن تفاؤله من أداء فيراري، لكنه حذّر من أنّ فريق مارانيللو سيعاني في مجاراة ريد بُل قبل تطبيق حزمة التحديثات الكبيرة المنتظرة.

فقال: "كانت سيارتنا تعمل بشكل جيد جداً خلال الجولة. لكن سيكون من الصعب مجاراة ريد بُل في كل حلبة، قبل أن نجلب أولى التحديثات التي ستغلق الفارق الذي رأيناه في البحرين وجدة".

وأكمل: "لكن وفي أستراليا، منذ اللفة الأولى، شعرت بأنني أقود سيارة قادرة على الفوز بالسباق. حتى ريد بُل التي كانت أسرع في التصفيات، لم تكن بعيدة عن متناولنا".

وأضاف: "ستكون هناك حلبات نحن أقوياء فيها. ويبدو أن وتيرتنا أفضل من الموسم الماضي على الحلبات التي تناسبنا. وإلى جانب برنامج تطوير جيد، آمل أن نتمكن من مجاراة ريد بُل قريباً".

يشار إلى أن فيراري كانت تخطط لجلب تحديثات في إيمولا خلال شهر مايو، بينما ستقدم في سوزوكا تحديثات انسيابية طفيفة، لكن الفريق الأحمر يحاول إدخال التحديثات بأسرع ما يمكن.

ورغم أنه من الصعب معرفة وتيرة فيراري في مواجهة ريد بُل لولا انسحاب فيرستابن، لكن يبدو أن السائقين متفائلان لناحية أداء السيارة على مدار السباق.

اقرأ أيضاً:

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق ميكيز: على "آربي" تقديم سيارة إلى ريكاردو "يرتاح معها"
المقال التالي لوكلير يتكلم حول إيجابيات المنافسة مع ساينز "السريع جداً"

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
وولف يعترف أنه حتى فيرستابن ليس قادراً على استخلاص أداء جيد من سيارة مرسيدس

وولف يعترف أنه حتى فيرستابن ليس قادراً على استخلاص أداء جيد من سيارة مرسيدس

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
وولف يعترف أنه حتى فيرستابن ليس قادراً على استخلاص أداء جيد من سيارة مرسيدس
راسل يتوقع من مرسيدس "معاملة بالمثل" بينه وبين أي زميل مستقبلي

راسل يتوقع من مرسيدس "معاملة بالمثل" بينه وبين أي زميل مستقبلي

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
راسل يتوقع من مرسيدس "معاملة بالمثل" بينه وبين أي زميل مستقبلي
نوريس يقدم نظرة تشاؤمية حيال حقيقة المنافسة في الفورمولا واحد

نوريس يقدم نظرة تشاؤمية حيال حقيقة المنافسة في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
نوريس يقدم نظرة تشاؤمية حيال حقيقة المنافسة في الفورمولا واحد
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
وولف: فاسور وإيطاليا يستحقان نجاح فيراري في الفورمولا واحد بعد مشاكل 2023

وولف: فاسور وإيطاليا يستحقان نجاح فيراري في الفورمولا واحد بعد مشاكل 2023

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
وولف: فاسور وإيطاليا يستحقان نجاح فيراري في الفورمولا واحد بعد مشاكل 2023
نوريس: "من السخف" ألا يتم تقدير ساينز كما يجب

نوريس: "من السخف" ألا يتم تقدير ساينز كما يجب

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
نوريس: "من السخف" ألا يتم تقدير ساينز كما يجب
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
لوكلير كان يعلم بقدرة فيراري على تحقيق الفوز في أستراليا

لوكلير كان يعلم بقدرة فيراري على تحقيق الفوز في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
لوكلير كان يعلم بقدرة فيراري على تحقيق الفوز في أستراليا
ستيلا: لوكلير تفوق على نوريس في أستراليا بفضل الوتيرة وليس خطأ مكلارين

ستيلا: لوكلير تفوق على نوريس في أستراليا بفضل الوتيرة وليس خطأ مكلارين

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ستيلا: لوكلير تفوق على نوريس في أستراليا بفضل الوتيرة وليس خطأ مكلارين
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

أنتونيللي ناشئ مرسيدس يستعد لأولى اختباراته في الفورمولا واحد

أنتونيللي ناشئ مرسيدس يستعد لأولى اختباراته في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
أنتونيللي ناشئ مرسيدس يستعد لأولى اختباراته في الفورمولا واحد
وولف يعترف أنه حتى فيرستابن ليس قادراً على استخلاص أداء جيد من سيارة مرسيدس

وولف يعترف أنه حتى فيرستابن ليس قادراً على استخلاص أداء جيد من سيارة مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
وولف يعترف أنه حتى فيرستابن ليس قادراً على استخلاص أداء جيد من سيارة مرسيدس
راسل يتوقع من مرسيدس "معاملة بالمثل" بينه وبين أي زميل مستقبلي

راسل يتوقع من مرسيدس "معاملة بالمثل" بينه وبين أي زميل مستقبلي

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
راسل يتوقع من مرسيدس "معاملة بالمثل" بينه وبين أي زميل مستقبلي
نوريس يقدم نظرة تشاؤمية حيال حقيقة المنافسة في الفورمولا واحد

نوريس يقدم نظرة تشاؤمية حيال حقيقة المنافسة في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
نوريس يقدم نظرة تشاؤمية حيال حقيقة المنافسة في الفورمولا واحد

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط