ساينز يكشف عن السباق الذي سيؤكد لفيراري نجاح تحديثاتها
يرغب كارلوس ساينز سائق فيراري الانتظار لمزيد من الوقت كي يتأكد من نجاح تحديثات الفريق الإيطالي.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: فيراري
يرى كارلوس ساينز أن حلبة مونزا كانت خاصة للغاية لتكون مؤشرًا على نجاح تحديثات فيراري حتى بالرغم من فوز زميله شارل لوكلير.
ويعتقد ساينز أن الأمر سيكون ذاته مع السباقين المقبلين في باكو وسنغافورة، لتكون أوستن هي أول حلبة يمكن عليها اختبار تحديثات فيراري بشكل حقيقي والتأكد من جدواها.
وكانت فيراري قد أتت إلى مونزا نهاية الأسبوع الماضي مع حزمة تحديثات تضمنت أرضية جديدة، والتي أملت بها أن تقلب حظوظها في الفورمولا 1.
ليتمكن لوكلير من تحقيق الفوز على أرض فيراري من خلال استراتيجية توقف واحد محكمة، بينما حل ساينز رابعًا.
في المقابل، أشار الإسباني إلى أنه يجب الانتظار لبضعة سباقات أخرى لمعرفة إذا نجحت بالفعل حزمة التحديثات الأخيرة.
حيث قال: "من الرائع رؤية فيراري تفوز، لكن على الجانب الآخر يجب أن نتذكر بأن هذه مونزا، هذه حلبة خاصة للغاية. علينا أن نرى كيفية عمل التحديثات الأخيرة. الوقت فقط هو ما سيخبرنا إذا ما سيتحوّل مسار موسمنا، وما إذا سنتمكن من المنافسة على الانتصارات بشكل منتظم أو سنعود إلى وضعنا السابق".
وأضاف: "لست واثقًا من نجاح التحديثات بعد، إذ علينا انتظار فهمها في السباقات القليلة المقبلة. الحلبة الطبيعية المقبلة كذلك ستكون أوستن، حيث من الواضح بأن السباقين المقبلين في باكو وسنغافورة سيكونان على حبلتين خاصتين كذلك".
وتابع: "ولكن سيكون بوسعنا في أمريكا أن نختبر مدى نجاح وعمل التحديثات على سيارتنا".
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