ساينز يكشف سبب عدم إمكانية الهجوم في سيارة فيراري 2023
أشار كارلوس ساينز سائق فيراري إلى المرونة المعدومة في قيادة السيارة التي تمنعها من الضغط بأي شكل من الأشكال على الإطارات، ما يعني عدم قدرته على المنافسة بشكل كافٍ في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.
أنهى الإسباني سباق ميامي خامساً، وهي نتيجة لم تتأثر بعقوبة الثواني الخمس التي تلقاها بسبب الإسراع في خط الحظائر.
أما زميله شارل لوكلير - الذي تعرض لحادثة في القسم الثالث من التصفيات ما تسبب برفع العلم الأحمر - أنهى بالموقع الذي بدأ به السباق، أي المركز السابع. وكلاهما تذمرا من ضعف الوتيرة على إطارات هارد.
وضعف الوتيرة في السباق دفع ساينز للإشارة إلى "المرونة المعدومة" في السيارة، الأمر الذي يمنع السائقين من الضغط والهجوم مع الإطارات.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال الفوائد من الأرضية المعدلة في ميامي، أجاب ساينز: "حالياً، لا يمكنني الضغط".
وأكمل: "خاصة خلال السباق، حالما تضغط تحصل على لفة جيدة، لكنك تكون أبطأ في اللفة التالية بـ 0.3 ثانية. مع الإطارات هذه الوضع صعب جداً، جداً".
واسترسل: "ذلك يعني أننا لا نمتلك المرونة الكافية للضغط أو عدم الضغط حين يتوجب علينا الحفاظ على وتيرة معينة لإكمال السباق".
وتابع: "أنا متفاجئ، لأنني كنت أعتقد أننا سنقدم أداء أفضل لكننا وجدنا أنفسنا في ميامي ضمن نفس الوضع".
وتعقيباً على مجريات جولة ميامي، قال ساينز: "كانت صعبة، صعبة.. متفاجئ بعض الشيء من مدى معاناتنا مع إطارات هارد بعد قسم قوي جداً على إطارات ميديوم".
وأضاف: "حاولنا الدخول قبل فرناندو (ألونسو - أستون مارتن، الذي أنهى ثالثاً) للتقدم عليه - أندركت - لكن عبر الضغط على الإطارات لثلاث أو أربع لفات، كان ذلك يعني لسبب ما، بأن مرونة السيارة باتت معدومة تماماً فيما يتعلق بالضغط أو عدم الضغط".
واستكمل: "كان عليّ البقاء تحت الحدّ الأقصى لبقية السباق كي أتمكن من إكماله".
وأكمل: "سيارتنا الحالية لا تمنحنا أية مرونة على الإطلاق لمحاولة إجراء ’أندركت’ أو ’أوفركت’".
واختتم: "الأمر يتعلق بالحدود التي يتعين علينا البقاء ضمنها. من الصعب القبول بالوضع الحالي. لكن هذا دليل على أننا بحاجة للمزيد من العمل على إدارة الإطارات ووتيرة السباق".
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