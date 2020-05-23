ساينز يكشف تفاصيل ردة فعل مكلارين على مفاوضاته مع فيراري

سينضمّ ساينز إلى فيراري بعقد لمدة سنتين ليقود إلى جانب شارل لوكلير بدءاً من الموسم المقبل، حيث كشف زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين غياب أية "ضغينة" بين الطرفين عقب صفقة الانتقال تلك.

حيث قال ساينز في مقابلة مع موقع الفورمولا واحد الإلكتروني الرسمي: "لن أفصح عن تاريخ محدد، لكن يمكنني القول أن المفاوضات مع فيراري بدأت خلال الفترة الشتوية بين عامي 2019 و2020".

وأكمل: "صدقوني، في اللحظة التي سمعتُ بالأمر، ذهبت مباشرة لطلب الإذن من زاك، كي أتكلم معهم بشكل جدي، ولم أكن أعلم كيف ستكون ردة فعل زاك".

وتابع: "لكنه مباشرة جاء إلي وقال: ’انظر، هذه فرصة، اذهب وتكلم معهم لترى حقيقة الأمر’".

واسترسل: "تكفل والدي، ابن عمي ومدير أعمالي بالقسم الأهم من من المفاوضات".

واستكمل: "لكن منذ ذلك الحين، تكلمتُ على الهاتف مع ماتيا (بينوتو، مدير فريق فيراري) على فترات متقطعة، وكذلك مع زاك بشكل متواصل ومع أندرياس (سيدل، مدير فريق مكلارين)".

واستطرد: "كانت هناك عدة اجتماعات على تطبيق ’زوم’ بالطبع، مثل الجميع، لكن بالنسبة لي، كان الأساس في كل هذه العملية يتمحور حول الوضوح التام بين جميع الأطراف المشاركة".

وأردف: "كذلك، عدم القيام بأية تصرفات غير نزيهة ’من تحت الطاولة’".

وأضاف: "ذلك يجعلني فخوراً جداً بالطريقة التي تم بها التعامل مع المسألة، ويجعلني مسروراً جداً كذلك، ولا بد من توجيه الشكر العميق إلى زاك وفريقه".

وعندما سُئِل عما قاله براون وسيدل عندما علما بإتمام الصفقة مع فيراري، كشف ساينز أنهما "شعرا بالإحباط، لكنها كانا متفهمَين للوضع".

فقال: "في الوقت عينه، كانا يقومان بعملهما ويهتمان بفريقهما".

وتابع: "كانا بحاجة إلى الوضوح التام من قبلي في حال احتاجا للبحث عن بديل، حيث قالا مباشرة: ’كارلوس، رجاءً أعلمنا إن كانت المفاوضات جدية لأننا بحاجة لنعلم إن كان علينا البحث عن سائق بديل وبأسرع وقت ممكن’".

وأردف: "في تلك المرحلة، كان الوضوح التام هاماً، وكنا في عجلة من أمرنا بعض الشيء لمحاولة اتخاذ القرارات بأسرع وقت ممكن لمصلحة جميع الأطراف".

وأضاف: "كانت ردة الفعل بسيطة للغاية. كانا مسرورين من أجلي".

واسترسل: "لقد هنّآني وقالا: ’انظر، كارلوس، أنت تستحق هذه الفرصة، ونحن واثقان أنك ستقوم بعمل رائع هناك’. دفعة الثقة تلك دائماً تعتبر أمراً جيداً من مدرائك".

وكان ساينز قد انضم إلى مكلارين قبيل انطلاق موسم 2019، حيث حقق الفريق أفضل نتيجة له ضمن بطولة المصنّعين منذ 2012 بالمركز الرابع، وذلك بعد المواسم الكارثية التي أمضتها مكلارين مع محركات هوندا قبل الانتقال لاستعمال محركات رينو.

وقبل انطلاق موسمه الثاني والأخير ضمن عقده الحالي مع مكلارين، كشف ساينز أن هدفه لموسم 2020 المعلق حتى الآن، كان يتمحور حول "الحفاظ على الزخم" كي يتمكن الفريق من "مواصلة أداء الموسم الماضي".

فقال: "لا ندري بالضبط كمية التحسن التي سنقدمها مقارنة بالموسم الماضي، إذ لا أحد يعلم مستويات الأداء حالياً نظراً لأننا لم نخرج إلى الحلبات بعد".

وأكمل: "لكنني واثق من أننا سنواصل السير على مستوانا السابق، وذلك لتوديع مكلارين بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع: "لذا، صدقوني، سأقدم أفضل ما بوسعي هذا الموسم، تماماً كما فعلت الموسم الماضي".

واختتم: "سأحاول تحسين بعض الأمور عن العام الماضي، وأود ضمان تحسّني كسائق عما كنتُ عليه في 2019، وأن أقدم أفضل أداء ممكن".