ساينز يكشف السبب الفعلي لعدم تجديد عقده مع فيراري
شدّد كارلوس ساينز سائق فيراري أنه يترك صفوف الحصان الجامح برضى ودون أية مشاعر سلبية، رغم خسارة مقعده لصالح لويس هاميلتون بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.
كارلوس ساينز، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
رغم أن الشراكة بين ساينز وفيراري كانت تسير على طريق التمديد، لكن العلامة الإيطالية أعلنت أنها قررت التخلي عن خدمات الإسباني.
وجاء ذلك ضمن خطوة صدمت الكثيرين، عبر التوقيع مع لويس هاميلتون للقيادة على متن السيارة الحمراء.
ولاحقاً، تم الإعلان عن انتقال ساينز إلى ويليامز بدءاً من الموسم المقبل.
وتكلم الإسباني عن قرار التخلي عن خدماته، مؤكداً أنها لم تؤثر على علاقته مع فيراري.
فقال في تصريح لـ "AS" الإسبانية: "ليس لديّ أي شيء سلبي تجاه فيراري".
وأكمل: "لا أعتقد أنه بوسعهم قول أي شيء سيء عني كذلك".
وتابع: "علاقتنا لم تنتهِ لأننا لم نكن مسرورين من بعضنا البعض".
وأردف معلقاً على السبب الفعليّ لتخلي الفريق عن خدماته: "لو لم يرغب هاميلتون بإنهاء مسيرته المهنية ضمن صفوف فيراري، فإن عقدي كان ليتجدد مع الفريق".
وأضاف: "لكن لا يمكنك قول لا لبطل عالم سبع مرات".
واختتم: "أتفهم ذلك بشكل جيد تماماً".
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