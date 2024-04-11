ساينز يكشف السبب الأول وراء التحسّن الكبير في استراتيجية فيراري
تكلم كارلوس ساينز سائق فيراري حول السبب وراء التحسّن الكبير والملحوظ في استراتيجية القلعة الحمراء والذي تجلى بشكل واضح في سباق جائزة اليابان الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد.
سام بولكسهام/ صور لات
تلقت فيراري الثناء على الطريقة التي أدارت بها استراتيجية سائقيها ساينز وزميله شارل لوكلير في سوزوكا.
فقد انطلق السائقان من المركزين الرابع والثامن، لكنهما أنهيا السباق بالمركزين الثالث والرابع على التوالي، ليحقق ساينز منصة تتويج إضافية له.
أما لوكلير فقد اتبع استراتيجية توقف وحيد في السباق مطيلاً وبشكل كبير فترته الأولى على إطارات ميديوم التي نجح بإدارتها بشكل ممتاز مع وتيرة قوية دفعته عدة مراكز للأمام.
ورغم أن قسم الاستراتيجيات لدى فيراري قام بعمل ممتاز، لكن ساينز يشعر بأن السبب الأكبر وراء إمكانية تطبيق مثل تلك الاستراتيجية يعود ببساطة إلى الوتيرة الثابتة لسيارة 2024.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الاستراتيجيات: "حققنا تقدماً في مجال الاستراتيجيات خلال المواسم الثلاثة الماضية وبشكل مستمر".
وأكمل: "لكن لو نظرنا إلى استراتيجياتنا هذا الموسم، نرى أنها تعود بشكل أساسي إلى السيارة".
وأضاف: "ببساطة أعتقد أن السيارة تسمح لنا باستراتيجات مرنة وذلك أمر لم يكن لدينا الموسم الماضي لذا كنا ندخل منصة الصيانة ضمن نافذة معينة".
بالفعل، فإن وتيرة فيراري خلال السباق تحسنت كثيراً مقارنة بالموسم الماضي، ما يعني بأن لوكلير وساينز باتا قادرين على إدارة الإطارات والتحكم بالوتيرة بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
ويشعر ساينز أن تلك المشاكل السابقة كانت لتعيق فيراري بغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة، وذلك ما أثار الكثير من الشكوك حيال صحة القرارات التي كان الفريق يتخذها.
فقال: "في بعض الأحيان، من السهل أن تبدو الاستراتيجيات عبقرية مع سيارة ليست الأسرع لكنها جيدة مع الإطارات ولا تعاقب السائقين أثناء محاولة الضغط وتحسين الوتيرة".
وأكمل: "كنا (في السابق) نعاني من معدلات تآكل كبيرة وكان يبدو أن الآخرين قادرون على إطالة فتراتهم على الإطارات بشكل أكبر مقارنة بنا".
واختتم: "لكن عند وجود سيارة أفضل على الإطارات، بوسع السائقين الضغط أكثر مع وجود مرونة في الاستراتيجية التي تبدو أنها أفضل".
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