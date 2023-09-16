ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

قدمت سنغافورة تصفيات نارية هي الأكثر حماسة في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد حتى الآن، حيث شهدت رفع العلم الأحمر وتقهقر ريد بُل التي كُسرت شوكتها تحت أضواء الحلبة.

وكان الجميع ينتظر تصفيات مثيرة وهذا بالفعل ما قدمته سنغافورة حيث لم تخيب آمال المتابعين على الإطلاق.

وشهدت جميع أقسام التجارب التأهيلية معارك محمومة بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث كانت الأزمنة تتكسّر لفة تلو الأخرى ولم تكن الفوارق تتجاوز أجزاءً من الألف من الثانية.

جمعت المنافسات النارية 4 فرق على المراكز الأولى حيث كان التركيز هائلاً على التصفيات في سنغافورة نظراً لصعوبة التجاوزات خلال السباق.

مجريات الحصة

القسم الأول

لم ترغب الفرق بالمغامرة مطلقاً خلال القسم الأول، حيث خرجت جميع السيارات على إطارات سوفت الأسرع، وذلك بهدف ضمان التأهل للقسم الثاني.

وبدا أن المنافسات ستكون مشتعلة منذ اللفة الأولى بين 4 فرق وهذا ما حصل بالفعل.

ومع إكمال أولى اللفات السريعة كان شارل لوكلير أولاً على متن فيراري متقدماً على لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق 0.033 ثانية، وأمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بفارق 0.040 ثانية.

ماكس فيرستابن سجل رابع أسرع الأزمة المبدئية بفارق 4 أعشار الثانية عن لوكلير، بينما اكتفى كارلوس ساينز بالمركز السادس على متن فيراري وخلف أوسكار بياستري سائق مكلارين.

لكن ومع إكمال جورج راسل للفته السريعة نجح بوضع سيارته مرسيدس بالمركز الأول المبدئي بفارق ضئيل لم يتجاوز 0.045 ثانية فقط أمام لوكلير، بينما احتل زميله لويس هاميلتون المركز الخامس فاصلاً سيارتَي ريد بُل.

الطلعات التالية والعلم الأحمر

في الطلعة السريعة التالية لفريق ريد بُل، نجح فيرستابن بوضع سيارته بالمركز الأول مجدداً أمام راسل وبفارق لم يتجاوز 0.080 ثانية.

لكن ردّ فيراري لم يتأخر مطلقاً، حيث تقدم ساينز للمركز الأول أمام فيرستابن بفارق 0.059 ثانية، و0.067 ثانية فقط أمام لوكلير بالمركز الثالث.

وقبل انتهاء القسم الأول، عادت جميع الفرق مع مجموعات جديدة من إطارات سوفت، ما عدا مرسيدس التي عادت إلى المسار بمجموعة سوفت مستعملة.

حالة الحلبة كانت تتحسن بشكل كبير للغاية، حيث وضع يوكي تسونودا سيارته ألفا تاوري بالمركز الأول، بينما تقدمت سيارتا هاس إلى المركزين الثاني والثالث المؤقتين مع نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن.

بيريز وضع سيارته بالمركز الثاني، بينما فصل ليام لاوسون بين سيارتي هاس على متن ألفا تاوري.

لكن في الثواني الأخيرة فقد لانس سترول السيطرة على سيارته أستون مارتن ما تسبب برفع العلم الأحمر، فيما بدا أنه حادث عنيف للغاية لتستقر السيارة المهشّمة في منتصف المسار.

وبهذا انتهى القسم الأول بعدم تأهل فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، بياستري، لوغان سارجنت (ويليامز)، جو غوانيو (ألفا روميو) وسترول.

القسم الثاني

مع انتهاء عمليات تنظيف المسار وإزالة سيارة أستون مارتن المتضررة، انطلق القسم الثاني من التصفيات.

وكان فيرستابن أول الخارجين، لكن الهولندي لم يكن مرتاحاً تماماً حيث سرعان ما تفوق عليه ماغنوسن، قبل أن يقفز نوريس للمركز الأول.

وكانت الأنظار تتجه إلى فيراري، حيث وضع ساينز بالفعل سيارته بالمركز الأول المبدئي أمام نوريس، بينما تقدم زميله لوكلير للمركز الثالث.

لكن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن سجل لفة ممتازة دفعته للمركز الأول أمام ساينز وبفارق 0.058 ثانية فقط عن الإسباني.

راسل كان يسير على طريق إكمال لفة سريعة للغاية سمحت له باقتناص الصدارة المؤقتة وبفارق 0.092 ثانية أمام ألونسو، بينما تقدم زميله لويس هاميلتون للمركز الخامس.

ومع إكمال اللفات السريعة الأولى للسائقين، بات سائقا ريد بُل بالمركزين العاشر والـ 11، حيث بدا وللمرة الأولى هذا الموسم أن سيارة ريد بُل مهددة بالفعل بعدم التأهل للقسم الأخير من التصفيات.

الطلعات التالية وفشل ريد بُل في التأهل

حاول فيرستابن تحسين زمنه لكن الهولندي بدا وهو يعاني بالفعل مع انزلاق السيارة، حيث بقي عاشراً رغم ذلك.

أما زميله بيريز فخرج لفترة وجيزة عن المسار ما أدى لعدم قدرته على إكمال لفته السريعة.

لكن المفاجأة حصلت حين وضع لاوسون سيارته بالمركز العاشر دافعاً فيرستابن للمركز 11 وبالتالي لم يتمكن من التأهل للقسم الثالث في سابقة غريبة من نوعها لم تحصل من قبل هذا الموسم.

سيارتا ريد بُل لم تتأهلا إلى القسم الثالث والأخير، علاوة على أن فيرستابن ينتظر التحقيق في واقعتين له بعد التصفيات.

أما ساينز فقفز للصدارة أمام راسل، ألونسو، ماغنوسن، نوريس، هلكنبرغ، لوكلير، هاميلتون، أوكون ولاوسون.

وإضافة لسيارتي ريد بُل، فشلت سيارات غاسلي، ألبون وتسونودا بالتأهل للقسم الثالث كذلك.

القسم الثالث

المنافسة كانت محتدمة في القسم الثالث، ومع اكتمال الطلعات الأولى، سجل ساينز الزمن الأسرع المبدئي أمام زميله لوكلير بفارق 0.251 ثانية ومن ثم نوريس، راسل، هاميلتون، ألونسو، ماغنوسن، هلكنبرغ، أوكون ولوسون.

وفي الدقائق الأخيرة، بدأت الفرق الطلعات السريعة الثانية، وكانت الأنظار متجهة صوب ثنائي فيراري وكذلك سيارة مكلارين المحدّثة.

ومنذ بداية لفته السريعة الأخيرة، بدا ساينز سريعاً جداً حيث حسّن من زمنه في المقطع الأول للحلبة لكن زميله لوكلير حسّن من زمنه في المقطع الثاني، إلا أنه لم ينجح بالتفوق على الإسباني لينهي لفته ثانياً خلف ساينز بفارق 0.079 ثانية.

المقطع الثاني الممتاز لـ راسل، ساعده على الفصل بين سيارتي فيراري ليتأهل ثانياً بفارق 0.072 ثانية فقط خلف ساينز.

أما زميله هاميلتون فأنهى الحصة خامساً خلف نوريس.

ماغنوسن حقق المركز السادس أمام ألونسو، أوكون، هلكنبرغ والناشئ لاوسون الذي قدم أداء جباراً في سنغافورة.

التصفيات