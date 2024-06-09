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ساينز يقدّر سعي ويليامز لضمه ويوضح خططه للمستقبل

قال كارلوس ساينز أنه يقدّر سعي وضغط جايمس فاولز مدير فريق ويليامز من أجل ضمه لموسم 2025، لكنه أصرّ على أنه ليس مستعدًا بعد لحسم مستقبله في الفورمولا 1.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

يقيّم الإسباني حاليًا خياريه لموسم 2025 والمتمثلين في ويليامز وساوبر/آودي، حيث أوضح كلا الفريقين بأن هدفهم الأساسي يتمثّل في ضم ساينز.

لكن وبينما يتواجد عرض ساوبر على الطاولة منذ بعض الوقت، إلا أن ويليامز تتضغط بشكل متصاعد في الأسابيع الأخيرة من أجل إقناع ساينز أن بمقدورها منحه حزمة تنافسية بالقدر الكافي.

ويدرك ساينز جيدًا السعي الدؤوب من فاولز من أجل ضمه، لكنه إوضح بأن تلك العروض لن تجعله يتعجل في اتخاذ قراره.

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حيث قال: "أقدّر بالطبع اهتمام جايمس والكلمات الطيبة التي دومًا ما يتحدث بها عني. حيث أنني بذات القدر أكنّ نفس التقدير له ولفريقه".

وأضاف: "لكن الواقع هو أنني لم أحسم قراري بعد حيال وجهتي التالية في العام المُقبل، كونني وكما قلت في المؤتمر الصحفي أركزّ بشكل كبير الآن على كل جولة نخوضها".

وتابع: "حيث أنافس جولة بعد جولة على منصة التتويج أو الفوز. لذلك من الصعب للغاية أن تفكر في المستقبل الآن وأنت تخوض جولات مهمة للغاية كهذه طوال الوقت".

وأكمل: "سأحتاج لبعض الوقت من أجل الجلوس مع إدارتي، ومع نفسي كذلك لأقرر أين أريد أن أذهب. لكن شيئًا لم يحسم حتى الآن".

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