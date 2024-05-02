ساينز يفصح عن أهم أسباب التأدية الممتازة لـ فيراري في 2024

يعتبر الإسباني السائق الوحيد عدا ماكس فيرستابن، الذي فاز بأحد السباقات في 2024 حتى الآن، كما أنه يتأخر بـ 7 نقاط فقط خلف شارل لوكلير زميله في فيراري، رغم أنه تغيب عن سباق جائزة السعودية الكبرى بسبب عملية استئصال الزائدة الدودية.

وبسبب قوة أدائه الحالي، بات ساينز أحد أهم عناصر سوق السائقين حالياً في البطولة للموسم المقبل، حيث تم ربطه بمقعد مع ريد بُل ومرسيدس، وكذلك آودي.

وتعقيباً على مستواه والإيجابيات التي يراها حتى الآن، أوضح ساينز أن سيارة فيراري الحالية أكثر قابلية للقيادة والتعامل من سيارة الموسم المقبل المتقلبة.

فقال: "ليس هناك شي محدد في السيارة أحبه أو أكرهه، ما عدا أنها باتت منصة أكثر ثباتاً بالتالي فإنها تمنحك لحظات سيئة أقل، خلال اللفة".

وأكمل: "العام الماضي، خلال التصفيات أو السباق، كنا نعاني كثيراً من تلك اللحظات السيئة، ولم نكن نفهم سببها. وذلك يؤثر على الثقة بشكل عام".

وأضاف: "هذا الموسم، ومنذ التجارب الشتوية في البحرين، كانت تلك اللحظات أقل وأقل".

كارلوس ساينز، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح ساينز أن الحصول على سيارة أقل عصبية يعني زيادة ثقة السائق وذلك بدوره يعني إمكانية الضغط بشكل أكبر.

فقال: "السيارة باتت منصة أكثر ثباتاً ما يسمح لك بالاقتراب من الحدود القصوى بشكل متكرر".

وأكمل: "من ثم تحصل على مزيد من الثقة، ما يعني بدوره أداء أفضل".

وتابع: "فيما يتعلق بأسلوب القيادة، إنها مماثلة لسيارة العام الماضي. نحن نقودها بالشكل نفسه تماماً كسيارة العام الماضي".