جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

ساينز يفصح عن أهم أسباب التأدية الممتازة لـ فيراري في 2024

تكلم كارلوس ساينز سائق فيراري عما يراه أحد أهم أسباب التأدية الممتازة للحصان الجامح في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد مقارنة بالمواسم السابقة.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

يعتبر الإسباني السائق الوحيد عدا ماكس فيرستابن، الذي فاز بأحد السباقات في 2024 حتى الآن، كما أنه يتأخر بـ 7 نقاط فقط خلف شارل لوكلير زميله في فيراري، رغم أنه تغيب عن سباق جائزة السعودية الكبرى بسبب عملية استئصال الزائدة الدودية.

وبسبب قوة أدائه الحالي، بات ساينز أحد أهم عناصر سوق السائقين حالياً في البطولة للموسم المقبل، حيث تم ربطه بمقعد مع ريد بُل ومرسيدس، وكذلك آودي.

وتعقيباً على مستواه والإيجابيات التي يراها حتى الآن، أوضح ساينز أن سيارة فيراري الحالية أكثر قابلية للقيادة والتعامل من سيارة الموسم المقبل المتقلبة.

فقال: "ليس هناك شي محدد في السيارة أحبه أو أكرهه، ما عدا أنها باتت منصة أكثر ثباتاً بالتالي فإنها تمنحك لحظات سيئة أقل، خلال اللفة".

وأكمل: "العام الماضي، خلال التصفيات أو السباق، كنا نعاني كثيراً من تلك اللحظات السيئة، ولم نكن نفهم سببها. وذلك يؤثر على الثقة بشكل عام".

وأضاف: "هذا الموسم، ومنذ التجارب الشتوية في البحرين، كانت تلك اللحظات أقل وأقل".

اقرأ أيضاً:
كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح ساينز أن الحصول على سيارة أقل عصبية يعني زيادة ثقة السائق وذلك بدوره يعني إمكانية الضغط بشكل أكبر.

فقال: "السيارة باتت منصة أكثر ثباتاً ما يسمح لك بالاقتراب من الحدود القصوى بشكل متكرر".

وأكمل: "من ثم تحصل على مزيد من الثقة، ما يعني بدوره أداء أفضل".

وتابع: "فيما يتعلق بأسلوب القيادة، إنها مماثلة لسيارة العام الماضي. نحن نقودها بالشكل نفسه تماماً كسيارة العام الماضي".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق فيتيل سيقود سيارة مكلارين 1993 تكريماً لذكرى إيرتون سينا في إيمولا
المقال التالي أعضاء الكونغرس الأمريكي يطالبون ليبرتي بإجابات حيال رفض طلب أندريتي في الفورمولا واحد

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي

هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي
عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"

عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"

F1 فورمولا 1
عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"
سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين

سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين
ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

MGP موتو جي بي
تجارب خيريز الرسميّة
ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط