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ساينز يعود ضمن خيارات مرسيدس لموسم 2025 في ظل حاجة أنتونيللي لمزيد من الوقت

في ظل معاناة أندريا كيمي أنتونيللي في الفورمولا 2 هذا الموسم، فقد بات كارلوس ساينز من جديد مرشحًا لمقعد مرسيدس الآخر في الموسم المُقبل.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

البداية الصعبة لأندريا كيمي أنتونيللي ضمن أولى مواسمه في الفورمولا 2 وضعت كارلوس ساينز من جديد ضمن المرشحين لشغل مقعد مرسيدس في الموسم المُقبل بجوار جورج راسل.

بعد أن دخل الموسم الفورمولا 2 وهو أبرز المرشحين لحصد اللقب بالنظر إلى مسيرته الاستثنائية في فئات الناشئين، فقد عانى أنتونيللي مع قفزته إلى البطولة التي تغذي الفورمولا 1 مباشرة، ولا سيما في ظل تأخّر فريقه بريما عن معظم الفرق في التأقلم مع سيارة 2024 الجديدة.

ويحتل الإيطالي الشاب حاليًا المركز التاسع في الترتيب العام، متقدمًا بـ 20 نقطة على زميله أولي بيرمان، البريطاني الذي تأكد مؤخرًا صعوده إلى الفورمولا 1 في 2025 مع فريق هاس، بالرُغم من نتائجه الضعيفة كذلك في الفورمولا 2 في هذا الموسم حتى الآن.

وما تزال مرسيدس حريصة على مساعدة أنتونيللي للصعود إلى الفورمولا 1 في 2025، حيث سبق وصرح توتو وولف مدير الفريق بأن الشباب هو خياره المفضل لمن سيحل مكان لويس هاميلتون.

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وبالرُغم من أن وولف يشعر بأن أداء أنتونيللي قد تحسن مؤخرًا، لكنه أشار إلى حاجة صاحب الـ 17 عامًا إلى أن "ينافس في مياه باردة" وأن "يسبح". فيما صرّح لصحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن ساينز "ما يزال خيارًا بالتأكيد" لموسم 2025.

حيث قال: "كان موسم أنتونيللي صعبًا بعض الشيء، لأن المستويات لم تكن متقاربة بين ثنائي الفريق الذي أعتقد بأنه يدرك بأن ذلك الوضع لم يكن رائعًا".

وأضاف: "لكن وتيرته في نهاية الأسبوع الماضي كانت جيدة للغاية، كان هنالك خطأ في الانطلاقة، وهذا أمر يحتاج كيمي إلى تعلمه بكل تأكيد".

وتابع: "إنه يتعرض لضغط الكبير والجميع يتحدثون عنه، ولديه سجل استثنائي بالفعل، لكن وكما يقول والده، البطل بحاجة إلى أن يؤدي ضمن مياه باردة ويحتاج للسباحة".

وأكمل: "سوق السائقين يتحرك بشكل كبير في الوقت الحالي كذلك، والأمر المثير للاهتمام هو أن بعض السائقين لديهم خيارات أكثر، وبعض الفرق لديها المزيد من الخيارات كذلك. كما تعلمون وكما قال بيرني (إكليستون): الأسبوع الماضي كان لدي رأي، وهذا الأسبوع لدي رأي آخر".

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