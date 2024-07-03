ساينز يعلّق على دراما نوريس وفيرستابن في النمسا وتأثيرها على الفورمولا 1

بعدما صعد على منصة التتويج في جائزة النمسا الكبرى مستفيدًا من الحادثة التي جمعت بين لاندو نوريس وماكس فيرستابن، يرى الإسباني أن ذلك الصراع بين الثنائي يعني "أيامًا سعيدة" لجمهور الفورمولا 1.

كان نوريس وفيرستابن ضمن معركة حامية على الفوز بسباق النمسا قبل أن يحتكا سويًا وينسحب سائق مكلارين ويتراجع سائق ريد بُل إلى المركز الرابع، فيما كان جورج راسل أكبر المستفيدين بتقدمه إلى الصدارة وتحقيق الفوز الثاني في مسيرته أمام أوسكار بياستري وكارلوس ساينز.

وكانت تلك أول منصة تتويج لساينز منذ سباق موناكو ومثّلت نتيجة مهمة للغاية بعد الصعوبات التي واجهته في كندا وإسبانيا.

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وبالحديث عن كيفية تبلور الأحداث في المراحل الأخيرة من سباق النمسا، علّق ساينز قائلًا: "المنافسة كانت محتدمة للغاية في الصدارة. وبالنسبة لنا تمحور الأمر حول محاولة مجاراة جورج".

وأضاف: "علمنا بأن مرسيدس ربما تملك بعض الأفضلية على صعيد وتيرة السباق، لكننا بذلنا كل جهدنا من أجل مجاراته، وكذلك أوسكار في النهاية كان سريعًا جدًا، ولكن أعتقد بأن المركز الثالث كان نتيجة جيدة لأن الوضع لم يكن في صالحنا والخروج بـ 15 نقطة هو نتيجة مرضية".

هذا وأبدى الإسباني سعادته برؤية المعركة التي تبلورت في الصدارة، ويأمُل أن تنضم إليها فيراري قريبًا، وربما في سيلفرستون نهاية هذا الأسبوع.

حيث قال: "تلك أيام سعيدة بالنسبة للفورمولا 1 بأن تكون هنالك إثارة كهذه في المقدمة، وأن تتسنى لنا مشاهدة مثل هذه المعارك الرائعة".

وأكمل: "لسوء حظنا، فإننا نعود الآن بعد بضعة سباقات صعبة لم نمتلك فيها الوتيرة للمنافسة على الفوز، لكننا نبذل أقصى ما لدينا من أجل العودة في سيلفرستون وضمان أن نكون حاضرين في المرة المقبلة لاستغلال مثل هذه الفرص".