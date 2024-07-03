جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

ساينز يعلّق على دراما نوريس وفيرستابن في النمسا وتأثيرها على الفورمولا 1

كارلوس ساينز يرى أن الحادثة التي جمعت بين لاندو نوريس وماكس فيرستابن في النمسا تصب في صالح جمهور الفورمولا 1.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
تم التحديث:
حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

بعدما صعد على منصة التتويج في جائزة النمسا الكبرى مستفيدًا من الحادثة التي جمعت بين لاندو نوريس وماكس فيرستابن، يرى الإسباني أن ذلك الصراع بين الثنائي يعني "أيامًا سعيدة" لجمهور الفورمولا 1.

كان نوريس وفيرستابن ضمن معركة حامية على الفوز بسباق النمسا قبل أن يحتكا سويًا وينسحب سائق مكلارين ويتراجع سائق ريد بُل إلى المركز الرابع، فيما كان جورج راسل أكبر المستفيدين بتقدمه إلى الصدارة وتحقيق الفوز الثاني في مسيرته أمام أوسكار بياستري وكارلوس ساينز.

وكانت تلك أول منصة تتويج لساينز منذ سباق موناكو ومثّلت نتيجة مهمة للغاية بعد الصعوبات التي واجهته في كندا وإسبانيا.

اقرأ أيضاً:

وبالحديث عن كيفية تبلور الأحداث في المراحل الأخيرة من سباق النمسا، علّق ساينز قائلًا: "المنافسة كانت محتدمة للغاية في الصدارة. وبالنسبة لنا تمحور الأمر حول محاولة مجاراة جورج".

وأضاف: "علمنا بأن مرسيدس ربما تملك بعض الأفضلية على صعيد وتيرة السباق، لكننا بذلنا كل جهدنا من أجل مجاراته، وكذلك أوسكار في النهاية كان سريعًا جدًا، ولكن أعتقد بأن المركز الثالث كان نتيجة جيدة لأن الوضع لم يكن في صالحنا والخروج بـ 15 نقطة هو نتيجة مرضية".

هذا وأبدى الإسباني سعادته برؤية المعركة التي تبلورت في الصدارة، ويأمُل أن تنضم إليها فيراري قريبًا، وربما في سيلفرستون نهاية هذا الأسبوع.

حيث قال: "تلك أيام سعيدة بالنسبة للفورمولا 1 بأن تكون هنالك إثارة كهذه في المقدمة، وأن تتسنى لنا مشاهدة مثل هذه المعارك الرائعة".

وأكمل: "لسوء حظنا، فإننا نعود الآن بعد بضعة سباقات صعبة لم نمتلك فيها الوتيرة للمنافسة على الفوز، لكننا نبذل أقصى ما لدينا من أجل العودة في سيلفرستون وضمان أن نكون حاضرين في المرة المقبلة لاستغلال مثل هذه الفرص".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024
المقال التالي تحليل: راسل يردّ على انتقادات "الأخطاء تحت الضغط" في الفورمولا 1

أبرز التعليقات

أحمد مجدي
More from
أحمد مجدي
سائق فورمولا 2 سيخوض أولى مشاركاته في الفورمولا 1 مع ويليامز في سيلفرستون

سائق فورمولا 2 سيخوض أولى مشاركاته في الفورمولا 1 مع ويليامز في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
سائق فورمولا 2 سيخوض أولى مشاركاته في الفورمولا 1 مع ويليامز في سيلفرستون
التأثير الكبير لحادثة نوريس وفيرستابن في النمسا على جائزة بريطانيا الكبرى

التأثير الكبير لحادثة نوريس وفيرستابن في النمسا على جائزة بريطانيا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
التأثير الكبير لحادثة نوريس وفيرستابن في النمسا على جائزة بريطانيا الكبرى
تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟

تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟

فورمولا 1
تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024

مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة النمسا الكبرى

تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة النمسا الكبرى

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة النمسا الكبرى
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
راسل يرث الفوز بعد معركةٍ داميةٍ دمّرت سباق فيرستابن ونوريس في النمسا

راسل يرث الفوز بعد معركةٍ داميةٍ دمّرت سباق فيرستابن ونوريس في النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
راسل يرث الفوز بعد معركةٍ داميةٍ دمّرت سباق فيرستابن ونوريس في النمسا
فيرستابن يضرب بقبضة حديدية ويثبت تفوّقه في تصفيات النمسا

فيرستابن يضرب بقبضة حديدية ويثبت تفوّقه في تصفيات النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن يضرب بقبضة حديدية ويثبت تفوّقه في تصفيات النمسا
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

مرسيدس تتلقى دفعة بـ 10 بالمئة في اختبارات نفق الهواء

مرسيدس تتلقى دفعة بـ 10 بالمئة في اختبارات نفق الهواء

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مرسيدس تتلقى دفعة بـ 10 بالمئة في اختبارات نفق الهواء
وولف لا يرى تأثيراً لموسم 2021 على حادثة نوريس وفيرستابن في النمسا

وولف لا يرى تأثيراً لموسم 2021 على حادثة نوريس وفيرستابن في النمسا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
وولف لا يرى تأثيراً لموسم 2021 على حادثة نوريس وفيرستابن في النمسا
نوريس: "لن أغيّر" ما قمتُ به في الحادثة مع فيرستابن في النمسا

نوريس: "لن أغيّر" ما قمتُ به في الحادثة مع فيرستابن في النمسا

F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
نوريس: "لن أغيّر" ما قمتُ به في الحادثة مع فيرستابن في النمسا
مقالة خاصة: كيف تسببت رسالة بريد إلكتروني بعودة فورد إلى الفورمولا واحد؟

مقالة خاصة: كيف تسببت رسالة بريد إلكتروني بعودة فورد إلى الفورمولا واحد؟

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مقالة خاصة: كيف تسببت رسالة بريد إلكتروني بعودة فورد إلى الفورمولا واحد؟

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط