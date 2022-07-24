ساينز يعتقد بأنّ الانتقادات الموجّهة لاستراتيجيّات فيراري "غير عادلة"

وجدت فيراري نفسها في السباقات الأخيرة في مواجهة انتقادات بعد أن كلّفتها بعض قراراتها الاستراتيجيّة نتائج كبيرة، مثل قرار عدم تغيير إطارات شارل لوكلير في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، إلى جانب أخطاء الاستراتيجيّة في سباق موناكو ما كلّفها الفوز.

لكنّ فيراري اعتمدت خطّة في تصفيات السبت في بول ريكار تمثّلت في الاستعانة بساينز لمنح عامل السحب لزميله لوكلير في القسم الثالث من التصفيات للتغلّب على أفضليّة سرعة ريد بُل القصوى.

وعملت تلك الخطة على نحوٍ مثالي، حيث ضمن لوكلير قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.304 ثانية عن ماكس فيرشتابن.

وقال ساينز، الذي سينطلق من آخر الترتيب بسبب عقوبات تغييره مكوّنات وحدات طاقته، أنّ تكتيك فيراري في التصفيات أثبت نجاعته.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّنا تلقينا الكثير من الانتقادات على صعيد الاستراتيجيّة. لكن أعتقد بأنّ ذلك غير عادلٍ بعض الشيء لأنّ كلّ فريقٍ ارتكب أخطاء مع الإطارات هذا العام".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّ الفريق كان جيّدًا جدًا على صعيد الاستراتيجيّات هذا العام، وأعتقد بأنّنا أثبتنا ذلك اليوم".

وأردف: "كما أعتقد بأنّ العلاقة مع شارل وطريقة عمل الفريق تُثبت جدواها ونحن نعمل معًا بشكلٍ جيّدٍ جدًا".

ثمّ تابع: "من الرائع رؤية ذلك. أعتقد بأنّك تحتاج للإشادة بنا وبفيراري لأنّنا قمنا بعملٍ جيّد جدًا".

واختارت فيراري أن يتلقى ساينز العقوبات على حلبة بول ريكار كونه من المفترض بها أن تمنحه فرصًا للتجاوز والتقدّم في الترتيب.

وعندما سُئل عمّا سيعتبره مستوى مقبولًا في السباق، أجاب ساينز: "ليس لديّ معيارٌ، خاصة أنّ أمامنا نصف الموسم وبالنظر إلى أدائي الحالي، ومدى سرعتي، فلا أعتقد بأنّ هناك جدوى من التفكير في ذلك".

وأردف: "سأواصل التفكير في ما أفكّر فيه مؤخّرًا، وهو رفع سرعتي إلى مستوى العام الماضي وأعتقد بأنّ اليوم يثبت اقترابي من فعل ذلك، وسأواصل الضغط إلى أن يُقرّر الفريق العكس".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي لا يزال نصف الموسم متبقيًا، وبالنظر إلى كلّ ما حدث في النصف الأوّل فإنّ الخيارات لا تزال مفتوحة".