ساينز يعترف: فيراري تأخرت في معركة التطوير لكن ريد بُل ما زالت تنافسية

رغم التحديثات، لكن فيراري لم تنجح بالوصول للمستوى المطلوب من الأداء خلال النصف الأول من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

رغم ذلك، كانت القلعة الحمراء قد بدأت الموسم كأقرب منافسي ريد بُل، لكن يبدو أنها تراجعت بالفعل في سباق التطوير.

واعترف ساينز أن مكلارين ومرسيدس قد تفوقتا بالفعل على فيراري، مشدداً على أن ريد بُل ما زالت الفريق الأقوى.

فقال: "أجرى الفريق التحليلات المطلوبة وبشكل خاص خلال النصف الأول. الأمر الأهم بالنسبة لنا هو فهم المشاكل بالكامل مع التحديثات وضمان عمل الحزمة المقبلة من التحديثات وفقاً لما نرغبه بالفعل".

وأكمل: "من الواضح للغاية أن منافسينا قاموا بعمل رائع في هذا الصدد".

وأردف: "لقد تفوقت علينا مرسيدس ومكلارين. لكن ريد بُل تبدو تنافسية جداً مجدداً".

وأضاف: "لو أردنا العودة إلى دائرة المنافسات، علينا فهم سبب عدم إمكانية الحصول على الأداء الكامل الذي كنا نتوقعه من التحديثات".

واختتم: "نحن نعمل على إيجاد الطريق الصحيح ونخطط لبلوغ هدفنا في الخطوة المقبلة".