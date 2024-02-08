ساينز يعترف بأن خسارة مقعده في فيراري لصالح هاميلتون "ليس بالشعور الأمثل"
اعترف كارلوس ساينز أن خسارة مقعده في فيراري لصالح لويس هاميلتون بدءاً من موسم 2025 "ليس بالشعور الأمثل"، لكنه تعهد بتقديم أقصى ما بوسعه لمساعدة فريقه الحالي.
كان الإسباني يأمل بتمديد عقده مع فيراري لما بعد الموسم الحالي في 2024، حيث وضع حداً نهائياً للحصول على جواب قبل بداية جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية.
لكن التطورات جاءت سريعاً، بعد أن هزّ انتقال هاميلتون عالم الفورمولا واحد بأسره، حيث سيصبح بطل العالم سبع مرات، زميلاً لـ شارل لوكلير تحت راية القلعة الحمراء بدءاً من 2025.
ويعني ذلك بأن ساينز يستعد لآخر مواسمه على متن سيارة مارانيللو، ويحتاج لإيجاد مقعد بديل بسرعة.
وضمن معرض كلامه مؤخراً حول المسألة، أكد الإسباني أن الوضع الحالي ليس مثالياً، لكنه تعهد بألا يؤثر ذلك على تركيزه خلال موسم 2024.
فقال في تصريح لقناة "سكاي إيطاليا": "هذا بالتأكيد ليس الشعور الأفضل لبدء الموسم. لكن في اللحظة التي أرتدي فيها الخوذة في البحرين على المسار، فإن الإحساس الوحيد الذي أشعر به هو الرغبة بالقيادة بسرعة أكثر وأكثر، وهدفي هو السعي لتحقيق لقب العالم".
وكان ساينز واضحاً بأنه لن يدع الأمور الحالية تؤثر عليه، حيث أكد بأنه ومن معرفته بطريقة عمل فيراري، فإنه كان يتجهز لإمكانية حصول مفاجآت.
"أنا بخير، لا تقلقوا عليّ. لست محبطاً. الخبرة في العمل مع فيراري جعلتني أحضّر نفسي لإمكانية حصول تغييرات مستقبلية" قال الإسباني.
وأكمل: "كما قلت، لا أريد التفكير بأي شيء عدا تقديم أقصى ما بوسعي خلال الموسم الذي ينتظرني مع فيراري".
واسترسل: "أنا هادئ. أعلم أن أمامي موسمٌ هام جداً. سيكون الأخير لي مع فيراري. لذا أريد تقديم أقصى ما بوسعي، أتمرن كذلك في الكارتينغ لأقدم أفضل ما بوسعي على الحلبة".
وتم ربط ساينز مع عدة سائقين آخرين بفريق ساوبر، الذي سيصبح آودي في 2026.
ورغم عدم توافر أية تفاصيل بعد، لكن ساينز أكد أنه غير قلق من أن يجد نفسه دون مقعد تسابق في الموسم المقبل.
فقال: "أعي مقدار أهميتي كسائق. لهذا الموسم، حين أتطلع إلى المستقبل، أنا هادئ للغاية. الأمور الجيدة ستأتي بالتأكيد، لكن حالياً، عليّ تقديم أقصى ما بوسعي مع فيراري".
واختتم: "أنا أتقدم دوماً في مسيرتي المهنية. أتحسن كل موسم. ولطالما كانت هذه فلسفتي وستبقى كذلك لهذا الموسم. في 2024، سأبلغ 30 عاماً لكنني أشعر أنني أصغر وأكثر تحمساً من أي وقت مضى".
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