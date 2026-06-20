ساينز يطلق ناقوس الخطر في ويليامز: ما نقدمه لا يكفي ومستقبل الفريق يثير الشكوك
أدت المشاكل التي عانت منها ويليامز منذ بداية الموسم إلى ظهور مزاعم تفيد بأن كارلوس ساينز بدأ يشكك في مستقبله طويل الأمد مع الفريق.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: أندي هون
جاء أداء ويليامز خلال موسم 2026 حتى الآن أقل بكثير من التوقعات. فقد أدى تأخر جاهزية سيارة "إف دبليو48" وكونها أعلى من الحد الأدنى للوزن بشكل ملحوظ إلى تراجع الفريق إلى مؤخرة الترتيب خلال المراحل الأولى من الموسم.
ويعيش كارلوس ساينز، الذي انضم إلى ويليامز بهدف إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات في الفورمولا 1، فترة صعبة، إذ يحتل الفريق المركز الثامن في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة فقط بعد أول سبعة سباقات.
وبحسب مصادر مقربة من البادوك، فإن الوضع الحالي دفع ساينز إلى التساؤل بجدية بشأن مستقبله مع الفريق. وتشير الشائعات إلى أن السائق الإسباني يعيد النظر في خيار آودي الذي رفضه قبل عامين، إلا أن هذا الباب يبدو مغلقًا حاليًا بعدما وقعت أودي عقودًا مع نيكو هلكنبرغ وغابرييل بورتوليتو لموسم 2027.
"أعرف ما ينتظرنا من تحديثات، وعادة ما تكون التحديثات التي يجلبها هذا الفريق فعالة للغاية" قال كارلوس ساينز بعد جائزة إسبانيا الكبرى المخيبة للآمال.
وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، لست متأكدًا مما إذا كانت كل هذه التحديثات ستكون كافية لسد الفجوة على حلبات مثل برشلونة".
وتابع: "نحتاج إلى القيام بأكثر مما فعلناه حتى الآن. أدرك أن الفريق يدفع إلى أقصى الحدود، ونحن جميعًا نبذل قصارى جهدنا في الوقت الحالي، لكننا بحاجة إلى المزيد".
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هذا واعترف جايمس فاولز مدير فريق ويليامز بأن الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها، ولم يخفِ صعوبة الوضع الذي يمر به الفريق.
ورغم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها شركة دوريلتون كابيتال في المصنع، والجهود المبذولة لإيجاد حلول لتخفيف وزن السيارة ضمن الأهداف طويلة الأمد للفريق للعودة إلى المنافسة على البطولات، فإن التقدم يسير ببطء.
ويعني ذلك أن ويليامز ستواجه المزيد من السباقات الصعبة المشابهة لبرشلونة خلال ما تبقى من الموسم.
وعانى كل من كارلوس ساينز وأليكس ألبون من مشاكل كبيرة على حلبة برشلونة، المعروفة بمنعطفاتها المتوسطة والعالية السرعة.
وأنهى ساينز السباق في المركز الثاني عشر متأخرًا بلفتين عن المتصدر، إذ لخص نقاط الضعف الانسيابية للسيارة والفارق مع المنافسين بقوله: "الفارق بيننا وبين فرق وسط الترتيب مطابق تقريبًا لما توقعناه".
وأكمل: "لقد جئنا إلى حلبة تحتوي على الكثير من المنعطفات المتوسطة والعالية السرعة، ولدينا مشكلة كبيرة جدًا على مثل هذه الحلبات. وفي سوزوكا أيضًا كنا متأخرين كثيرًا عن فرق الوسط، وبفارق يقارب نصف لفة كاملة".
وقد جلبت ويليامز جناحًا خلفيًا جديدًا مع تحسينات طفيفة لزيادة الارتكازية إلى برشلونة، لكن هذه الحزمة الصغيرة لم تكن كافية لتحقيق مكاسب كبيرة.
وسلط ساينز الضوء على عدم كفاية التحديثات بقوله: "إن عدم حصولنا على النتائج التي أردناها من التحديثات التي جلبناها إلى برشلونة يُظهر أن منافسينا يطورون سياراتهم بفعالية أكبر منا".
واختتم: "حتى وإن جلبنا بعض التحديثات الشاملة إلى ميامي وكندا، فإن ذلك لم يكن كافيًا، بل نحتاج إلى مضاعفتها".
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