ساينز يطالب بمعاقبة السائقين المتسببين بالعلم الأحمر في التصفيات

تمّت مناقشة تلك المسألة للعديد من السنوات في البطولة الآن، لكن تم التركيز عليها بشكل أكبر في الأيام الأخيرة بعد بروز تقارير بأن إحباط ماكس فيرستابن من زميله سيرجيو بيريز في البرازيل مردّه إلى حادثة المكسيكي في تصفيات موناكو هذا العام، والتي تسببت برفع العلم الأحمر وأنهت فرص الهولندي بحصد قطب الانطلاق الأول.

وتمت الإشارة في البادوك إلى أن فيرستابن يعتقد بأن بيريز قد تعمّد التسبب بتلك الحادثة.

فيما كان ساينز السائق التالي في موقع الحادثة عندما توقفت سيارة بيريز، إذ تعرض لأضرار على سيارته بعد اصطدامه بسيارة ريد بُل.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في تلك المسألة، قال الإسباني: "من دون التعليق حول ما إذا كانت الحادثة متعمدة أم لا، فأنا أعتقد بأننا الآن كسائقين بحاجة لقانون يوقّع عقوبة ما إذا ما تسببت بعلم أحمر أو أصفر، سواء كان ذلك متعمدًا أم لا، كونك بذلك تفسد تصفيات السائقين التسعة الآخرين عن عمد، أو ربما لا".

وأضاف: "لكن يجب توقيع عقوبة إثر ذلك. وإلا سنبدأ جميعًا بالتلاعب في ذلك الأمر. لقد رأيت على مدار الأعوام القليلة الماضية تلاعبًا أكثر بكثير حول ذلك الجانب مما ظهر في وسائل الإعلام".

وعند الضغط عليه لإبداء رأيه في حادثة موناكو، قال ساينز: "أعتقد بأن السائقين الـ 20 جميعهم وعندما نحلل ذلك النوع من الحوادث، فإننا نعرف من قام بذلك متعمدًا ومن لم يفعل ذلك، لأننا لسنا أغبياء".

وتابع: "لكنني لن أعلّق على تلك الحادثة من الماضي. سأقول فقط أنه وإذا ما كان هنالك قانون حول ذلك، فلن يخطر الأمر ببالك من الأساس، لأنه سيكون لديك ما تكسبه في القسم الثالث، وكذلك ما يمكن أن تخسره".