ساينز يُطالب بمراجعة خطوط الحظائر الضيّقة في الفورمولا واحد

تتضمّن جائزة سنغافورة الكبرى المقبلة واحدة من أضيق خطوط الحظائر في الموسم، وكان ساينز واحدًا من عددٍ من السائقين الذين كانوا طرفًا في وقائع تسريحٍ غير آمن على مدار عطلة نهاية الأسبوع في زاندفورت، حيث قاد في طريق فرناندو ألونسو في حالته.

في المقابل عبر سيرجيو بيريز على مسدّس إطارات فيراري أثناء مغادرته منطقة ريد بُل.

وتلقى ساينز عقوبة 5 ثوانٍ لقاء تسريحه غير الآمن، لكنّ الإسباني قلقٌ أكثر على مخاطر السلامة على أطقم الفرق في خطوط الحظائر الضيّقة في الموسم.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّ هذا موضوعٌ لا يتمّ تناوله بالشكل الكافي، هناك بعض خطوط الحظائر الضيّقة جدًا خلال الموسم".

وأضاف: "نحتاج لتحسين مستويات السلامة بالنسبة للميكانيكيين، لأنّنا ننسى أنّ أولئك الشباب يلبسون بذلات وخوذًا خلال وقفات الصيانة، لكنّهم يقفون وسط سيارات تعبر بسرعة 80 كلم/س، وهم على بعد سنتيمترات عن الحوادث والأوضاع الخطرة للغاية".

وأردف: "أشعر بأنّ زاندفورت حلبة رائعة، وأريد العودة إليها كلّ عام. أريد مواصلة التسابق في زاندفورت، وسنغافورة وبودابست، لكنّني أتحدّث عن خطوط الحظائر الضيّقة".

وأكمل: "نحتاج للتفكير في الميكانيكيين ومدى ضيق الخطوط، أعتقد بأنّنا بحاجة للتفكير في السلامة".

كما أشار ساينز إلى أنّ خطوط الحظائر يُمكن أن تكون خطرة على وجه الخصوص عن توقّف العديد من السيارات في آنٍ واحد خلال فترة سيارة الأمان.

وقال: "نتحدّث كثيرًا حول السيارة الأمان، وسلامة الحلبة. لكنّني قلقٌ من أنّ شيئًا ما قد يحدث في خطّ الحظائر يومًا ما، خاصة عند إجراء العديد من وقفات الصيانة في ذات الوقت".