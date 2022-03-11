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فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس تقرير التجارب

ساينز يضع فيراري في صدارة اليوم الثاني من تجارب البحرين أمام فيرشتابن

سجّل الإسباني كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع مع نهاية اليوم الثاني من تجارب البحرين التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن يومٍ مليء بالأعلام الحمراء.

ساينز يضع فيراري في صدارة اليوم الثاني من تجارب البحرين أمام فيرشتابن

استمرّت تحضيرات الفرق الشتويّة للموسم الجديد، وبشكلٍ مماثلٍ لما حدث في برشلونة فقد تزايدت المشاكل والأعلام الحمراء مع تقدّم التجارب.

وجاء العلم الأحمر الأوّل صباحًا وبشكلٍ مطوّلٍ نتيجة احتراق مكابح سيارة ويليامز وما ترتّب عنه من احتراق مكوّنات نظام التعليق ما تسبّب في انزلاق نيكولاس لاتيفي وغياب الفريق عن بقيّة مجريات اليوم لتصليح السيارة وتجهيزها ليوم السبت الختامي.

وبعد رفع العلم الأحمر من أجل تدريب السائقين على إجراءات استئناف السباق والتدرّب على الانطلاقة، رُفع العلم الأحمر مجدّدًا في الدقائق الأخيرة من الحصّة الصباحيّة نتيجة توقّف سيارة ألفا روميو بقيادة فالتيري بوتاس.

وتواصلت المشاكل في فترة ما بعد الظهر على إثر إيقاف إستيبان أوكون لسيارة ألبين عند المنعطف الـ 12 بعد فقدانه للطاقة.

ولدى استئناف الحصّة فقد عاد العلم الأحمر مرّة أخرى بسبب توقّف سيارة مكلارين التي يقودها لاندو نوريس والتي تواصلت مشاكل مكابحها لليوم الثاني على التوالي، ويُسابق الفريق الزمن لإيصال المكوّنات الجديدة من مصنعه إلى الحلبة قبل اليوم الأخير.

أمّا العلم الأحمر الأخير فقد جاء مثل الفترة الصباحيّة للتدرّب على إجراءات استئناف السباق.

وأجرت فيراري بعض الطلعات السريعة مع سائقها الإسباني كارلوس ساينز الإبن الذي تمكّن من تسجيل 1:33.532 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة، مُكملًا رفقة زميله شارل لوكلير أكثر من 100 لفّة مجدّدًا.

وذهب المركز الثاني إلى ماكس فيرشتابن الذي كان أبطأ بـ 0.479 ثانية من ساينز، في حين تواجد لانس سترول في المركز الثالث.

وحلّ لويس هاميلتون رابعًا على متن سيارة مرسيدس عندما قادها في فترة ما بعد الظهر، وتقدّم على أوكون الذي تمكّن من العودة لبضع لفّات بعد توقّفه السابق.

وبعد تصدّره الفترة الصباحيّة، انتهى المطاف بلوكلير سادسًا أمام نوريس وفيتيل، بينما سجّل كيفن ماغنوسن عودته الرسميّة بعد أن قاد سيارة هاس في فترة ما بعد الظهر.

نتيجة اليوم:

  المركز الفريق عدد اللفّات التوقيت
1

Spain كارلوس ساينز الإبن

 فيراري 60 1:33.532 
2 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 86 1:34.011 
3 Canada لانس سترول أستون مارتن 70 1:34.064 
4 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 47 1:34.141 
5 France إستيبان أوكون ألبين 111 1:34.276 
6

Monaco شارل لوكلير

 فيراري 54 1:34.366 
7

United Kingdom لاندو نوريس

 مكلارين 60 1:34.609 
8 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 46 1:36.020 
9 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 39 1:36.505 
10

Japan يوكي تسونودا

 ألفا تاوري 120 1:36.802 
11

Finland فالتيري بوتاس

 ألفا روميو 25 1:36.987
12

Germany ميك شوماخر

 هاس 23 1:37.846 
13

United Kingdom جورج راسل

 مرسيدس 67 1:38.585 
14

Canada نيكولاس لاتيفي

 ويليامز 12 1:39.845 
15

China غوانيو جو

 ألفا روميو 48 1:39.984
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