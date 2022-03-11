ساينز يضع فيراري في صدارة اليوم الثاني من تجارب البحرين أمام فيرشتابن

استمرّت تحضيرات الفرق الشتويّة للموسم الجديد، وبشكلٍ مماثلٍ لما حدث في برشلونة فقد تزايدت المشاكل والأعلام الحمراء مع تقدّم التجارب.

وجاء العلم الأحمر الأوّل صباحًا وبشكلٍ مطوّلٍ نتيجة احتراق مكابح سيارة ويليامز وما ترتّب عنه من احتراق مكوّنات نظام التعليق ما تسبّب في انزلاق نيكولاس لاتيفي وغياب الفريق عن بقيّة مجريات اليوم لتصليح السيارة وتجهيزها ليوم السبت الختامي.

وبعد رفع العلم الأحمر من أجل تدريب السائقين على إجراءات استئناف السباق والتدرّب على الانطلاقة، رُفع العلم الأحمر مجدّدًا في الدقائق الأخيرة من الحصّة الصباحيّة نتيجة توقّف سيارة ألفا روميو بقيادة فالتيري بوتاس.

وتواصلت المشاكل في فترة ما بعد الظهر على إثر إيقاف إستيبان أوكون لسيارة ألبين عند المنعطف الـ 12 بعد فقدانه للطاقة.

ولدى استئناف الحصّة فقد عاد العلم الأحمر مرّة أخرى بسبب توقّف سيارة مكلارين التي يقودها لاندو نوريس والتي تواصلت مشاكل مكابحها لليوم الثاني على التوالي، ويُسابق الفريق الزمن لإيصال المكوّنات الجديدة من مصنعه إلى الحلبة قبل اليوم الأخير.

أمّا العلم الأحمر الأخير فقد جاء مثل الفترة الصباحيّة للتدرّب على إجراءات استئناف السباق.

وأجرت فيراري بعض الطلعات السريعة مع سائقها الإسباني كارلوس ساينز الإبن الذي تمكّن من تسجيل 1:33.532 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة، مُكملًا رفقة زميله شارل لوكلير أكثر من 100 لفّة مجدّدًا.

وذهب المركز الثاني إلى ماكس فيرشتابن الذي كان أبطأ بـ 0.479 ثانية من ساينز، في حين تواجد لانس سترول في المركز الثالث.

وحلّ لويس هاميلتون رابعًا على متن سيارة مرسيدس عندما قادها في فترة ما بعد الظهر، وتقدّم على أوكون الذي تمكّن من العودة لبضع لفّات بعد توقّفه السابق.

وبعد تصدّره الفترة الصباحيّة، انتهى المطاف بلوكلير سادسًا أمام نوريس وفيتيل، بينما سجّل كيفن ماغنوسن عودته الرسميّة بعد أن قاد سيارة هاس في فترة ما بعد الظهر.

نتيجة اليوم:

المركز الفريق عدد اللفّات التوقيت 1 كارلوس ساينز الإبن فيراري 60 1:33.532 2 ماكس فيرشتابن ريد بُل 86 1:34.011 3 لانس سترول أستون مارتن 70 1:34.064 4 لويس هاميلتون مرسيدس 47 1:34.141 5 إستيبان أوكون ألبين 111 1:34.276 6 شارل لوكلير فيراري 54 1:34.366 7 لاندو نوريس مكلارين 60 1:34.609 8 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 46 1:36.020 9 كيفن ماغنوسن هاس 39 1:36.505 10 يوكي تسونودا ألفا تاوري 120 1:36.802 11 فالتيري بوتاس ألفا روميو 25 1:36.987 12 ميك شوماخر هاس 23 1:37.846 13 جورج راسل مرسيدس 67 1:38.585 14 نيكولاس لاتيفي ويليامز 12 1:39.845 15 غوانيو جو ألفا روميو 48 1:39.984