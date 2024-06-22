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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

ساينز يضع فيراري في صدارة التجارب الحرة الثالثة على حلبة برشلونة

تصدر كارلوس ساينز أسرع أزمنة التجارب الحرة الثالثة من جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، أمام لاندو نوريس سائق مكلارين وشارل لوكلير سائق فيراري.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
كارلوس ساينز الإبن، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

كارلوس ساينز الإبن، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

تميزت الحصة بتقارب كبير للغاية في الأزمنة بين سائقي فرق المقدمة، حيث بات واضحاً للجميع بأن مستويات المنافسة باتت مرتفعة بشكل كبير في هذه المرحلة من الموسم. 

حيث انتهت التجارب الحرة الثالثة بفارق لم يتجاوز 74 جزءاً من الألف من الثانية بين المراكز الأربعة الأولى.

مجريات الحصة

بدأت السيارات الحصة بإطارات سوفت وميديوم، حيث قررت مرسيدس وفيراري استعمال سوفت بعكس ريد بُل ومكلارين.

وتصدرت مرسيدس القسم الأول من الحصة مع جورج راسل، أمام لاندو نوريس سائق مكلارين (ميديوم).

بينما كان سائقا فيراري بالمركزين الثالث والرابع مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير، أمام لويس هاميلتون على متن مرسيدس.

وفي هذه الأثناء كان ماكس فيرستابن خلف مقود ريد بُل يحتل المركز السادس على إطارات ميديوم، أما زميله سيرجيو بيريز فكان بالمركز 13.

وبقيت مراكز الصدارة تقريباً على حالها مع سير الحصة وإكمال الفرق تجاربها المقررة على حلبة برشلونة.

بينما تبدلت مواقع السائقين ضمن المراكز العشرة الأولى.

ومع الوصول للثلث الأخير من الحصة كان من اللافت تسجيل نوريس للفة سريعة للغاية (بعد انتقال الفرق لإطارات سوفت) وضعته بفارق 4 أعشار الثانية تقريباً أمام راسل.

عادت مرسيدس لاحقاً لتسجل ثاني أسرع زمنين مع راسل خلف نوريس بفارق 0.121 ثانية، وهاميلتون.

بينما بقيت فيراري على حالها حتى الوصول للدقيقة السابعة ما قبل الأخيرة، حين وضع ساينز سيارته بالمركز الأول متقدماً على نوريس بفارق 0.030 ثانية فقط.

أما فيرستابن فعاد بقوة كذلك ليسجل المركز الثالث بفارق 0.074 ثانية عن ساينز.

لكن لوكلير ورغم تقديم أزمنة ممتازة في المقطعين الأول والثاني، قبل خسارة بعض الوقت في المقطع الأخير ليكتفي بالمركز الثالث المؤقت مع 0.037 ثانية فقط خلف زميله ساينز صاحب المركز الأول المؤقت.

وصولاً إلى الدقائق الخمس الأخيرة، لم يكن الفارق بين أول 4 سائقين يتعدى 0.074 ثانية فقط، في دليل واضح على تقارب المستويات التي وصلت إليها السيارات حالياً.

ورغم المحاولات الأخيرة للسائقين في الدقيقة الأخيرة، لكن الأزمنة بقيت على حالها.

لتنتهي الحصة مع ساينز أولاً أمام نوريس ولوكلير وفيرستابن، بينما أكمل سائقا مرسيدس: راسل وهاميلتون ترتيب المراكز الستة الأولى.

بيريز أنهى الحصة سابعاً أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز. بينما أكمل فرناندو ألونسو وأوسكار بياستري ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح أستون مارتن ومكلارين.

يشار إلى أن واقعة حصلت بين سيارتي فيراري ومكلارين لكل من لوكلير ونوريس، سيتم التحقيق فيها بعد الحصة.

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التجارب الحرة الثالثة

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 19

1:13.013

   229.619
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 14

+0.030

1:13.043

 0.030 229.525
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 18

+0.037

1:13.050

 0.007 229.503
4 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 24

+0.074

1:13.087

 0.037 229.386
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 20

+0.151

1:13.164

 0.077 229.145
6 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 26

+0.346

1:13.359

 0.195 228.536
7 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 19

+0.710

1:13.723

 0.364 227.408
8 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 14

+0.740

1:13.753

 0.030 227.315
9 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 21

+0.773

1:13.786

 0.033 227.213
10 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 14

+0.894

1:13.907

 0.121 226.841
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