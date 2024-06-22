ساينز يضع فيراري في صدارة التجارب الحرة الثالثة على حلبة برشلونة

تميزت الحصة بتقارب كبير للغاية في الأزمنة بين سائقي فرق المقدمة، حيث بات واضحاً للجميع بأن مستويات المنافسة باتت مرتفعة بشكل كبير في هذه المرحلة من الموسم.

حيث انتهت التجارب الحرة الثالثة بفارق لم يتجاوز 74 جزءاً من الألف من الثانية بين المراكز الأربعة الأولى.

مجريات الحصة

بدأت السيارات الحصة بإطارات سوفت وميديوم، حيث قررت مرسيدس وفيراري استعمال سوفت بعكس ريد بُل ومكلارين.

وتصدرت مرسيدس القسم الأول من الحصة مع جورج راسل، أمام لاندو نوريس سائق مكلارين (ميديوم).

بينما كان سائقا فيراري بالمركزين الثالث والرابع مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير، أمام لويس هاميلتون على متن مرسيدس.

وفي هذه الأثناء كان ماكس فيرستابن خلف مقود ريد بُل يحتل المركز السادس على إطارات ميديوم، أما زميله سيرجيو بيريز فكان بالمركز 13.

وبقيت مراكز الصدارة تقريباً على حالها مع سير الحصة وإكمال الفرق تجاربها المقررة على حلبة برشلونة.

بينما تبدلت مواقع السائقين ضمن المراكز العشرة الأولى.

ومع الوصول للثلث الأخير من الحصة كان من اللافت تسجيل نوريس للفة سريعة للغاية (بعد انتقال الفرق لإطارات سوفت) وضعته بفارق 4 أعشار الثانية تقريباً أمام راسل.

عادت مرسيدس لاحقاً لتسجل ثاني أسرع زمنين مع راسل خلف نوريس بفارق 0.121 ثانية، وهاميلتون.

بينما بقيت فيراري على حالها حتى الوصول للدقيقة السابعة ما قبل الأخيرة، حين وضع ساينز سيارته بالمركز الأول متقدماً على نوريس بفارق 0.030 ثانية فقط.

أما فيرستابن فعاد بقوة كذلك ليسجل المركز الثالث بفارق 0.074 ثانية عن ساينز.

لكن لوكلير ورغم تقديم أزمنة ممتازة في المقطعين الأول والثاني، قبل خسارة بعض الوقت في المقطع الأخير ليكتفي بالمركز الثالث المؤقت مع 0.037 ثانية فقط خلف زميله ساينز صاحب المركز الأول المؤقت.

وصولاً إلى الدقائق الخمس الأخيرة، لم يكن الفارق بين أول 4 سائقين يتعدى 0.074 ثانية فقط، في دليل واضح على تقارب المستويات التي وصلت إليها السيارات حالياً.

ورغم المحاولات الأخيرة للسائقين في الدقيقة الأخيرة، لكن الأزمنة بقيت على حالها.

لتنتهي الحصة مع ساينز أولاً أمام نوريس ولوكلير وفيرستابن، بينما أكمل سائقا مرسيدس: راسل وهاميلتون ترتيب المراكز الستة الأولى.

بيريز أنهى الحصة سابعاً أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز. بينما أكمل فرناندو ألونسو وأوسكار بياستري ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح أستون مارتن ومكلارين.

يشار إلى أن واقعة حصلت بين سيارتي فيراري ومكلارين لكل من لوكلير ونوريس، سيتم التحقيق فيها بعد الحصة.

التجارب الحرة الثالثة