ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر

بعد تجارب الجمعة في المجر، قامت فيراري بفحص المحرك حيث لم تكن راضية عن النتائج.

لذا تم اتخاذ القرار بإزالة وحدة الطاقة ونقلها إلى مارانيللو لإجراء المزيد من التحليلات.

وقرر الفريق وضع وحدة طاقة بديلة عنها، بالتالي ستكون الثالثة والأخيرة المسموحة له هذا الموسم، من دون أية عقوبة.

ونتيجة لذلك عمل الميكانيكيون على السيارة خلال الفترة الليلية، ليخرقوا بذلك قانون خط الحظائر المغلق، وهذه هي المرة الأولى من أصل مرتين مسموحتين لكل فريق من دون عقوبات.

ويأتي هذا في جولة لا تبدو فيراري فيها متحمسة للغاية حيال أدائها الإجمالي.

وكان الإسباني الذي أنهى التجارب الحرة الثانية بالمركز 12 قد صرّح أن تصميم الحلبة مع المنعطفات المتوسطة ومنخفضة السرعة، لا يناسب سيارة فيراري الحالية.

فقال: "للأسف قبل المجيء إلى هنا، كنا نعلم مسبقاً بعض نقاط ضعف سيارتنا. ونعلم أن بعض المنعطفات لا تناسبنا جيداً".

وأكمل: "هناك الكثير من نقاط ضعفنا ستكون مكشوفة في هذه الحلبة. لكننا نأمل أن نتمكن من استعادة بعض الوتيرة أو على الأقل محاولة تصدر فرق الوسط".

واختتم: "لكن ذلك ليس مهمة سهلة، لأنّ ألبين تبدو سريعة جداً. مكلارين كذلك. وأستون مارتن أيضاً. ستكون معركة قوية وممتعة خاصة خلال القسم الثالث من التصفيات".