ساينز "يضحك" على شائعات محادثات عقده مع فيراري

بعد موسمه الأوّل الناجح مع الحصان الجامح في 2021، حيث تفوّق على زميله شارل لوكلير في الترتيب العام مُحقّقًا أربع منصّات تتويج، فقد كان من المتوقّع أن يتمّ تمديد عقده الأصليّ ذي العامين مع الفريق سريعًا.

وقال ماتيا بينوتو مدير الفريق في نهاية موسم 2021 أنّ المحادثات بين الطرفين ستنطلق خلال الفترة الشتويّة، وأكّد ساينز أنّه "في وسط المحادثات" عند إطلاق سيارة "اف1-75" لهذا الموسم.

وأضاف لاحقًا بعد سباق البحرين الافتتاحيّ، الذي حلّ فيه ثانيًا خلف زميله لوكلير، أنّه "قريبٌ جدًا" من التجديد.

في ذات الوقت قال بينوتو أنّ "الطرفين توصّلا إلى اتّفاق، وأنّها مسألة وقتٍ لا أكثر لترجمة ذلك إلى وثائق"، لكنّ تقارير صادرة من ألمانيا الأسبوع الماضي أشارت إلى أنّ الطرفين يُعانيان للتوصّل إلى اتّفاق بشأن طبيعة تمديد العامين الذي يرغب به ساينز.

وبحديثه بعد إعلان فيراري عن تمديد عقده لعامين إضافيين عشيّة انطلاق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، فنّد ساينز تلك الشائعات.

وقال الإسباني مازحًا: "يُمكنكم أن تتخيّلوا كم ضحكت في منزلي عندما بدأ البعض بكتابه هذه الأشياء!".

وأكمل: "ذلك لأنّني كنت قد وقّعت تقريبًا وكنّا ننتظر سباق إيمولا للإعلان عن ذلك. هذه أوقات ممتعة، مثلما هو الحال دائمًا في الفورمولا واحد مع الشائعات وكلّ تلك الأمور".

وقال ساينز أنّ التوصّل إلى اتّفاقٍ على عقدٍ جديد مع فيراري كان "سلسًا جدًا".

وقال الإسباني: "سار الأمر بشكلٍ سلس وسهل. أفترض بأنّ ذلك جاء بعد هكذا عامٍ أوّلٍ رائع حظينا به".

وأكمل: "كان التوصّل إلى اتّفاقٍ خلال الفترة الشتويّة سهلًا على الطرفين في المجمل، وحصلنا الآن على فرصة الإعلان في مكانٍ مثل إيمولا أمام التيفوزي ضمن عطلة نهاية أسبوعٍ كهذه، هذا مثالي".

وأضاف: "لذا وضعنا خطّة جيّدة ليتمّ الإعلان هنا".

وكان ساينز قد تنقّل بين أربعة فرقٍ ضمن أعوامه السبعة الأولى في مسيرته في البطولة، حيث كادت أن تنتهي مسيرته عند انضمام دانيال ريكاردو إلى رينو لموسم 2019 قبل أن يتمكّن في النهاية من الانضمام إلى مكلارين لذلك العام.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى أهميّة طول عقده الأحدث في الفورمولا واحد لتفادي التأثير على أدائه القيادي، أجاب: "ذلك مهم".

وأضاف: "ليس ذلك سرًا، وسمعت العديد من السائقين الآخرين يقولون مؤخّرًا أنّه من المهمّ من جانب السائق أن ينصبّ تركيزه بالكامل على الأداء والتسابق، وعدم التركيز كثيرًا على ما يُخبّئه مستقبله".

وأكمل: "كنت أعبّر كثيرًا حول استقرار العقود منذ أن اكتشفت ذلك في مكلارين. كنت متأكّدًا طوال الفترة الشتويّة أنّنا سنتمّ العقد الجديد، وليس الأمر كما لو أنّني كنت قلقًا خلال السباقات الثلاثة الأولى من هذا الموسم. لكنّ ذلك دائمًا ما يمنحك دفعة إضافيّة".