ساينز "يشعر بالارتياح" لعودته إلى مراكز النقاط بعد سباقَي سيلفرستون

قدم ساينز وتيرة قوية من المركز السابع في إسبانيا، بعد أن تجاوز أليكسندر ألبون سائق ريد بُل الذي انطلق أمامه.

وأنهى ساينز بالمركز 13 في سباقَي سيلفرستون، بعد مشكلة أصابت إطاره في بريطانيا ومن ثم معاناته مع مشاكل التبريد التي أثرت على أدائه في سباق الذكرى الـ 70 للبطولة.

وتمّ حلّ المشكلة الأخيرة بعد تغيير وحدة الطاقة لسيارته مساء يوم الجمعة في إسبانيا، قبل سباقٍ واحد من الموعد المقرر لتبديلها.

حيث قال الإسباني: "لقد كان سباقاً جيداً خاصة مع تلك النقاط الثماني. أعتقد أن ذلك وأخيراً يمنحني شعوراً بالارتياح بعد انقطاعٍ طويل بسبب الحظ السيء".

وأكمل: "كذلك الأمر بالنسبة للفريق. أعتقد أنه سباقٌ يعزز من ثقتنا: الاستراتيجية الصحيحة، التوقفات الصحيحة وغيرها. أود تقديم الشكر إلى كامل الفريق، لأنه من الواضح أن تبديل المحرك حسّن الوضع".

وتابع: "نجحنا في منافسة رينو على مراكز النقاط ما كان أمراً مفاجئاً، لأنهم كانوا سريعين هناك. وفي نهاية السباق كدنا نتسبب لهم بالكثير من المشاكل على صعيد زمن اللفة الواحدة. لذا أنا مسرور".

من جهة أخرى، يرى ساينز أن استراتيجية استعمال إطارات "سوفت" في القسم الأوسط للسباق قبل الانتقال إلى "ميديوم" عملت بشكل جيد، وساعدته على الاقتراب من سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت.

فقال: "لقد أردنا الهجوم بالفعل، كنا واضحين للغاية من أن الإطارات القاسية لا تعمل بشكل جيد مع سيارتنا".

وتابع: "لذا احتجنا إلى الإطارات اللينة، أردنا الحفاظ على ’ميديوم’ حتى النهاية، واستعملنا ’سوفت’، ’سوفت’ وكان بوسعنا الهجوم، ما يعني أننا امتلكنا وتيرة جيدة بالاقتراب من نهاية القسم، ومن ثم خضتُ القسم الأخير للسباق بشكل جيد للغاية".

واسترسل: "من المؤسف أن ماكس فيرشتابن تجاوزني بلفة كاملة قبل ثماني لفات من النهاية. وذلك كلفني خسارة ثانيتين أو ثلاثاً. ما كلفني في النهاية مركزي مع سيرجيو".

بالمقابل، يرى أندرياس سيدل مدير الفريق أنه لم يكن بالإمكان تقديم أكثر من ذلك مع ساينز.

فقال: "بالتأكيد كان يوم كارلوس، لقد استخلصنا كل شيء من السيارة. التفوق على ريد بُل لم نكن نتوقعه. لذا أنا مسرور جداً بعد أن أظهرنا في التصفيات أننا بالفعل رابع أسرع فريق".

واختتم: "في السباق كنا كذلك رابع أسرع سيارة، ولسنا بعيدين حتى عن ريسينغ بوينت، خاصة في المنعطفات البطيئة بالمقارنة مع غيرنا".