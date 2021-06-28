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فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى أخبار

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه اضطر للتواصل مع مرسيدس لحلّ "الوضع الغريب" بعد أن علق خلف لويس هاميلتون الذي كان يتقدم عليه بلفة، في سباق جائزة ستيريا الكبرى.

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

كان الإسباني ضمن معركة محتدمة في مواجهة لاندو نوريس سائق مكلارين على المركز الخامس، لكن معركتهما توقفت مؤقتاً عندما علق ساينز خلف هاميلتون الذي كان يسبقه بلفة.

وبعد أن أُجبر على إفساح المجال أمام سائق مرسيدس صاحب المركز الثاني بعد الانتقال إلى الإطارات القاسية، سرعان ما وجد ساينز نفسه عالقاً خلف البريطاني الذي كان يعاني مع وتيرته.

ونظراً لعدم معرفته بما يمكن أن يقوم به، خاصة مع ابتعاد نوريس في الأمام، أوضح ساينز أن فيراري قامت باستعمال رسائل الراديو لإعلام مرسيدس بضرورة تركه يمرّ.

حيث قال: "لقد كان وضعاً غريباً جداً، جداً".

وأكمل: "خرجت من وقفة الصيانة على إطارات قاسية، وكنت أتطلع قدماً للحاق بلاندو، لأنني كنت أمتلك وتيرة جيدة".

وأردف: "للأسف، كان عليّ السماح بمرور لويس لأنني تلقيت العلم الأزرق، ومن ثم توقعتُ أن يبتعد لويس أكثر".

وتابع: "لكن لسبب ما، كانت مرسيدس تعاني بعض الشيء مع الإطارات وكنتُ أسرع منه بعض الشيء. لم أكن أرغب بالقيام بأي أمر سخيف لأنني أدرك أنه ينافس على اللقب وهو في المركز الثاني".

واسترسل: "لم أكن أن أرغب بتعريض سباقه للخطر، لكن في الوقت نفسه، بدأت أفقد الصبر لأنني كنت أدرك أننا لن نلحق بلاندو، وأن لويس لن يتمكن من التقدم عليه بلفة".

واستطرد: "لذا في مرحلة ما، أنا والفريق، وجدنا طريقة لإرسال رسالة إلى مرسيدس مفادها أنه سيكون من الجميل منهم لو سمحوا لنا بالمرور. كنت ضمن مدى ’دي ار اس’ ومن ثم تركونا نمرّ كي أواصل ملاحقة لاندو مجدداً".

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وأضاف: "لكنني خسرت 15 لفة خلف لويس كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا. لذا 15 لفة خلفه، قتلت إطاراتي في محاولة البقاء ضمن حدود ’دي ار اس’، لم يكن وضعاً مثالياً".

وعلى راديو الفريق، سأل ساينز فريقه فيراري إن كان بوسعهم التكلم مع مرسيدس والطلب من هاميلتون إفساح المجال له.

حيث سأل: "هل بوسعكم التكلم مع مرسيدس والطلب منهم إفساح المجال كي أتقدم؟".

وأكدت فيراري أنها ستنظر في الأمر، حيث جاء الرد سريعاً بعد ذلك إلى ساينز: "يمكنك محاولة التجاوز".

وشكك ساينز حينها إن كانت المحاولة خطرة، بينما تم إعلام هاميلتون من قبل فريقه بأنهم يودون ترك ساينز يمرّ.

من ثم أخبرت فيراري سائقها ساينز، أن مرسيدس طلبت من هاميلتون تركه يمرّ.

"أنا مدين لهاميلتون بهذا المعروف، شكراً لكم يا رفاق" قال ساينز ملوحاً بيده حين مرّ من هاميلتون.

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وبالرغم من أن ساينز لم ينجح باللحاق بمنافسه نوريس، لينهي سباقه سادساً، لكنه شعر أن الأداء الإجمالي كان ربما الأفضل طوال الموسم.

فقال: "مع هواء نظيف أمامنا، تمكنا من تسجيل أزمنة ضمن وتيرة تنافسية جداً، بل وأكثر من مكلارين وقريبين جداً من المتصدرين".

وأكمل: "كان الشعور خلف المقود رائعاً بشكل عام، أعتقد أنه ربما أكثر سباقاتي اكتمالاً مع فيراري حتى الآن".

واختتم: "أنا فخور للغاية بالطريقة التي أدرنا بها السباق بأكمله والإطارات كذلك".

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