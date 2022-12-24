ساينز يرغب بالعودة إلى أدائه الثابت من 2021 في العام المقبل في الفورمولا واحد
يحرص كارلوس ساينز الإبن على العودة إلى "مستوى أدائه الثابت من موسم 2021" خلال العام المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد معاناته من مجموعة من الانسحابات في 2022.
أصبح ساينز فائزًا بسباق فورمولا واحد مع فيراري هذا العام بعد تحقيقه الفوز بجائزة بريطانيا الكبرى، إلى جانب تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في بلجيكا والولايات المتّحدة الكبرى ليُكمل أكثر مواسمه نجاحًا في الفورمولا واحد حتّى الآن.
لكنّ ساينز أكمل الموسم متأخّرًا بـ 62 نقطة عن زميله شارل لوكلير، وعرف موسمه ستّة انسحابات، بما في ذلك أوستن نتيجة حادث في المنعطف الأوّل، وكذلك النمسا عندما احترق محرّكه أثناء اتّجاهه للحلول في المركز الثاني.
وقال الإسباني: "واجهت انسحابين متتاليين في بداية الموسم (ملبورن وإيمولا)، وكنت أقود بشكلٍ جيّدٍ في النهاية، لكنّني تعرّضت لحادث في أوستن عندما انطلقت من المركز الأوّل، كما لم تكن السيارة قادرة على الفوز حينها".
وأضاف: "واجهت لحظات رائعة وأخرى سيّئة. آمل أن أحظى بلحظات قوّة أكثر في العام المقبل أن يكون الموسم ثابتًا أكثر".
وقال ساينز أنّه يعلم الآن ما يتطلّبه الأمر للفوز بسباقٍ] في الفورمولا واحد والمنافسة في المقدّمة، وستكون الخطوة التالية الحفاظ على ذلك التحدي على مدار الموسم بأكمله وتحقيق نتائج ثابتة، وهو ما يشعر بأنّه فعله في 2021.
وقال حيال ذلك: "هدفي هو التحلي بالثبات. إن أردت المنافسة على البطولة فعليك التحلي بالأداء الثابت".
وأكمل: "إن كنت في الأمام فإنّ أسوأ نتيجة هي المركز الخامس أو السادس، لكن مع ستّة أو سبعة انسحابات وتضييع النقاط هكذا فإنّك تُضيّع البطولة، بالرغم من أنّ فيرشتابن وريد بُل كانا أقوى بكثير".
وأردف: "أعتقد بأنّه عبر تعلّم هذه الدروس والعودة إلى مستوى كارلوس الثابت من 2021، فسيكون بوسعنا المنافسة على البطولة".
شوماخر: نمو "هائل" داخل مرسيدس منذ اختباري الأول "السري" على جهاز المحاكاة لديهم
زافناور: أوكون يستحق لقب "وزير الدفاع الفرنسي"
أحدث الأخبار
سترول يحثّ أستون مارتن على مواصلة السير في الوجهة الصحيحة
عبّر لانس سترول عن سعادته بالتحوّل الذي شهده فريقه أستون مارتن في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، إذ حثّ الفريق على أن يواصل زخمه خلال العطلة الشتوية وبالتوجه إلى الموسم المُقبل.
هوندا تعيد هيكلة طاقمها التقني في الموتو جي بي
أجرت هوندا سلسلة من التغييرات في مواقع مهمّة بين تقنييها في الموتو جي بي، ولعلّ أبرزها انتقال جياكومو غيدوتي من فريق ال سي آر ليُصبح رئيس طاقم جوان مير في الفريق المصنعي.
زافناور: أوكون يستحق لقب "وزير الدفاع الفرنسي"
يرى أوتمار زافناور مدير فريق ألبين أن سائقه إستيبان أوكون يستحق لقب وزير الدفاع الفرنسي نظراً لجهوده المثيرة للإعجاب في صدّ منافسيه خلال موسم 2022 المنصرم للفورمولا واحد.
ساينز يرغب بالعودة إلى أدائه الثابت من 2021 في العام المقبل في الفورمولا واحد
يحرص كارلوس ساينز الإبن على العودة إلى "مستوى أدائه الثابت من موسم 2021" خلال العام المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد معاناته من مجموعة من الانسحابات في 2022.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.