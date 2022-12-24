ساينز يرغب بالعودة إلى أدائه الثابت من 2021 في العام المقبل في الفورمولا واحد

أصبح ساينز فائزًا بسباق فورمولا واحد مع فيراري هذا العام بعد تحقيقه الفوز بجائزة بريطانيا الكبرى، إلى جانب تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في بلجيكا والولايات المتّحدة الكبرى ليُكمل أكثر مواسمه نجاحًا في الفورمولا واحد حتّى الآن.

لكنّ ساينز أكمل الموسم متأخّرًا بـ 62 نقطة عن زميله شارل لوكلير، وعرف موسمه ستّة انسحابات، بما في ذلك أوستن نتيجة حادث في المنعطف الأوّل، وكذلك النمسا عندما احترق محرّكه أثناء اتّجاهه للحلول في المركز الثاني.

وقال الإسباني: "واجهت انسحابين متتاليين في بداية الموسم (ملبورن وإيمولا)، وكنت أقود بشكلٍ جيّدٍ في النهاية، لكنّني تعرّضت لحادث في أوستن عندما انطلقت من المركز الأوّل، كما لم تكن السيارة قادرة على الفوز حينها".

وأضاف: "واجهت لحظات رائعة وأخرى سيّئة. آمل أن أحظى بلحظات قوّة أكثر في العام المقبل أن يكون الموسم ثابتًا أكثر".

وقال ساينز أنّه يعلم الآن ما يتطلّبه الأمر للفوز بسباقٍ] في الفورمولا واحد والمنافسة في المقدّمة، وستكون الخطوة التالية الحفاظ على ذلك التحدي على مدار الموسم بأكمله وتحقيق نتائج ثابتة، وهو ما يشعر بأنّه فعله في 2021.

وقال حيال ذلك: "هدفي هو التحلي بالثبات. إن أردت المنافسة على البطولة فعليك التحلي بالأداء الثابت".

وأكمل: "إن كنت في الأمام فإنّ أسوأ نتيجة هي المركز الخامس أو السادس، لكن مع ستّة أو سبعة انسحابات وتضييع النقاط هكذا فإنّك تُضيّع البطولة، بالرغم من أنّ فيرشتابن وريد بُل كانا أقوى بكثير".

وأردف: "أعتقد بأنّه عبر تعلّم هذه الدروس والعودة إلى مستوى كارلوس الثابت من 2021، فسيكون بوسعنا المنافسة على البطولة".