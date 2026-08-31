ساينز يرد على تصريحات فيرستابن عن الاعتزال: "لا أفهم الأشخاص الذين يقولون ذلك"
قال كارلوس ساينز إنه يجد صعوبة في فهم موقف ماكس فيرستابن وبعض السائقين الآخرين الذين يفكرون في مغادرة الفورمولا 1 طواعية، مؤكدًا أنه سيقاتل للبقاء على شبكة الانطلاق لأطول فترة ممكنة.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: أليستير ستالي
كان ماكس فيرستابن قد اعترف خلال مفاوضاته الأخيرة بشأن عقده بأنه كان "أقرب إلى الاعتزال من الانتقال إلى فريق آخر".
وكان فيرستابن، الذي أكد في مناسبات عديدة أنه لا يخطط للاستمرار في السباقات حتى بلوغه الأربعين، قد وقع عقدًا جديدًا مع ريد بُل يمتد حتى نهاية موسم 2030.
وبدأ بطل العالم أربع مرات مسيرته في الفورمولا 1 عام 2015، عندما كان يبلغ 17 عامًا، إلى جانب كارلوس ساينز في تورو روسو، قبل أن يحقق انتصاره الأول في سباق الجائزة الكبرى عندما كان في الثامنة عشرة.
وكان فيرستابن قد أشار سابقًا إلى أن العقد الذي وقعه سيكون الأخير له. لكن يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ذلك سيحدث فعلًا، إذ ينتهي عقده الحالي بعد بضعة أشهر فقط من بلوغه عامه الثالث والثلاثين. أما ساينز، الذي يقترب من عامه الثاني والثلاثين، فقد أوضح أنه لا يشارك فيرستابن هذا الرأي.
ومع استمرار لويس هاميلتون، البالغ 41 عامًا، وفرناندو ألونسو، البالغ 45 عامًا، في المنافسة، عبّر ساينز، الفائز بأربعة سباقات في الجائزة الكبرى، عن رأيه بوضوح عندما سُئل عن مستقبله على المدى الطويل.
حيث قال لموقع أوتوسبورت: "عندما أنظر إلى ما لا يزال فرناندو ولويس قادرين على القيام به، وكذلك نيكو هلكنبرغ، الذي يكبرني ببضع سنوات، أرى أننا نستطيع القيادة بمستوى عالٍ جدًا لفترة طويلة جدًا".
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وأضاف: "أنا محظوظ لوجودي في رياضة تسمح لك بالحفاظ على هذا المستوى لسنوات عديدة. وهناك مثال على ذلك داخل عائلتي... والدي كارلوس ليس في الفورمولا 1، لكنه في سن 63 عامًا لا يزال قادرًا على المنافسة، وفاز برالي داكار قبل عامين".
وتابع: "إذا اهتممت بحالتك البدنية وحافظت على حافزك مرتفعًا، فيمكنك مواصلة مسيرتك لسنوات عديدة. تحتاج أيضًا إلى أن تكون في حالة ذهنية جيدة، لأن عليك التعامل مع السفر، إلى جانب الالتزامات التسويقية والإعلامية. وباستثناء ذلك، أعتقد أنه يمكنك الاستمرار حتى سن 45 عامًا".
ثم ميّز السائق الإسباني بوضوح نفسه عن السائقين الذين أعربوا صراحة عن رغبتهم في مغادرة الفورمولا 1، قائلًا: "أعتقد أنني سأبقى في الفورمولا 1 لأطول فترة ممكنة. لا أفهم الأشخاص الذين يقولون: لا".
وأكمل: "هذا أمر غريب، لأنه وفقًا لنظريتي، عندما تبلغ 40 عامًا، فأنت لم تصل حتى إلى نصف حياتك. أنا أستمتع بلعب الغولف وركوب الدراجات والتجديف، وأحب أيضًا تحدي نفسي في مجال الأعمال. لكن حتى لو جمعت كل ذلك، فلا شيء يمنحني المتعة نفسها التي أشعر بها عندما أكون حيث أنا اليوم".
واختتم: "أدرك كم أنا محظوظ لكوني جزءًا من هذه الرياضة. بالطبع، خوض 24 سباقًا أمر كثير، وهناك العديد من الالتزامات الأخرى خارج السباقات. لكن عندما أذهب إلى النوم ليلًا، أذكّر نفسي بأنني لن أستبدل كل هذا بأي شيء في العالم".
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