ساينز يدخل في العزل الذاتي التطوعي بعد أستراليا

تواجد فريق مكلارين الذي يقود ساينز لصالحه وسط زوبعة فيروس كورونا المستجدّ في ملبورن نهاية الأسبوع الماضي عندما أثبتت التحاليل حمل أحد أعضاء الفريق للفيروس. ودفع ذلك الفريق إلى الانسحاب من السباق.

وفي حين أنّ 14 عضوًا آخر من الفريق وضعوا في العزل الذاتي في ملبورن، انضمّ ساينز إلى أعضاء الفريق الآخرين العائدين إل منازلهم قبل أن يعمد إلى عزل نفسه.

وبحديثه اليوم الثلاثاء، قال ساينز: "أشعر بأنّني في صحّة جيّدة في الوقت الحاضر، لكن مثلما تعلمون فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّني لم أصب بالعدوى أو أنّه لا يُمكنني إظهار أعراض الفيروس مع تقدّم الأيّام. لمصلحة الجميع فمن المهمّ أن نكون مسؤولين ونتّبع تعليمات الخبراء".

وبحديثه عبر حسابه على تويتر، أضاف الإسباني: "كانت أيّام مكتظّة في محاولة تنظيم حياتي منذ ذلك الحين. من الواضح أنّني أشعر بالملل بعض الشيء. أعني أنّني أعتقد بأنّ جميع من يمرّ بالعزل الذاتي يشعر بالملل".

وأضاف: "لكن في ذات الوقت أحاول ممارسة بعض الرياضة، أحاول إبقاء نفسي مشغولًا قدر الإمكان بالقيام بأشياء لا أقوم بها عادة كوني أسافر كثيرًا".

وتابع: "أردت فقط بعث رسالة لجميع الميكانيكيين، وكلّ من بقوا في أستراليا، أرسل لهم موجات إيجابيّة وعناقًا حارًا، كوني متأكّدٌ من أنّه سيُغادرون هذا العزل في أقرب وقتٍ ممكن".

وأكمل: "وحالما ننتهي من هذا فسنعود إلى العمل. وحالما ينتهي تفشي هذا الفيروس فسنعود للتسابق. لا يسعني الانتظار بكلّ صدق".

وأردف: "أشتاق للتسابق، وأشتاق للسفر حول العالم مع فريقي. لكن في النهاية سيمرّ هذا الوضع، وسنحتاج لإنهائه في أقرب وقتٍ ممكن، لذا من الأفضل البقاء في منازلنا والبقاء في العزل وعدم القيام بالكثير".