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ساينز يدافع عن الهيكلية الإدارية لدى فيراري بعد خروج ميكيز

يرى كارلوس ساينز سائق فيراري أن الهيكلية الإدارية للفريق لم تتأثر برحيل شخصية بمنصب رفيع، لأن عملية إعادة الهيكلة جارية أمام "التحديات الأكثر صعوبة" المقبلة.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز، فيراري

أعلنت فيراري قبل جائزة بلجيكا عن رحيل لورون ميكيز المدير الرياضي - الذي سيصبح مدير فريق ألفا تاوري.

وسيبقى ضمن استراحة إلزامية حتى العام المقبل، وسيحل بديلاً عنه دييغو أوفيرنو.

ويأتي رحيل ميكيز بعد خروج مدير تصميم المركبة دايفيد سانشير إلى مكلارين، كما أن الفريق ما زال دون مدير تقني بعد خروج ماتيا بينوتو مدير الفريق والذي كان يشغل ذلك الدور.

ورغم أن فيراري حاولت ضمّ لويك سيرا مدير الأداء لدى مرسيدس، لكنه لن ينضم حتى 2025.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه بقوة الهيكلية القيادية لدى فيراري، دافع ساينز عن ذلك مؤكداً ثقته الكاملة بالاتجاه الذي يسلكه فريدريك فاسور.

حيث قال الإسباني: "أنا واثق مئة بالمئة من هيكلية الفريق حيث نعمل على تطوير سيارة العام المقبل. ولا أشعر أن الفريق قد تأثر".

وأكمل: "أشعر بأن فريدريك يقوم بأفضل ما بوسعه لإعادة تقوية الفريق. مجدداً، كما أن لدينا أهدافاً واضحة".

واسترسل: "يتم العمل حالياً على تطوير السيارة ضمن نفق الهواء".

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بالمقابل، أضاف ساينز أن الآن هو الوقت المناسب لإجراء التعديلات نظراً لانخفاض أداء السيارة قبل "تحديات كبيرة" تنتظر الفريق.

فقال: "أفضّل إجراء التعديلات التنظيمية الآن، نحن نضم موظفين جدداً مع اقترابنا من تحديات أكبر".

وأكد ساينز أنه غير قلق من خروج ميكيز، حيث أثنى على الانتقال السلس بينه وبين أوفيرنو.

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