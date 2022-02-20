ساينز يخوض "مفاوضات حالية" لتجديد عقده مع فيراري في الفورمولا واحد

انضم الإسباني إلى فيراري كبديل لسيباستيان فيتيل في بداية الموسم الماضي، إذ يتوجّه الآن إلى موسم 2022 الذي يمثّل العام الأخير في عقده المبدئي بموسمين الذي وقّعه مع الفريق في بداية 2020.

وقد أكمل ساينز موسمًا أول ناجحًا مع فيراري في 2021، حيث أحرز مركز أفضل البقية خلف سائقي مرسيدس وريد بُل في المركز الخامس ضمن ترتيب السائقين، متفوقًا على لاندو نوريس سائق مكلارين وزميله شارل لوكلير بعد معركة حامية حتى نهاية الموسم. كما سجّل أربعًا من منصات التتويج الخمس التي أحرزتها فيراري.

فيما يتوجّه لوكلير إلى موسم 2022 مع ثلاثة مواسم متبقية في عقده الممتد لخمسة أعوام والذي وقّعه مع فيراري في نهاية موسم 2019، آخر موسم شهد صعود فيراري للعتبة العليا لمنصة التتويج.

هذا وصرّح ماتيا بينوتو مدير الفريق في نهاية موسم 2021 أن الفريق يتوقع فتح المحادثات مع ساينز خلال العطلة الشتوية، حيث اعتقد وقتها بأن التوصل لاتفاق لتجديد العقد سيكون "سهلًا".

في المقابل، وعند سؤاله عن وضع عقده خلال حدث إطلاق موسم فيراري الجديد في 2022، حيث كشف الفريق عن سيارته الجديدة "اف1-75"، أكّد ساينز أن المحادثات مع الفريق بدأت بالفعل وفق المخطط.

فقال مازحًا في البداية: "عليّ أن أعلن بأنه لا شيء لإعلانه".

وأضاف: "نحن في وسط المفاوضات في الوقت الحالي. أعتقد بأنه واضح للغاية أنني وفيراري سعيدان بالوضع الحالي ونرغب مواصلة العمل سويًا في المستقبل".

وتابع: "لقد وضعنا أهدافًا محددة لأنفسنا من أجل أن نصل لاتفاق بشأن العقد الجديد في أسرع وقت ممكن. لكن شيئًا لم يُحسم بعد في الوقت الحالي".

في المقابل، أوضح ساينز - الذي كان المركز الثاني أفضل نتائجه في الفورمولا واحد، وكان في مناسبتين (إيطاليا 2020 وموناكو 2021) - أنه "ليس خائفًا من ضغط المنافسة على الفوز" إذا ما عادت فيراري لسابق عهدها.

حيث قال: "كان ذلك حلمي طوال حياتي، أن أتواجد في موقع يخولني المنافسة على الفوز في الفورمولا واحد أو على اللقب. إنه أمر أتطلع له وعملت من أجله بكل طاقتي في كل يوم من مسيرتي. لذلك أتطلع لذلك الوقت ولست خائفًا من ذلك".