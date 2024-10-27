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تقرير السباق
فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

ساينز يخرج منتصرًا وسباقٌ كارثيٌ لفيرستابن في المكسيك

أحرز كارلوس ساينز الإبن فوزه الثاني هذا الموسم بعد سيطرته على مجريات جائزة المكسيك الكبرى، في الوقت الذي تلقى فيه متصدّر الترتيب العام ماكس فيرستابن عقوبة 20 ثانية لقاء معاركه المفرطة مع غريمه لاندو نوريس.

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كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بالرغم من خسارته الصدارة في الانطلاقة، عاد ساينز للضغط بقوّة وانتزاع المركز الأوّل وبسط سيطرته في الأمام ليُحقّق الفوز الثاني على التوالي والخامس للحصان الجامح هذا الموسم.

وذهب المركز الثاني إلى البريطاني لاندو نوريس الذي كانت وتيرته أفضل في الفترة الثانية من عمر السباق مستغلًا كذلك خطأ شارل لوكلير ليُحقّق المركز الثاني بعد أن كادت أن تجمعه حادثة بغريمه فيرستابن في اللفّات الافتتاحيّة.

وأثناء دفاعه أمام نوريس مع تبقي 9 لفّات على النهاية، كادت كلّ آمال لوكلير أن تتحطّم لولا إنقاذ مذهلٌ من جانبه ليضمن آخر مراكز منصّة التتويج.

وبعد أن خاضا معركة حامية طوال النصف الثاني من السباق، نجح لويس هاميلتون في التغلّب على زميله جورج راسل بعد أن منحهما الفريق حريّة التسابق.

وبالنسبة لفيرستابن وبعد أن عاد دفاعه العدائيّ بنتائج عكسيّة بسبب عقوبتين بـ 10 ثوانٍ، انتهى به المطاف في المركز السادس.

وقدّم فريق هاس سباقًا رائعًا ليتمكّن كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ من تحقيق النقاط بتواجدهما في المركزين السابع والتاسع تواليًا، بينما توسّطهما أوسكار بياستري بعد انطلاقه من المركز الـ 17، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

قدّم فيرستابن انطلاقة أفضل وتمكّن من التقدّم على ساينز لكنّ الأخير حاول البقاء بجواره في المنعطف الأوّل إلّا أنّه احتاج لاختصار المنعطف، وهو ما دفعه لإرجاع الصدارة لفيرستابن.

في الأثناء جمعت حادثة قويّة بين يوكي تسونودا وأليكسندر ألبون أدّت إلى اندفاع سيارة الأوّل نحو الجدار المقابل بقوّة، لكنّه سرعان ما طمأن فريقه بأنّه بخير، بينما أوقف ألبون سيارته بجوار المسار كذلك.

ودفع ذلك إدارة السباق لاعتماد سيارة الأمان من أجل إبعاد السيارتين وتنظيف المسار من الأشلاء المتناثرة.

وتفاقمت عطلة نهاية أسبوع سيرجيو بيريز الكارثيّة عندما أخطأ في الانطلاقة ليجد نفسه تحت التحقيق كونه تبيّن أنّه توقّف خارج خانته، قبل أن يتلقى عقوبة 5 ثوانٍ.

واستؤنف السباق في بداية اللفّة السابعة، لكنّ الجميع أتقن الانطلاقة وبقي الترتيب على حاله حينها.

لكنّ ساينز استغلّ نظام دي آر اس في اللفّة التاسعة ليُقدم على انغماسة مثيرة في المنعطف الأوّل منتزعًا الصدارة.

وعمّت الفوضى في اللفّة التالية عندما اقترب نوريس من فيرستابن وأقدم على مهاجمته في المنعطف الرابع وخرج عن المسار قبل أن يتكرّر ذات السيناريو في المنعطف الثامن وكادت أن تقع حادثة بينهما وهو ما سمح للوكلير بتجاوزهما والقفز إلى المركز الثاني خلف زميله ساينز.

ووصف نوريس غريمه بالـ "الخطير" عبر اللاسلكي قائلًا أنّه دفعه خارج المسار، وأعلنت إدارة السباق التحقيق في الواقعة، حيث سرعان ما تمّ تأكيد تلقي فيرستابن عقوبة 10 ثوانٍ لإجباره نوريس على الخروج عن المسار عند المنعطف الرابع.

في الأثناء كان لوكلير يقترب من زميله ساينز في ظلّ ابتعادهما في الأمام لكنّ ساينز عبّر عن عدم ارتياحه حيال ذلك عبر اللاسلكي ليهدأ الفارق بينهما عند فلك الثانيتين، بينما بقي فيرستابن ثالثًا أمام نوريس مع هدوء الأحداث.

وأكمل المراقبون تحقيقهم في واقعة نوريس وفيرستابن الأخرى عند المنعطف الثامن، وبالفعل تمّ توجيه عقوبة 10 ثوانٍ أخرى للهولندي لقاء خروجه عن المسار وكسبه أفضليّة، وهو ما كان يعني ضرورة توقّفه لـ 20 ثانية أثناء وقفة صيانته.

وانتهت جائزة فرناندو ألونسو الكبرى رقم 400 مبكّرًا عندما اضطرّ للانسحاب من السباق بسبب مشاكل تقنيّة.

وبعد ذلك عاد نوريس للضغط على فيرستابن مجدّدًا في اللفّة الـ 25 وذلك في ظلّ تذمّر سائق ريد بُل من اهتراء إطاراته.

وكان فيرستابن أوّل المتوقّفين من بين المتصدّرين، ومع تطبيقه عقوبته فقد عاد في المركز الـ 15.

وتوقّف بعده هاميلتون ومن ثمّ نوريس في اللفّة الـ 31، في الوقت الذي واصل فيه ثنائيّ فيراري الابتعاد مع أفضليّة كبيرة لساينز.

ومن ثمّ توقّف لوكلير في اللفّة الـ 32 وتلاه ساينز في اللفّة التالية بالرغم من توسّله للمواصلة للفّة أخرى على الأقل.

وبقي الوضع على حاله بعد ذلك مع بعض المدّ والجزر في الفوارق بين السائقين.

لكن مع وصول المتصدّرين إلى مناطق الزحام لتجاوز السيارات المتأخّرة، خسر لوكلير الكثير من الوقت وهو ما سمح لنوريس بالاقتراب منه ليكون الفارق بينهما ثانيتين مع تبقي 13 لفّة على النهاية.

وبالفعل ضغط البريطاني بقوّة وتمكّن من الدخول ضمن مجال دي آر اس مع تبقي 9 لفّات على النهاية، لكنّه لم يحتج لذلك أصلًا، حيث ارتكب لوكلير خطأ في المنعطف الأخير وخرج عن المسار وكاد أن يتعرّض لحادث أصلًا بالخروج من المنعطف الأخير.

وبالنظر إلى تواجد فارقٍ شاسعٍ بينه وبين ثنائيّ مرسيدس خلفه، أجرى لوكلير وقفة صيانة وتمكّن من الظفر بأسرع لفّة ليحصل على نقطة إضافيّة.

نتيجة السباق

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 71

-

     1 25   Ferrari Ferrari
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 71

+4.705

4.705

 4.705   1 18   McLaren Mercedes
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 71

+34.387

34.387

 29.682   2 16   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 71

+44.780

44.780

 10.393   1 12   Mercedes Mercedes
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 71

+48.536

48.536

 3.756   1 10   Mercedes Mercedes
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 71

+59.558

59.558

 11.022   1 8   Red Bull Red Bull
7 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 71

+1'03.642

1:03.642

 4.084   1 6   Haas Ferrari
8 Australia أ. بياستري مكلارين 81 71

+1'04.928

1:04.928

 1.286   1 4   McLaren Mercedes
9 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 70

1 lap

     1 2   Haas Ferrari
10 France ب. غاسلي ألبين 10 70

1 lap

     1 1   Alpine Renault
11 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 70

1 lap

     1     Aston Martin Mercedes
12 Argentina ف. كولابينتو ويليامز 43 70

1 lap

     1     Williams Mercedes
13 France إ. أوكون ألبين 31 70

1 lap

     1     Alpine Renault
14 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 70

1 lap

     1     Sauber Ferrari
15 China غ. جو ساوبر 24 70

1 lap

     1     Sauber Ferrari
16 New Zealand ل. لاوسون آربي 30 70

1 lap

     2     RB Red Bull
17 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 70

1 lap

     3     Red Bull Red Bull
dnf Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 15

 

     1   الانسحاب Aston Martin Mercedes
dnf Thailand أ. ألبون ويليامز 23 0

 

         التصادم Williams Mercedes
dnf Japan ي. تسونودا آربي 22 0

 

         التصادم RB Red Bull
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