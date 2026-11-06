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ساينز يحمل "ذكريات جيدة نسبيًا" عن منافسته لوكلير في فيراري

قدّم سائق ويليامز وجهة نظره بشأن صراع لوكلير مع هاميلتون في المكسيك، واستعاد كيفية تسوية خلافاتهما عندما كانا زميلين في فيراري.

منشور: 06-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

قال كارلوس ساينز إنه يحمل "ذكريات جيدة" عن منافسته لشارل لوكلير في فيراري، وذلك خلال تقديم وجهة نظره بشأن المواجهة التي جمعت زميله السابق بلويس هاميلتون في سباق جائزة المكسيك الكبرى.

وخاض سائقا فيراري معركة حامية على الصدارة خلال اللفة الافتتاحية على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، حيث هاجم لوكلير هاميلتون عبر المنعطفات الأولى. وانتهى ذلك التسلسل بمحاولة لوكلير التجاوز من الجهة الخارجية لزميله عند المنعطف الرابع، ما أدى إلى خروج السائقين معًا عن المسار. وخرج لوكلير أمام هاميلتون، الذي خسر بدوره مركزًا لصالح ماكس فيرستابن. وفتحت العقوبة الزمنية البالغة خمس ثوانٍ التي فُرضت لاحقًا على السائق القادم من موناكو الباب أمام سائق ريد بُل لتحقيق الفوز.

وفي حين أيد هاميلتون الآراء التي تشير إلى أنّ لوكلير ينافسه، وكذلك زملاءه السابقين في فيراري، بشراسة أكبر مقارنة ببقية منافسيه، رأى ساينز أنّ ذلك نتيجة طبيعية للتنافس على الفوز في الفورمولا 1.

وقال السائق الإسباني لوسائل الإعلام، ومن بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، في البرازيل: "بصراحة، أحمل ذكريات جيدة نسبيًا عن الفترة التي قضيتها مع شارل وعن المعارك التي خضناها معًا".

وأضاف: "من الصحيح أنّ المنافسة على الانتصارات تجلب دائمًا مزيدًا من الضغوط، وتكون هناك رهانات أكبر على المحك. لذلك، يصبح السائق بطبيعة الحال أكثر أنانية قليلًا مقارنة بما يكون عليه عندما ينافس في وسط الترتيب على المركز الثامن أو التاسع. ومن ثمّ، يصبح الالتزام تمامًا بالوضع المثالي الذي يرغب الفريق في اتباعه أكثر صعوبة، لأنّ هناك فرصة للفوز على المحك".

واعترف هاميلتون يوم الخميس بأنه لا يزال "يشعر بالإحباط" بسبب ما حدث في المكسيك. وفي معرض استعادته لمواجهاته السابقة مع لوكلير، استشهد ساينز بسباقي مونزا ولاس فيغاس مثالًا على احتدام المنافسة بينهما على الحلبة، لكنه أوضح أنهما كانا يتحدثان بعد ذلك لتصفية الأجواء.

وقال: "كانت هناك انتصارات على المحك في تلك الفترة أيضًا. لكنني أعتقد أنني احترمت شارل دائمًا، وهو احترمني دائمًا. ولم يحدث بيننا أي احتكاك أو أي شيء من هذا القبيل. لقد خضنا فقط معارك قوية. وأعتقد أنكم تتذكرون مونزا ولاس فيغاس. كانت هناك لحظات محتدمة كثيرة".

واستعاد ساينز أن الصعوبات كانت تأتي من خارج الفريق أكثر مما كانت تنشأ داخله، ولا سيما الإساءات التي تعرض لها من بعض مشجعي لوكلير.

وقال: "أعتقد أنّ ما كان صعبًا أكثر هو قاعدة المشجعين، وكذلك الجانب الإعلامي، إذ كانت الأجواء مشحونة للغاية في تلك الفترة. وكان هناك استقطاب كبير بين شارل وبيني. أتذكر أنني عانيت قليلًا من تصرفات بعض مشجعي شارل المتشددين جدًا، الذين كانوا يوجهون إليّ الإهانات أو يتمنون لي السوء. وربما كانت بعض وسائل الإعلام الإيطالية تقول أيضًا إنني لم أكن أتصرف كسائق ثانٍ بما يكفي عندما كان مطلوبًا مني ذلك، والعكس صحيح عندما كان على شارل القيام بالدور نفسه".

وأضاف: "لذلك، فإنّ الأمر كان يتعلق أكثر بالضغوط المحيطة بفيراري، وبكل ما تثيره فيراري من اهتمام، وليس بالمشكلات الفعلية التي واجهتها مع شارل، والتي كنا ننجح دائمًا في تسويتها في الليلة نفسها، عندما كان أحدنا يتصل بالآخر ونتحدث بهدوء أكبر وبعد أن تهدأ الأعصاب. وكنا نتمكن دائمًا من إيجاد حل بشأن كيفية المضي قدمًا".

ويرى ساينز أنّ التوتر بين زملاء الفريق أمر لا مفر منه عندما يتنافس سائقان من الصف الأول على الفوز، وأنّ مثل هذه المواقف ليست جديدة على الفورمولا 1.

وقال: "لطالما كان ذلك موجودًا داخل فرق الفورمولا 1. لا أستطيع تذكر أي فريق في الفورمولا 1 امتلك سائقين جيدين يتنافسان في المقدمة، ولم يواجه مشكلات بينهما عندما كانا يتنافسان على الانتصارات. يمكنك اختيار سائق ثانٍ ليكون رقم اثنين في الفريق، أو يمكنك امتلاك سائقين جيدين سيؤدي وجودهما إلى نشوء مثل هذه المشكلات. لكن، في رأيي، لا يمكنك الحصول على أحد الأمرين دون الآخر، ولن تتمكن أبدًا من الفصل بينهما".

وأكمل: "لا أعرف، ربما تتضخم الأمور قليلًا في فيراري بسبب كل ما يحيط بهذا الفريق، لكنني لا أتذكر فترة لم تحدث فيها مثل هذه الأمور. لقد حدث ذلك في مرسيدس، وفي مكلارين خلال السنوات القليلة الماضية، وفي فيراري، كما حدث في مكلارين أعوام 2006 و2007 و2008. لذلك، لا أعرف متى لم يحدث ذلك. إنه جزء من الفورمولا 1، وإذا كنت مديرًا لفريق وتعلم أنّ لديك سائقين رائعين، فستواجه دائمًا هذه المشكلة. لا أعتقد أنه بإمكانك تهدئة هذين السائقين بنسبة 100%، ثم توقع ألا يحاول أي منهما تنفيذ مناورة من أجل الفوز بالسباق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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