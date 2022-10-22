ساينز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل بعد معركة ثلاثيّة ناريّة في أوستن

مثلما بات معتادًا هذا الموسم فقد قدّمت فيراري وتيرة قويّة بالوصول إلى القسم الثالث الحاسم من التصفيات.

وتمكّن لوكلير من أن يُصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 95 ثانية في عطلة نهاية هذا الأسبوع بتسجيله 1:34.624 دقيقة مع نهاية محاولته الأولى متقدّمًا على ساينز وهاميلتون بشكلٍ مفاجئ في ظلّ تأخّر ريد بُل.

لكنّ الطلعة الثانية الأخيرة كانت حابسة للأنفاس في ظلّ تحسين الجميع لأزمنتهم في مختلف المقاطع.

لكنّ لوكلير وفيرشتابن أضاعا بعض الوقت في المقطع الثالث في الوقت الذي كان فيه ساينز يُحلّق هناك، وهو ما سمح للإسباني بتسجيل 1:34.356 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وفي حين أنّ لوكلير حسّن زمنه هو الآخر، إلّا أنّه أنهى الحصّة ثانيًا بفارق 0.065 ثانية عن زميله، وذلك قبل تطبيق عقوبة التراجع 10 مراكز لقاء تغييره محرّكه وشاحنه التوربيني.

وأكمل فيرشتابن لفّته ثالثًا بفارق 0.092 ثانية، لكنّه سينطلق من الصفّ الأوّل بجوار ساينز.

وذهب المركز الرابع لسيرجيو بيريز الذي سيتراجع خمسة مراكز هو الآخر، وهو ما يعني انطلاق هاميلتون من المركز الثالث، بالرغم من عدم تحسينه لزمنه في محاولته الأخيرة.

وحلّ جورج راسل سادسًا أمام لاندو نوريس، بينما ذهب المركز التاسع إلى فرناندو ألونسو الذي سيتراجع خمسة مراكز بدوره، في حين أكمل فالتيري بوتاس ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

خيّم الحزن على أرجاء البادوك على إثر إعلان وفاة ديتريتش ماتشيتز مالك ريد بُل.

ولدى انطلاق مجريات التصفيات فقد تذمّر عددٌ من السائقين من الزحام مع تواجد السيارات العشرين على المسار، حيث قال ماكس فيرشتابن: "سيارة هاس كانت على خطّ التسابق بشكلٍ خطر قبل المنعطف الأخير".

بدوره تذمّر أليكسندر ألبون من تواجد لويس هاميلتون على خطّ التسابق في المنعطف الثاني السريع.

وبالرغم من شطب أسرع أزمنته، كان ثاني أسرع أزمنة لويس هاميلتون كافيًا لضمان عبوره إلى القسم الثاني.

وبعد تقاربٍ كبيرٍ في الأزمنة في ظلّ تغطية ثانية واحدة للمراكز الـ 17 الأخيرة، انتهى القسم ببعض المفاجآت.

إذ كان كيفن ماغنوسن أوّل الخارجين، بينما تلقى دانيال ريكاردو صفعة أخرى ضمن سباقاته الأخيرة هذا الموسم باكتفائه بالمركز الـ 17.

كما عانى إستيبان أوكون بشكلٍ كبيرٍ واقتصر على المركز الـ 18 بشكلٍ مفاجئ، لينطلق أمام ميك شوماخر ونيكولاس لاتيفي.

القسم الثاني

واصلت إدارة السباق مقاربتها الصارمة حيال حدود المسار، وهو ما ترك بعض السائقين في موقع خطرٍ بالتوجّه إلى اللفّة الأخيرة الحاسمة وعلى رأسهم سيباستيان فيتيل الذي شُطب زمنه الأوّل.

وبعد أدائه القويّ، تمكّن أليكسندر ألبون من ضمان المركز الـ 11 في النهاية، أمام فيتيل الذي لم تكن لفّته السريعة كافية في النهاية.

من جانبه تذمّر بيير غاسلي غاضبًا: "لماذا نواصل مواجهة ذات المشكلة (في المكابح)"، وذلك إثر حلوله في المركز الـ 13.

وبالرغم من أنّه بدا متّجهًا للعبور إلى القسم الثالث الأخير، شطبت إدارة السباق لفّة جو غوانيو الأخيرة، وهو ما كان يعني تراجعه على المركز الـ 14 أمام يوكي تسونودا.

ترتيب شبكة الانطلاق: