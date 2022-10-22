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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

ساينز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل بعد معركة ثلاثيّة ناريّة في أوستن

أحرز كارلوس ساينز الإبن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد بعد تغلّبه على شارل لوكلير وماكس فيرشتابن ضمن معركة ثلاثيّة ناريّة في تصفيات أوستن.

ساينز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل بعد معركة ثلاثيّة ناريّة في أوستن

مثلما بات معتادًا هذا الموسم فقد قدّمت فيراري وتيرة قويّة بالوصول إلى القسم الثالث الحاسم من التصفيات.

وتمكّن لوكلير من أن يُصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 95 ثانية في عطلة نهاية هذا الأسبوع بتسجيله 1:34.624 دقيقة مع نهاية محاولته الأولى متقدّمًا على ساينز وهاميلتون بشكلٍ مفاجئ في ظلّ تأخّر ريد بُل.

لكنّ الطلعة الثانية الأخيرة كانت حابسة للأنفاس في ظلّ تحسين الجميع لأزمنتهم في مختلف المقاطع.

لكنّ لوكلير وفيرشتابن أضاعا بعض الوقت في المقطع الثالث في الوقت الذي كان فيه ساينز يُحلّق هناك، وهو ما سمح للإسباني بتسجيل 1:34.356 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وفي حين أنّ لوكلير حسّن زمنه هو الآخر، إلّا أنّه أنهى الحصّة ثانيًا بفارق 0.065 ثانية عن زميله، وذلك قبل تطبيق عقوبة التراجع 10 مراكز لقاء تغييره محرّكه وشاحنه التوربيني.

وأكمل فيرشتابن لفّته ثالثًا بفارق 0.092 ثانية، لكنّه سينطلق من الصفّ الأوّل بجوار ساينز.

وذهب المركز الرابع لسيرجيو بيريز الذي سيتراجع خمسة مراكز هو الآخر، وهو ما يعني انطلاق هاميلتون من المركز الثالث، بالرغم من عدم تحسينه لزمنه في محاولته الأخيرة.

وحلّ جورج راسل سادسًا أمام لاندو نوريس، بينما ذهب المركز التاسع إلى فرناندو ألونسو الذي سيتراجع خمسة مراكز بدوره، في حين أكمل فالتيري بوتاس ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

خيّم الحزن على أرجاء البادوك على إثر إعلان وفاة ديتريتش ماتشيتز مالك ريد بُل.

ولدى انطلاق مجريات التصفيات فقد تذمّر عددٌ من السائقين من الزحام مع تواجد السيارات العشرين على المسار، حيث قال ماكس فيرشتابن: "سيارة هاس كانت على خطّ التسابق بشكلٍ خطر قبل المنعطف الأخير".

بدوره تذمّر أليكسندر ألبون من تواجد لويس هاميلتون على خطّ التسابق في المنعطف الثاني السريع.

وبالرغم من شطب أسرع أزمنته، كان ثاني أسرع أزمنة لويس هاميلتون كافيًا لضمان عبوره إلى القسم الثاني.

وبعد تقاربٍ كبيرٍ في الأزمنة في ظلّ تغطية ثانية واحدة للمراكز الـ 17 الأخيرة، انتهى القسم ببعض المفاجآت.

إذ كان كيفن ماغنوسن أوّل الخارجين، بينما تلقى دانيال ريكاردو صفعة أخرى ضمن سباقاته الأخيرة هذا الموسم باكتفائه بالمركز الـ 17.

كما عانى إستيبان أوكون بشكلٍ كبيرٍ واقتصر على المركز الـ 18 بشكلٍ مفاجئ، لينطلق أمام ميك شوماخر ونيكولاس لاتيفي.

القسم الثاني

واصلت إدارة السباق مقاربتها الصارمة حيال حدود المسار، وهو ما ترك بعض السائقين في موقع خطرٍ بالتوجّه إلى اللفّة الأخيرة الحاسمة وعلى رأسهم سيباستيان فيتيل الذي شُطب زمنه الأوّل.

وبعد أدائه القويّ، تمكّن أليكسندر ألبون من ضمان المركز الـ 11 في النهاية، أمام فيتيل الذي لم تكن لفّته السريعة كافية في النهاية.

من جانبه تذمّر بيير غاسلي غاضبًا: "لماذا نواصل مواجهة ذات المشكلة (في المكابح)"، وذلك إثر حلوله في المركز الـ 13.

وبالرغم من أنّه بدا متّجهًا للعبور إلى القسم الثالث الأخير، شطبت إدارة السباق لفّة جو غوانيو الأخيرة، وهو ما كان يعني تراجعه على المركز الـ 14 أمام يوكي تسونودا.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:34.356   210.339
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1:34.448 0.092 210.134
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:34.947 0.591 209.030
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 1:34.988 0.632 208.940
5 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:35.598 1.242 207.606
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:35.690 1.334 207.407
7 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 1:36.319 1.963 206.052
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 1:34.645 0.289 209.697
9 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 1:36.368 2.012 205.948
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:36.398 2.042 205.883
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 1:36.740 2.384 205.156
12 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:34.421 0.065 210.194
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 1:37.147 2.791 204.296
14 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:35.876 1.520 207.004
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:36.949 2.593 204.713
16 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:37.046 2.690 204.509
17 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:37.068 2.712 204.462
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:37.111 2.755 204.372
19 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 1:36.970 2.614 204.669
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:37.244 2.888 204.092
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