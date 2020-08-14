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ساينز يحصل على هيكل جديد لسيارته لتفادي مشاكل التبريد

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ساينز يحصل على هيكل جديد لسيارته لتفادي مشاكل التبريد
14-08-2020

سيحصل كارلوس ساينز سائق مكلارين على هيكل جديد لسيارته ضمن محاولة الفريق التخلص من مشاكل التبريد التي عانى منها في سيلفرستون.

ارتفعت حرارة سيارة ساينز أكثر من زميله لاندو نوريس خلال جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد، حيث اضطر الفريق إلى إضافة المزيد من التبريد ما أدى إلى مشاكل في الانسيابية.

وفي برشلونة، اعترف ساينز أن هناك علامات استفهام حيال مصدر المشكلة، بالرغم من ثقته بقدرة الفريق على حلها.

أما أندرياس سيدل مدير الفريق، فصرّح اليوم الجمعة أنه وضمن عملية السعي لمعرفة مصدر المشكلة، فسيتم تبديل هيكل سيارة ساينز في وقت أبكر مما كان مخططاً.

فقال: "لقد أجرينا عدة تعديلات على بناء السيارة، لمحاولة فهم سبب الفروقات الحرارية بين السيارتين التي شهدناها في سيلفرستون".

وأكمل: "لذا، قمنا بتغيير عدة مكونات، من بينها أقنية المشعاع وغيرها".

وتابع: "لكن ومع المشاكل التي واجهناها في سيلفرستون، قررنا تقديم موعد تغيير الهيكل بسباق واحد. ونحن نحاول استبعاد أسباب المشكلة بقدر الإمكان".

واسترسل: "سنرى اليوم خلال التجارب الحرة الأولى والثانية. أعتقد أن فهم ذلك مهم لناحية الأداء".

واستكمل: "من الواضح أننا نحاول ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل".

واختتم: "لذا، مهمتنا تتمحور حول القيام بعمل جيد هنا. على أمل أن ننجح بسعينا هنا في برشلونة، في سباق موطنه (ساينز)".

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