ساينز يحدد موقفه من العودة إلى فيراري في المستقبل

قال كارلوس ساينز أنه سيودّ العودة إلى صفوف فيراري إذا ما سنحت فرصة لذلك في المستقبل.

بعد إعلان انتقال لويس هاميلتون من صفوف مرسيدس ليحل مكان كارلوس ساينز في فيراري لموسم 2025، درس الإسباني الخيارات المتاحة أمامه ليستقر في النهاية على القيادة لصالح ويليامز في الموسم المُقبل.

وعند سؤاله من قبل منصة DAZN عن إمكانية أن يعود إلى فيراري في المستقبل، قال ساينز: "أحرزت 3 انتصارات خلال مواسمي الأربعة مع فيراري، أولى انتصاراتي في البطولة أتى في سيلفرستون، ومن ثم سنغافورة وملبورن، وجميعهم كانوا رائعين".

وأضاف: "لهذا أعتقد أنه من المهم أن أستمتع بالسباقات العشرة المتبقية في هذا الموسم من دون أي قلق، كونك لا تعلم مطلقًا الأمر التالي الذي سيحدث في حياتك".

وتابع: "سأستمتع بكوني سائقًا لفيراري وأسابق لـ 10 سباقات أخرى بألوانها. وسأحسن استغلال وقتي المتبقي هنا".

وأردف: "أصعب جزء حيال الرحيل هو أن شراكتنا ناجحة. أنا أغادر فقط لأن بطلًا للعالم سبع مرات قرر أن يمضي الجزء الأخير في مسيرته مع فيراري. وعليه فأنا أغادر مع نتائج جيدة وعلاقة جيدة مع كل من فريد وشارل. أعتقد بأننا بنينا فريقًا جيدًا وحققنا الانتصارات ومنصات التتويج سويًا".

واختتم: "لذلك لو تعتقدون بأنه ما تزال لدي 5 أو 10 أعوام متبقية في مسيرتي، فلا يمكن مطلقًا إغلاق الباب على إمكانية العودة لفريق مثل فيراري".