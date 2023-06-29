ساينز يحدد الفترة الشتوية كموعد نهائي لإتمام عقده الجديد مع فيراري نافياً شائعات آودي
يريد كارلوس ساينز إنهاء تفاصيل عقده الجديد مع فريقه فيراري بحلول الفترة الشتوية، لكنه لا يريد دخول الموسم المقبل دون توقيع عقد لموسم 2025.
ينتهي عقد الإسباني مع الحصان الجامح بنهاية موسم 2024 المقبل، وقد ظهرت بالفعل شائعات تربطه مع آودي التي قررت الاستحواذ على فريق ساوبر لتشارك بشكل مصنعي بدءاً من حقبة المحركات الهجينة في 2026.
لكن، وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، كشف ساينز أنه لم يخفض أية محادثات مع آودي، رغم الشائعات التي تحوم حول المسألة.
بدلاً من ذلك، أكد أنه يرغب بالالتزام لفترة أطول مع فيراري، حيث يعتقد بأن العلامة الإيطالية تمتلك كل ما يلزم لتحقيق النجاح في الفورمولا واحد.
حيث قال: "سأكون صادقاً، لا أريد بدء الموسم المقبل من دون معرفة مقعدي للعام الذي يليه".
وأكمل: "خضت هذه التجربة مع ريد بُل ورينو، وأعلم أنها ليست مثالية لأي رياضي محترف أو سائق. لهذا وضعتُ موعداً نهائياً بحلول الفترة الشتوية لمعرفة مقعدي المستقبلي".
وتابع: "أولويتي، وهدفي الأساسي، تحقيق الفوز مع فيراري. أعتقد أنني واضح في ذلك وكررته مرات كثيرة. لهذا سأمنح الأولوية لهم في الفترة الشتوية".
وأردف: "وإلا، سيكون الوقت قد حان للبحث عن مقعد آخر. لكن هذه هي أولويتي وهذا ما أريده تحديده خلال الفترة الشتوية".
بالمقابل، وجد ساينز نفسه ضمن شائعات تربطه بعلامة آودي، لكنه يرى بأن هذه التكهنات لا ترتكز على الوقائع، بل مرّدها أشخاص يحاولون إشهار أنفسهم.
فقال: "بصراحة أعتقد أن هناك أوقاتاً لا تحصل فيها الكثير من الأحداث. ولا أعلم إن كانت تلك مجرد عناوين مشوقة أو صحفيين مغمورين يحاولون صياغة قصة بهدف الشهرة وإنجاح أنفسهم في مجال عملهم".
وأكمل: "أنا حقاً لا أفهم مصدر تلك الشائعات. ذلك لا يعني أنني قد أنتقل أو لا، من المستحيل اتخاذ قرار كهذا الآن. لكنني وبشكل قاطع، لا أتكلم مع أي طرف آخر سوى فيراري".
ورغم معاناة فيراري، لكن ساينز يرى أن الفريق نفسه في وضع جيد، فقال: "أعتقد أن الفريق في وضع جيد. ما زلنا نخوض ضمن التغييرات الداخلية تزامناً مع وصول فريدريك (فاسور)".
وتابع: "أدخلنا بعض التغييرات هنا وهناك. لكنني أعتقد أننا في وضع جيد. نحن نركز على إيجاد الحلول السريعة لتحسين وتيرتنا في السباقات".
واختتم: "حالما نصل إلى ذلك، سيصبح كل شيء أسهل علينا جميعاً".
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