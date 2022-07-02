ساينز يُحدث المفاجأة ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات سيلفرستون الجنونيّة

توقّفت الأمطار مجدّدًا مع بداية مجريات القسم الثالث من التصفيات، بالرغم من تحذير فيراري لكارلوس ساينز الإبن بـ "إمكانيّة تهاطل الأمطار قرب نهاية القسم".

وكانت الأزمنة أبطأ من القسمين السابقين بشكلٍ ملحوظ، وكان فيرشتابن في طريقه للظفر بالمركز الأوّل في محاولته الأولى، لكنّه ارتكب خطأً في المنعطف ما قبل الأخير ما تركه في المركز الثاني مباشرة خلف لوكلير.

واتّبع السائقون استراتيجيّات مختلفة، حيث آثر البعض الضغط بشكلٍ متواصل، بينما اختار السائقون استراتيجيّة لفّة تبريد بين اللفّات السريعة.

لكنّ الهولندي عاد في المحاولة التالية مباشرة للظفر بالمركز الأوّل، بينما حثّه مهندسه قائلًا: "هناك المزيد من الأمطار المتوقّعة، واصل الضغط".

واشتعلت المنافسة مع دخول هاميلتون وألونسو دائرة المنافسة في ظلّ وتيرتهما القويّة في المقطع الأخير على وجه الخصوص.

لكن بشكلٍ مفاجئ وفي اللحظة القاتلة، تمكّن ساينز من تقديم لفّة العمر ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفورمولا واحد مُسجّلًا 1:40.983 دقيقة.

وفشل فيرشتابن ولوكلير في تحسين زمنيهما في محاولتهما الأخيرة، لينطلق بذلك فيرشتابن من المركز الثاني بينما سيصطفّ لوكلير ثالثًا.

وتمكّن سيرجيو بيريز من تحسين زمنه في محاولته الأخيرة ليقفز إلى المركز الرابع على متن سيارة ريد بُل الثانية.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب لويس هاميلتون الذي تفوّق على لاندو نوريس وفرناندو ألونسو.

وحلّ جورج راسل ثامنًا أمام الناشئ جو غوانيو الذي قدّم أداءً قويًا جدًا في هذه الظروف، بينما أكمل نيكولاس لاتيفي ترتيب العشرة الأوائل في أوّل زيارة له للقسم الثالث هذا الموسم.

القسم الأوّل

جاءت الأمطار لتخلط كلّ الأوراق مع بداية التجارب التأهيليّة. وبالرغم من ذلك فقد اختار الجميع الدخول على إطارات "انترميديت".

نتيجة لذلك كانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ مستمرٍ مع تعوّد السائقين على الظروف وتحسّنٍ تدريجي في مستويات التماسك وبدء ظهور خطٍ جاف نسبيًا.

واختار الجميع تقريبًا البقاء على ذات مجموعة الإطارات طوال الحصّة، وتمكّن فيرشتابن في النهاية من تقديم لفّة صاروخيّة ابتعد بها عن منافسه لوكلير الذي كان في معركة أخذٍ وردٍ معه.

وانتهى القسم الأوّل بخروج أليكسندر ألبون الذي كان على بُعد أقلّ من عُشرٍ من الثانية من آخر العابرين.

وسينطلق التايلندي أمام كيفن ماغنوسن وسيباستيان فيتيل الذي كان خروجه مفاجئًا مرّة أخرى وللجولة الثانية على التوالي.

أمّا المركز الـ 19 فهو من نصيب ميك شوماخر الذي تقدّم على لانس سترول الذي عانى هو الآخر طوال الحصّة.

القسم الثاني

عادت الأمطار للتهاطل مجدّدًا بشكلٍ طفيف مع بداية القسم الثاني، وهو ما أثّر قليلًا على التماسك، حيث قال راسل: "لا يوجد تماسك على الإطلاق".

وبعد أن سجّل السائقون بعض الأزمنة التنافسيّة القريبة قليلًا من القسم الأوّل، ازداد الوضع سوءًا وهو ما دفع المتصدّرين إلى العودة إلى خطّ الحظائر.

وفي ظلّ عدم قدرة أيّ أحدٍ على تحسين زمنه في الدقائق الأخيرة، فقد حُسمت المراكز العابرة.

وكانت فرحة ويليامز واضحة بعد عبور نيكولاس لاتيفي الأوّل للقسم الثالث من التصفيات.

وانتهى القسم بخروج بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، حيث سينطلق أمام فالتيري بوتاس ويوكي تسونودا.

أمّا دانيال ريكاردو فقد عانى بشكلٍ كبير بالمقارنة مع زميله لاندو نوريس وكان أبطأ منه بأكثر من ثانيتين ونصف وسينطلق من المركز الـ 14 أمام إستيبان أوكون.

ترتيب شبكة الانطلاق: