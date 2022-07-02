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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

ساينز يُحدث المفاجأة ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات سيلفرستون الجنونيّة

أحرز كارلوس ساينز الإبن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفورمولا واحد بعد لفّة أخيرة حاسمة في التجارب التأهيليّة الممطرة المليئة بالإثارة ضمن جائزة بريطانيا الكبرى.

ساينز يُحدث المفاجأة ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات سيلفرستون الجنونيّة

توقّفت الأمطار مجدّدًا مع بداية مجريات القسم الثالث من التصفيات، بالرغم من تحذير فيراري لكارلوس ساينز الإبن بـ "إمكانيّة تهاطل الأمطار قرب نهاية القسم".

وكانت الأزمنة أبطأ من القسمين السابقين بشكلٍ ملحوظ، وكان فيرشتابن في طريقه للظفر بالمركز الأوّل في محاولته الأولى، لكنّه ارتكب خطأً في المنعطف ما قبل الأخير ما تركه في المركز الثاني مباشرة خلف لوكلير.

واتّبع السائقون استراتيجيّات مختلفة، حيث آثر البعض الضغط بشكلٍ متواصل، بينما اختار السائقون استراتيجيّة لفّة تبريد بين اللفّات السريعة.

لكنّ الهولندي عاد في المحاولة التالية مباشرة للظفر بالمركز الأوّل، بينما حثّه مهندسه قائلًا: "هناك المزيد من الأمطار المتوقّعة، واصل الضغط".

واشتعلت المنافسة مع دخول هاميلتون وألونسو دائرة المنافسة في ظلّ وتيرتهما القويّة في المقطع الأخير على وجه الخصوص.

لكن بشكلٍ مفاجئ وفي اللحظة القاتلة، تمكّن ساينز من تقديم لفّة العمر ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفورمولا واحد مُسجّلًا 1:40.983 دقيقة.

وفشل فيرشتابن ولوكلير في تحسين زمنيهما في محاولتهما الأخيرة، لينطلق بذلك فيرشتابن من المركز الثاني بينما سيصطفّ لوكلير ثالثًا.

وتمكّن سيرجيو بيريز من تحسين زمنه في محاولته الأخيرة ليقفز إلى المركز الرابع على متن سيارة ريد بُل الثانية.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب لويس هاميلتون الذي تفوّق على لاندو نوريس وفرناندو ألونسو.

وحلّ جورج راسل ثامنًا أمام الناشئ جو غوانيو الذي قدّم أداءً قويًا جدًا في هذه الظروف، بينما أكمل نيكولاس لاتيفي ترتيب العشرة الأوائل في أوّل زيارة له للقسم الثالث هذا الموسم.

القسم الأوّل

جاءت الأمطار لتخلط كلّ الأوراق مع بداية التجارب التأهيليّة. وبالرغم من ذلك فقد اختار الجميع الدخول على إطارات "انترميديت".

نتيجة لذلك كانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ مستمرٍ مع تعوّد السائقين على الظروف وتحسّنٍ تدريجي في مستويات التماسك وبدء ظهور خطٍ جاف نسبيًا.

واختار الجميع تقريبًا البقاء على ذات مجموعة الإطارات طوال الحصّة، وتمكّن فيرشتابن في النهاية من تقديم لفّة صاروخيّة ابتعد بها عن منافسه لوكلير الذي كان في معركة أخذٍ وردٍ معه.

وانتهى القسم الأوّل بخروج أليكسندر ألبون الذي كان على بُعد أقلّ من عُشرٍ من الثانية من آخر العابرين.

وسينطلق التايلندي أمام كيفن ماغنوسن وسيباستيان فيتيل الذي كان خروجه مفاجئًا مرّة أخرى وللجولة الثانية على التوالي.

أمّا المركز الـ 19 فهو من نصيب ميك شوماخر الذي تقدّم على لانس سترول الذي عانى هو الآخر طوال الحصّة.

القسم الثاني

عادت الأمطار للتهاطل مجدّدًا بشكلٍ طفيف مع بداية القسم الثاني، وهو ما أثّر قليلًا على التماسك، حيث قال راسل: "لا يوجد تماسك على الإطلاق".

وبعد أن سجّل السائقون بعض الأزمنة التنافسيّة القريبة قليلًا من القسم الأوّل، ازداد الوضع سوءًا وهو ما دفع المتصدّرين إلى العودة إلى خطّ الحظائر.

وفي ظلّ عدم قدرة أيّ أحدٍ على تحسين زمنه في الدقائق الأخيرة، فقد حُسمت المراكز العابرة.

وكانت فرحة ويليامز واضحة بعد عبور نيكولاس لاتيفي الأوّل للقسم الثالث من التصفيات.

وانتهى القسم بخروج بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، حيث سينطلق أمام فالتيري بوتاس ويوكي تسونودا.

أمّا دانيال ريكاردو فقد عانى بشكلٍ كبير بالمقارنة مع زميله لاندو نوريس وكان أبطأ منه بأكثر من ثانيتين ونصف وسينطلق من المركز الـ 14 أمام إستيبان أوكون.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:40.983   210.011
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1:41.055 0.072 209.861
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:41.298 0.315 209.358
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 1:41.616 0.633 208.703
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:41.995 1.012 207.927
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:42.084 1.101 207.746
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:42.116 1.133 207.681
8 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 1:42.161 1.178 207.589
9 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 1:42.719 1.736 206.462
10 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 2:03.095 22.112 172.286
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 1:43.702 2.719 204.505
12 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 1:44.232 3.249 203.465
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 1:44.311 3.328 203.311
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:44.355 3.372 203.225
15 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:45.190 4.207 201.612
16 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 1:42.078 1.095 207.758
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:42.159 1.176 207.594
18 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:42.666 1.683 206.568
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:42.708 1.725 206.484
20 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:43.430 2.447 205.043
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