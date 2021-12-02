ساينز يحثّ المارشلز على التحلي بردود فعلٍ سريعة في ظلّ احتماليّة الحوادث العالية في جدّة

بالنظر إلى طبيعة الحلبة السريعة ومنعطفاتها المتتابعة التي يُعدّ بعضها مخفيًا، فإنّ السائقين لن يتمتّعوا بالكثير من الوقت للتحذير حيال أيّة حوادث تقع أمامهم.

وقال ساينز أنّ السائقين سيُعوّلون على المارشلز على الحلبة وإدارة السباق للتفاعل سريعًا.

"من الواضح أنّك كسائقٍ تُحاول عدم التفكير كثيرًا في ذلك" قال ساينز عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "تُحاول عدم التركيز على هذه الأشياء، والتعويل بشكلٍ كامل على معايير "فيا"، وعادة ما يكونون دقيقين للغاية وجيّدين جدًا".

وأكمل: "الأمر الوحيد الذي تحدّثنا عنه نحن كسائقين هو في حال وقوع حادثٍ أمامك، ربّما أمامك بثلاث ثوانٍ، ونحن نعبر المنعطفات بسرعة 250 كلم/س، فلن نحصل على وقتٍ كافٍ للاستجابة لأنّ هناك الجدران بيننا وبين الحادث، ولا يُمكننا الرؤية من خلالها".

وأردف: "عليهم فقط التحلي بردود فعلٍ سريعة على صعيد الأعلام الصفراء، وسيارات الأمان، والأعلام الحمراء".

كما شاطره بيير غاسلي الرأي، حيث قال: "أعتقد بأنّنا نعلم ذلك جميعًا، وفكّرنا في ذلك. أعتقد بأنّه من المهمّ أن يكون المارشلز سريعين على صعيد الاستجابة، لأنّه في حال وقوع حادث فسترتدّ السيارة إلى الحلبة، ومعدّل السرعة هنا 250 كلم/س".

وأردف: "ستكون عطلة نهاية أسبوع مزدحمة بالنسبة للشباب، ونأمل أن يكونوا مسيطرين على ذلك".

كما قال غاسلي أنّ الزحام وإعاقة السائقين لبعضهم ستُمثّل مصدر قلق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت إدارة السباق قد طلبت من السائقين الحفاظ على سرعة عالية خلال المقطع الأخير السريع قبل بدء لفّاتهم السريعة أو عند دخولهم خطّ الحظائر، ويعتقد الفرنسي بأنّ زملاءه سيكونون عاقلين.

وقال الفرنسي: "لا يُمكنك الإبطاء بالنظر إلى السرعة العالية، لذا سيتعيّن علينا اعتماد المنطق بيننا كسائقين، لأنّ الوضع قد يُصبح خطيرًا جدًا. سبق لي أن اختبرت ذلك مع برندون هارتلي في باكو، في القسم عالي السرعة، حيث تصل إلى سيارة بطيئة للغاية ضمن منعطفٍ أعمى، وليس ذلك بالأمر الرائع".

ويرى ساينز أنّ طبيعة حلبة جدّة إيجابيّة: "أعتقد بأنّه كقاعدة فإنّ على الفورمولا واحد التمتّع بحلبات طبيعيّة تكون سريعة ومليئة بالمنعطفات عالية السرعة التي يُمكنك فيها استخراج كلّ شيء من السيارة، مع البقاء في مأمن في ذات الوقت، ومن دون كسب أفضليّة بالخروج عن المسار".

وأضاف: "هذا ما يحدث على حلبات الفورمولا واحد الحديثة في أيّامنا هذه. أعتقد بأنّنا كسائقين واضحون للغاية بأنّ هذا ما نريده. تبدو هذه كتجربة لحلبة شوارع عالية السرعة مع جدران، وسنرى كيف سيكون التسابق، يبدو أنّه سيكون ممتعًا".