ساينز يُحاول التغطية على "الضجّة" المتعلّقة بفيراري بالتوجّه لموسم 2022

على إثر فترتَي تجارب تحضيريّة مشجّعتين لفيراري، رشّح العديدون الحصان الجامح لبدء الموسم بمنافسة ريد بُل ومرسيدس على الانتصارات.

لكنّ الفريق حرص على التقليل من شأن تلك التوقّعات، بالرغم من وجود بعض الصخب المتفائل في مارانيللو في الأيّام القليلة الأخيرة.

وبحديثه على حلبة الصخير اليوم الخميس، قال ساينز أنّه لا يرغب بالتحمّس كثيرًا، لكنّه قبل بأنّ نظرته قد تتغيّر في حال تواصل الأداء القويّ لفريقه خلال حصص التجارب الحرّة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يشعر بأنّ فيراري شعرت بوجود فرصة للفوز، قال ساينز: "كلّا، لأنّك لا ترغب بتصديق ذلك بالكامل".

وأضاف: "ترغب في ذهنك أن تصل إلى هنا جاهزًا للمنافسة على الفوز، لأنّك ترغب بأن تكون جاهزًا كسائق، لكنّك تُحاول أن لا تُصدّق الضجّة المحيطة بنا في ذات الوقت".

وأكمل: "أنا جاهزٌ لأيّ نتيجة كانت لأنّني جهّزت نفسي لعطلة نهاية هذا الأسبوع منذ فترة. لكن ربّما سأبدأ بوضع بعض التوقّعات أعلى أو أقلّ بعد حصص التجارب الحرّة الثلاث".

وكان ماتيا بينوتو مدير الفريق قد قدّم أكثر تقييماته تفاؤلًا بشأن فرص الفريق في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عندما أشار إلى أنّ فريقه قد يكون مباشرة أمام أو مباشرة خلف ريد بُل نهاية هذا الأسبوع.

لكنّ شارل لوكلير، الذي أشاد بتحضيرات فيراري، يعتقد بأنّ ريد بُل تتمتّع بالأفضليّة الآن.

وقال حيال ما قاله بينوتو: "ربّما أنا أكثر تشاؤمًا. أشعر بأنّنا لا نزال متأخّرين بعض الشيء عن ريد بُل".

وأضاف: "لا أعتقد بأنّنا نتحدّث عن فارق ثانية كاملة مثلما كان العام الماضي أو أكثر في الذي قبله. أشعر بأنّنا سنكون أقرب بالتأكيد، هذه إشارة جيّدة بالفعل".

وأكمل: "لكنّني لا أزال أعتقد بأنّهم هم الأوفر حظًا. لذا نحتاج للعمل قدر المستطاع غدًا من أجل أن نكون جاهزين ليوم السبت، وآمل أن نُنافس على الفوز. لكنّني لا أزال أرى أنفسنا خلف ريد بُل".

لكن في حين أنّه لم يكن متأكّدًا من تنافسيّة فيراري، قال لوكلير أنّ هناك الكثير من الأسباب التي تدعو للسعادة بما قام به الفريق في هذا الشتاء.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا تجهّزنا بشكلٍ جيّدٍ جدًا في الحقيقة. كلّ الاختبارات التي أردنا القيام بها في التجارب الشتويّة قمنا بها بالفعل".

وأكمل: "لم نواجه أيّة مشاكل كبيرة، وذلك مهمٌ للغاية. لذا أجل، أعتقد بأنّ ذلك هو السبب الرئيسي وراء ابتساماتنا بعد هذه التجارب".

واختتم بالقول: "ليس لتنافسيّتنا، لأنّ ذلك يبقى مجهولًا، لكن على صعيد الموثوقيّة فإنّنا لم نُواجه أيّة مشاكل، وعملنا بشكلٍ جيّد كفريق".