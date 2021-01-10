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ساينز يجد التكهنات بندمه على الانتقال إلى فيراري "مزعجة"

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ساينز يجد التكهنات بندمه على الانتقال إلى فيراري "مزعجة"
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قال كارلوس ساينز الابن أنه يجد التكهنات التي تتكلم عن ندمه حيال الانتقال إلى صفوف فيراري موسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد، "مزعجة"، وذلك بعد موسم 2020 الصعب الذي عانت فيه العلامة الإيطالية.

سينضمّ ساينز إلى فيراري ليجاور شارل لوكلير في 2021، وذلك بعد الإعلان عن عدم تجديد عقد سائقها بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل، والذي سينتقل بدوره ليقود مع أستون مارتن.

لكنّ مكلارين، الفريق الذي قاد معه ساينز في 2020، نجح بتقديم وتيرة قوية للغاية منهياً موسم 2020 بالمركز الرابع ضمن بطولة المصنّعين، بينما عانت فيراري ولم تنجح إلا بتحقيق المركز السادس.

وأدى ذلك التدهور في أداء فيراري إلى إشعال فتيل التكهنات حيال مدى صواب انتقال الإسباني إلى القلعة الحمراء.

لكنّ ساينز يعي أن مثل هذه التكهنات واردة بالفعل، لكنه يجدها مزعجة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت مزعجة بالتأكيد بعض الشيء، لأن الجميع يتوقع أن فيراري ستعاني كثيراً في 2021، لكن لا أحد قادر على توقع كيفية سير الأمور في الفورمولا واحد".

وتابع: "بالتأكيد، تراجعت فيراري في 2020، وكانوا أول من اعترف بذلك. لكن الناس لا تكف عن التوقع بأن أداءهم سيكون سيئاً كذلك في 2021".

وأردف: "إن نجحت فيراري بقلب الطاولة في 2021، فذلك أمر رائع لكن لا أحد يدري كيف ستسير الأمور".

واسترسل: "كانت تلك التكهنات مزعجة، لكنني أحاول إبقاء نفسي بعيداً عنها. لا أفكر على الإطلاق فيما يقوله الآخرون، ولا أندم على قراراتي. وأنا سعيد هكذا".

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وكانت فيراري قد حققت بعض التقدم بالرغم من مما عانته خلال الموسم المنصرم، حيث وصلت منصة التتويج ثلاث مرات - بفارق مرة إضافية عن مكلارين، كما امتلكت وتيرة ثابتة خلال السباقات الأوروبية الأخيرة.

"بدت الوتيرة جيدة، أنا مسرور لأنهم يسيرون قدماً" قال ساينز.

وأكمل: "لطالما قلتُ بأنه إن كان هناك فريق قادر على قلب الطاولة في الفورمولا واحد، فإنه فيراري".

واختتم: "بالطبع مرسيدس قادرة كذلك، لكن فيراري أكثر من أي فريق آخر، تمتلك التاريخ والمقومات والموارد التي تؤهلها لذلك. أنا مسرور لرؤية كل تلك التغييرات وقد بدأت بالفعل".

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الكاتب خلدون يونس

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