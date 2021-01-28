ساينز يثني على التجربة الأولى التي "لا تُنسى" مع فيراري

بات صاحب الـ 26 عاماً ثالث سائق إسبانيّ في تاريخ الفورمولا واحد يقود مع فيراري، بعد ماركيز ألفونسو دي بورتاغو وفرناندو ألونسو؛ وذلك مع انطلاقة موسم 2021 نهاية شهر مارس/آذار من البحرين.

وكان زميله الجديد شارل لوكلير، وكذلك والده أسطورة بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، كارلوس ساينز الأب، قد تواجدا كذلك على الحلبة لمشاهدته، قبل أن يخرج لوكلير لإكمال عملية قياسات مقعده.

وقال ساينز: "إنه يومٌ للذكرى، تجربة لن أنساها مدى الحياة! كان عليّ الاستيقاظ مبكراً جداً من أجل الاجتماعات قبل التوجه إلى الحلبة".

وأكمل: "أكثر اللحظات تميزاً بالنسبة لي كانت عندما وصلتُ إلى الحلبة ورأيت سيارة فيراري مع رقمي55 عليها! كنت متشوقاً للقفز خلف المقود، كما أن أولى اللفات كانت مثيرة للغاية".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وأردف: "من ثمّ بدأنا العمل. أنا مسرور جداً من طريقة سير كل شيء. تمكنا من إكمال برنامج مكثف ونجحت بالتأقلم مع كامل الإعدادات، وكذلك المهندسين والميكانيكيين والمقود، وتلك أمور مختلفة بالطبع عما كنتُ أتعامل معه الموسم الماضي".

وتابع: "كان من الجميل تواجد والدي هناك في مثل هذه اللحظة الهامة ضمن مسيرتي. أود توجيه الشكر إلى ماتيا (بينوتو مدير الفريق)، لورانت ميكيز والجميع في فيراري على هذا الترحيب الحارّ والروح الإيجابية خلال أول يوم مع سيارة 2018. أنا مسرور جداً ولم أكن أتخيل بداية أفضل من هذه لعلاقتنا معاً".

واليوم الخميس، قاد ساينز خلال الفترة الصباحية، قبل تسليم المقود إلى ميك شوماخر سائق فريق هاس في 2021 خلال فترة ما بعد الظهر. أما كالوم إيلوت فسيكمل برنامج الاختبارات في فترة ما بعد الظهر من يوم الجمعة.