ساينز يثق في استراتيجيّة فيراري بالرغم من إحباطه حيال خسارة منصّة التتويج في فرنسا

شقّ ساينز طريقه من المركز الـ 19 وسط الترتيب إثر عقوبة تغيير محرّكه، وعلى إثر تعرّض زميله شارل لوكلير لحادث أثناء تواجده في الصدارة، دخل الإسباني في منافسة مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل على المركز الثالث.

لكن أثناء شنّه الهجوم على بيريز خلال سلسلة المنعطفات الأخيرة، طُلب من ساينز إجراء وقفته، وذلك بعد اتّباعه الاستراتيجيّة البديلة عبر الانطلاق على إطارات "هارد" وتوقّفه مبكّرًا للانتقال إلى "ميديوم".

وكان ساينز متردّدًا حيال التوقّف بالنظر إلى حاجته لتطبيق عقوبة 5 ثوانٍ لقاء تسريحه غير الآمن في توقّفه الأوّل، إلى جانب زيادة طول خطّ الحظائر ما يعني خسارته لمجموع 32 ثانية.

وبالرغم من ذلك وتقدّم على بيريز نحو المركز الثالث، طُلب من ساينز إجراء وقفته الثانية في اللفّة الـ 42 ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز التاسع، لكنّه تعافى وعبر خطّ النهاية خامسًا على الإطارات الجديدة.

واعترف ساينز بأنّه كان من المزعج أنّ قرار وقفة الصيانة جاء عند تقدّمه إلى آخر مراكز منصّة التتويج، لكنّه قبل بأنّ الفريق يملك الصورة الكاملة وأنّه كان قلقًا حيال عمر إطاراته ميديوم في حال لم يتوقّف مجدّدًا.

وقال الإسباني: "كان تجاوز تشيكو صعبًا جدًا، بالنظر إلى أنّ سرعة ريد بُل القصوى نهاية هذا الأسبوع كانت جنونيّة، وتعيّن عليّ ابتكار موقعٍ آخر للتجاوز، وهو ما فعلته".

وأكمل: "لهذا السبب شعرت ببعض الانزعاج لأنّنا لم نُحاول المواصلة حتّى النهاية على تلك الإطارات، لكن أعتقد بأنّها كانت قريبة جدًا من حدود عمرها".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّهم عندما سيُطلعونني على البيانات والإطارات فإنّهم متأكّدون من أنّني لم أكن لأصل إلى النهاية، وعلينا الوثوق بالأرقام، لأنّنا نبني الاستراتيجيّة عليها. أنا متأكّدٌ من أنّهم اتّخذوا ذلك القرار بأفضل نيّة".

وواصل شرحه بالقول: "من الواضح أنّك عندما تكون في المركز الثالث بانطلاقك من المركز الأخير، فإنّ آخر ما تريده هو إجراء وقفة صيانة تُبعدك إلى الخلف، وخسارة ثوانٍ في وقفة الصيانة".

وأردف: "ربّما لهذا السبب كنت أودّ المجازفة أكثر هناك لكنّ الفريق أراد الخيار الآمن على صعيد الإطارات وأتفهّم ذلك بالكامل وسنقوم بتحليل ذلك معًا".

ولا يزال ساينز يشعر بوجود إيجابيّات للتركيز عليها من سباقه في فرنسا، وذلك بعد أن نافس على مراكز منصّة التتويج بعد انطلاقه من الخلف، ووقفته البطيئة، وعقوبته.

وقال: "لا يُمكنني التذمّر. كانت هناك بعض العراقيل في السباق، وبعض المعارك الرائعة الممتعة. منحني السباق فرصة جيّدة للشعور بالسيارة في الهواء المتّسخ والتعلّم من ذلك وسأقبل بهذه الإيجابيّات".