ساينز يتوقع معركة مشتعلة بين فرق الوسط في جدة

بينما يبدو أن القسم السريع من حلبة جدة سيناسب سيارة مرسيدس، لكن خصائص الحلبة ككل ستفتح معركة فرق الوسط على مصراعيها.

ولطالما كانت فيراري أفضل على الحلبات عالية الارتكازية، بينما تتألق مرسيدس على الحلبات منخفضة الارتكازية.

علاوة على ذلك، يبدو أن ألفا تاوري قد وصلت لوتيرة سريعة كذلك مؤخراً، أما ألبين فتمتلك فرناندو ألونسو الذي نجح بتحقيق منصة تتويج في جولة قطر.

لهذا، يرى ساينز أنّ المعركة في جدة ستكون متقاربة جداً بين فرق الوسط من أجل نيل مراكز أفضل ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

حيث قال الإسباني: "في الحلبات الأخيرة، كان الوضع مجهولاً بعض الشيء. من الواضح أن جدة مجهولة حتى الآن. تبدو حلبة عالية السرعة، وقد رأينا حلبات عالية السرعة تناسب سيارات مثل ألبين، مكلارين وألفا تاوري. لذا قد نشهد معركة محمومة جداً في جدة".

وتابع: "من ثم تبدو أبوظبي مع التعديلات الجديدة على المسار، وكأنها باتت حلبة عالية السرعة مع منعطفات أقل وسرعة أعلى، وذلك قد يقرّب بشدة مستويات فرق الوسط".

وأردف: "لذا، سيكون السباقان الأخيران صعبَين جداً. لكن في حال واصلنا العمل الحالي كفريق، أعتقد أننا واثقون من قدرتنا على تسجيل النقاط وتقديم نتائج جيدة".

وتمتلك فيراري حالياً فارقاً يصل إلى 39.5 نقطة أمام مكلارين أقرب ملاحقيها، ضمن المعركة على المركز الثالث في ترتيب بطولة المصنعين، مع بقاء جولتين فقط حتى نهاية الموسم.

بالرغم من ذلك، ما زال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري، حذراً حيال الوضع برمّته.

فقال: "من الواضح أن الموسم لم ينتهِ بعد، هناك سباقان حتى النهاية، ونحن نركز على تقديم أفضل ما لدينا".

واختتم: "أعتقد أن الفريق قام بعمل رائع ضمن الممكن. لذا، أنا مسرور حقاً لأن المركز الثالث نتيجة ممتازة لتلك الجهود".