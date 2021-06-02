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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

ساينز يتوقّع بأن يلمع نجم نوريس ومكلارين في باكو

يتوقّع كارلوس ساينز سائق فيراري في الفورمولا واحد بأن تعود غريمتهم وصاحبة المركز الثالث مكلارين قوية في جولة باكو، وذلك بعد أن تفوّقوا عليها في موناكو، إذ رجّح الإسباني بأن يلمع نجم زميله السابق لاندو نوريس في أذربيجان.

ساينز يتوقّع بأن يلمع نجم نوريس ومكلارين في باكو

قُبيل جائزة موناكو الكبرى راسل نوريس زميله السابق ساينز قائلًا بأن لدى سائق فيراري فرصة جيّدة لتحقيق الفوز بالسباق، وذلك بناءً على أداء فريقه الممتاز على المنعطفات بطيئة السرعة.

وقد ظهرت بالفعل فيراري بأداء قوي، حيث سجّل شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل، بينما نجح ساينز بحصد مركز الوصافة في السباق مسجلًا منصّة تتويجه الأولى مع سكوديريا.

في حين تمكنت مكلارين من تحجيم خسارتها للنقاط لصالح غريمتها ضمن معركتهما على المركز الثالث في بطولة الصانعين عبر حلول نوريس في المركز الثالث.

وتتوجّه تلك المعركة الآن إلى شوارع باكو، والتي يتوقّع ساينز بأن تمثّل حلبة قوية لمكلارين المتزودة بمحركات مرسيدس، وذلك بسبب مقاطعها المستقيمة الطويلة.

فقال: "سبق وقلت بالتوجّه إلى نهاية أسبوع الجولة الماضية، بأنّ موناكو ستكون مرجعًا جيّدًا لي لمعرفة مدى ثقتي داخل السيارة الجديدة والفريق الجديد، ولأكون صريحًا، فقد شعرت بالراحة بالفعل منذ التجارب الحرة الأولى، وكنت أسرع".

وأضاف: "بالتوجّه إلى باكو، أعتقد بأننا لن نكون الأفضل على ذلك المقطع المستقيم الطويل، لكن في ذات الوقت، وإذا ما تمكنا من تعويض ذلك الوقت على المقاطع الضيقة، عندها ينبغي أن تكون الأمور على ما يرام".

وتابع: "أعتقد بأنّ السائق الذي يجب عليه أن يكون متحمسًا الآن حيال باكو هو صديقي لاندو نوريس هنا على اليسار، حيث أنّ لديه صاروخًا على المقاطع المستقيمة، والسيارة ليست سيئة على الإطلاق في ذلك الجانب. لم تكن السيارة سيئة العام الماضي في مونزا، ولا في موناكو، لذلك ربما سأراهن عليك".

وأكمل: "كما تعلمون، فقد سلّط ضغطًا عليّ قبل التوجّه إلى موناكو قائلًا بأنه ربما تكون لديّ فرصة بتحقيق الفوز. كنت محقًا بالطبّع، الآن دعنا نرى إذا ما كنت محقًا حيال باكو".

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من جهته، وعند سؤاله عن تعليقات ساينز، أوضح نوريس أن مكلارين قد اكتسبت الكثير من الثقة في موناكو بعد معاناتها في برشلونة، لكنه لا يرغب التوجه إلى باكو مع الكثير من التوقعات.

فقال: "سنرى، إنهم سريعون على المقاطع المستقيمة كذلك. تحتاج سرعة جيّدة على المقاطع المستقيمة، وكذلك ثقة جيّدة على المكابح مع ذلك المستوى من الارتكازية المنخفضة".

وأردف: "لا أعتقد أنّه من الجيّد وضع توقعات أكثر من اللازم. ولكنني سأكون أمام كارلوس!".

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